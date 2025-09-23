PAK vs SL: 0, 0, 0, 21, 2.. पाकिस्तान का सबसे बड़ा गुनहगार ये बल्लेबाज, बाबर-रिजवान की तरह करियर पर लटकी तलवार
Hindi Newsक्रिकेट

PAK vs SL: 0, 0, 0, 21, 2.. पाकिस्तान का सबसे बड़ा गुनहगार ये बल्लेबाज, बाबर-रिजवान की तरह करियर पर लटकी तलवार

PAK vs SL: एशिया कप 2025 में पाकिस्तान की टीम रगड़-रगड़ कर सुपर-4 में पहुंच गई. बाकी टीमों के सामने नैया पार लगी तो टीम इंडिया ने बुरी तरह रौंदा. लेकिन पिछले 5 मुकाबलों में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा गुनहगार वो बल्लेबाज साबित हुआ जिसे ट्रंप कार्ड बताया जा रहा था. अब करियर पर तलवार लटक चुकी है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 23, 2025, 11:53 PM IST
Saim Ayub
Saim Ayub

PAK vs SL: एशिया कप 2025 में पाकिस्तान की टीम रगड़-रगड़ कर सुपर-4 में पहुंच गई. बाकी टीमों के सामने नैया पार लगी तो टीम इंडिया ने बुरी तरह रौंदा. लेकिन पिछले 5 मुकाबलों में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा गुनहगार वो बल्लेबाज साबित हुआ जिसे ट्रंप कार्ड बताया जा रहा था. अब करियर पर तलवार लटक चुकी है. अब इस खिलाड़ी का करियर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की तरह खत्म हो सकता है. 

बताया जा रहा था ट्रंप कार्ड

एशिया कप से पहले पाकिस्तान का ये खिलाड़ी शानदार फॉर्म में नजर आ रहा था. पाकिस्तान के कई पुराने धुरंधरों ने दावा किया कि वह एशिया कप में टीम के लिए ट्रंप कार्ड साबित हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान का ये पटाका पूरी तरह से फुस्स नजर आया. नतीजन कप्तान को इस खिलाड़ी का डिमोशन भी करना पड़ा, लेकिन फॉर्म पर इसका कोई असर नहीं पड़ा बल्कि ये टीम के लिए भारी नुकसानदायक साबित हुआ है. 

5 मैच में 23 रन

पाकिस्तान ने अभी तक भारत के खिलाफ दो मुकाबले खेले जबकि दो मैच ओमान और यूएई के खिलाफ भी खेले हैं. भारत के खिलाफ छोड़े ये बल्लेबाज ओमान और यूएई जैसी टीमों के खिलाफ भी खाता खोलने में कामयाब नहीं हो सका. ये कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के ओपनर सैम अयूब हैं जिन्होंने पांच पारियों में 0, 0, 0, 21 और 2 का स्कोर किया है. श्रीलंका के खिलाफ मैच में अयूब 2 रन बनाकर आउट हुए. 

अगले मैच में कट सकता है पत्ता

सैम अयूब की जिस तरह की फॉर्म रही है अगले ही मैच में उन्हें ड्रॉप भी किया जा सकता है. ओपनिंग से अयूब को तीन नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया लेकिन वह कुछ खास करने में कामयाब नहीं हुए. अब देखना दिलचस्प होगा कि सैम अयूब पर पाकिस्तान वापस जाने के बाद कोई एक्शन होता है या नहीं. बाबर और रिजवान की तरह ही अयूब लगातार फुस्स साबित होते दिखे हैं. 

Pakistan cricket

