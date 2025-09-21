IND vs PAK: 0, 0, 0 के बाद फिसड्डी प्लेयर का पत्ता साफ, बुमराह पर 6 छक्के ठोकने के देखे थे सपने

India vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले का आगाज हो चुका है. भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. दोनों टीमों ने प्लेइंग इलेवन में बदलाव किए लेकिन पाकिस्तान की टीम ने बैटिंग ऑर्डर ही बदल दिया. डायमंड डक के बाद पाकिस्तान के फिसड्डी प्लेयर का डिमोशन हो गया है. पाकिस्तान ने पूर्व क्रिकेटर ने इस बल्लेबाज को बुमराह पर 6 छक्के जमाने के सपने दिखा दिए थे, लेकिन इस पाकिस्तानी बल्लेबाज की गजब बेइज्जती देखने को मिली है.

कौन है ये बल्लेबाज?

ये बल्लेबाज कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के ओपनर सैम अयूब हैं जिनके पाकिस्तान में चर्चे जोर-शोर से रहे. लेकिन एशिया कप में भारत के खिलाफ छोड़ो ओमान और यूएई जैसी टीमों के खिलाफ भी फुस्स नजर आए. सैम ने तीन मुकाबले खेले और तीनों में ही 0 पर आउट हुए. डायमंड डक के बाद उनका डिमोशन हो चुका है. उन्हें ओपनिंग से हटाकर नंबर-3 पर बल्लेबाजी करने भेजा गया.

Add Zee News as a Preferred Source

ओपनिंग पर कौन?

ओपनिंग में पाकिस्तान की तरफ से फखर जमान और साहिबजादा फरहान देखने को मिले. पाकिस्तान ने बल्लेबाजी से इस बार बेहतर शुरुआत की. लेकिन कुछ देर बाद ही टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने टीम इंडिया को ब्रेक थ्रू दिलाया. उन्होंने फखर जमान को 15 के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया. संजू सैमसन ने शानदार कैच लपका लेकिन फखर थर्ड अंपायर के फैसले से भी नाखुश थे.

ये भी पढे़ं.. IND vs PAK: पाकिस्तान के जख्म पर कील... सूर्या ने फिर कर दिया नजरअंदाज, बोले- भावनाओं को काबू में...

सूर्या ने बताया ड्रेसिंग रूम का माहौल

सूर्यकुमार यादव ने ड्रेसिंग रूम का माहौल टॉस के दौरान बताया. उन्होंने कहा, 'माहौल शांत है जैसे हम एक नॉर्मल मैच खेल रहे हैं. लड़कों को एक ही बात बोली है कि भावनाओं को काबू में रखे हैं यह एक गेम है.' सलमान ने भी अपनी टीम के ड्रेसिंग रूम के माहौल के बारे में बात करते हुए कहा कि सब नॉर्मल खेल की तरह है. हम अच्छा क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे.