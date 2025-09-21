IND vs PAK: 0, 0, 0 के बाद फिसड्डी प्लेयर का पत्ता साफ, बुमराह पर 6 छक्के ठोकने के देखे थे सपने
Hindi Newsक्रिकेट

India vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले का आगाज हो चुका है. भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. दोनों टीमों ने प्लेइंग इलेवन में बदलाव किए लेकिन पाकिस्तान की टीम ने बैटिंग ऑर्डर ही बदल दिया. डायमंड डक के बाद पाकिस्तान के फिसड्डी प्लेयर का डिमोशन हो गया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 21, 2025, 08:31 PM IST
India vs Pakistan
India vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले का आगाज हो चुका है. भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. दोनों टीमों ने प्लेइंग इलेवन में बदलाव किए लेकिन पाकिस्तान की टीम ने बैटिंग ऑर्डर ही बदल दिया. डायमंड डक के बाद पाकिस्तान के फिसड्डी प्लेयर का डिमोशन हो गया है. पाकिस्तान ने पूर्व क्रिकेटर ने इस बल्लेबाज को बुमराह पर 6 छक्के जमाने के सपने दिखा दिए थे, लेकिन इस पाकिस्तानी बल्लेबाज की गजब बेइज्जती देखने को मिली है. 

कौन है ये बल्लेबाज? 

ये बल्लेबाज कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के ओपनर सैम अयूब हैं जिनके पाकिस्तान में चर्चे जोर-शोर से रहे. लेकिन एशिया कप में भारत के खिलाफ छोड़ो ओमान और यूएई जैसी टीमों के खिलाफ भी फुस्स नजर आए. सैम ने तीन मुकाबले खेले और तीनों में ही 0 पर आउट हुए. डायमंड डक के बाद उनका डिमोशन हो चुका है. उन्हें ओपनिंग से हटाकर नंबर-3 पर बल्लेबाजी करने भेजा गया. 

ओपनिंग पर कौन? 

ओपनिंग में पाकिस्तान की तरफ से फखर जमान और साहिबजादा फरहान देखने को मिले. पाकिस्तान ने बल्लेबाजी से इस बार बेहतर शुरुआत की. लेकिन कुछ देर बाद ही टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने टीम इंडिया को ब्रेक थ्रू दिलाया. उन्होंने फखर जमान को 15 के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया. संजू सैमसन ने शानदार कैच लपका लेकिन फखर थर्ड अंपायर के फैसले से भी नाखुश थे. 

सूर्या ने बताया ड्रेसिंग रूम का माहौल

सूर्यकुमार यादव ने ड्रेसिंग रूम का माहौल टॉस के दौरान बताया. उन्होंने कहा, 'माहौल शांत है जैसे हम एक नॉर्मल मैच खेल रहे हैं. लड़कों को एक ही बात बोली है कि भावनाओं को काबू में रखे हैं यह एक गेम है.' सलमान ने भी अपनी टीम के ड्रेसिंग रूम के माहौल के बारे में बात करते हुए कहा कि सब नॉर्मल खेल की तरह है. हम अच्छा क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे.

author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

India vs Pakistan

;