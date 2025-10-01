0,0,0,0...एशिया कप में शर्मनाक प्रदर्शन के बाद भी सैम अयूब बने नंबर-1 ऑलराउंडर, भारत के स्टार खिलाड़ी को दी मात

आईसीसी की जारी ताजा टी20Iऑलराउंडर रैंकिंग ने सभी को हैरान कर दिया है. पूरे टूर्नामेंट के दौरान घटिया परफॉर्मेंस करने वाले सैम अयूब टी20I के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं. हैरान करने वाली बात यह है अयूब ने भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है. एशिया कप के दौरान लगातार फ्लॉप रहे सैम अयूब का नंबर 1 बनना सभी को हैरान कर देने जैसा है. यही नहीं टूर्नामेंट के दौरान 4 बार वह शून्य पर आउट हुए थे.

सैम अयूब बने नंबर 1

आईसीसी की जारा ताजा ऑलराउंडर रैंकिंग के बाद सैम अयूब के नंबर 1 ऑलराउंडर बनने चुके हैं. अयूब ने इस मामले में भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को पीछे छोड़ दिया है. वह 4 प्वाइंट्स की छलांग मारते हुए नंबर 1 बन गए हैं. अयूब अब 241 रेंटिंग्स के साथ टॉप पर हैं, जबकि हार्दिक पांड्या 233 प्वाइंट्स के साथ दूसरे पायदान पर हैं.

एशिया कप में घटिया प्रदर्शन

टूर्नामेंट की शुरुआत के पहले सैम अयूब के बारे में पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी खूब तारीफ कर रहे थे, लेकिन हुआ बिल्कुल उसके विपरीत बतौर सलामी बल्लेबाज उन्होंने एशिया कप के दौरान खूब निराश किया. सैम अयूब ने टी20 इंटरनेशनल के किसी भी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने का घटिया रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है. अयूब ने बतौर बल्लेबाज मात्र 7 मैचों में 37 रन बनाए. हालांकि, गेंदबाजी में उन्होंने 7 मैचों में 6.40 की इकोनॉमी से 8 विकेट लिए.

हार्दिक पांड्या देंगे पछाड़

फाइनल मुकाबले में ना खेलने की वजह से भी हार्दिक को रैंकिंग में नुकसान झेलना पड़ा. दरअसल, चोट की वजह से वह पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाए थे. हालांकि, वह अयूब से बहुत पीछे नहीं हैं. हार्दिक अयूब से महज 8 अंक पीछे हैं, वह बहुत जल्द उन्हें पीछे छोड़ सकते हैं.