बाबर आजम तो यूं ही बदनाम... पाकिस्तान को असली चूना तो ये खिलाड़ी लगा रहा, भारत में होते तो कभी नहीं मिलता मौका!

Pakistan vs England: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में पाकिस्तान का सामना इंग्लैंड से हो रहा है. पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. उसके बाद वही हुआ जिसकी उम्मीद पहले से थी. ओपनर सईम अयूब एक बार फिर सस्ते में पवेलियन लौट गए. वो 7 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर का शिकार बने. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अयूब लगातार अपनी टीम को चूना लगा रहे हैं

सोशल मीडिया पर फैंस अक्सर पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम को ट्रोल करते हैं. हालांकि, बाबर ने तो फिर भी अपने देश के लिए कई अहम पारियां खेली हैं, लेकिन जिस खिलाड़ी को पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर बताया जा रहा था, उसका वर्तमान अंधकार में है. जी हां, हम बात कर रहे हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज सईम अयूब की, जो लगातार पाकिस्तानी फैंस का दिल तोड़ रहे हैं.

पाकिस्तान को चूना लगा रहे सईम अयूब

जब सईम अयूब ने पाकिस्तान सुपर लीग में तहलका मचाने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा था, तब उनके बारे में बड़ी-बड़ी बातें कही जा रही थी. हालांकि, युवा खिलाड़ी उस भरोसे पर बिल्कुल खरे नहीं उतरे हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ये लगातार 5वीं बार है, जब वो पॉवरप्ले में ही आउट होकर पवेलियन लौट गए. इस टूर्नामेंट में सईम अयूब का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है. उन्होंने अभी तक 7 पारियों में 13.3 की साधारण औसत से 93 रन बनाए हैं. कहने के लिए तो उन्हें एक आक्रामक बल्लेबाज के तौर पर गिना जाता है, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप 2026 में उनक स्ट्राइक रेट 116.25 का है.

आईसीसी टूर्नामेंट में सईम अयूब 'सुपर फ्लॉप'

किस खिलाड़ी में कितना दम है? उसका इम्तेहान मल्टी नेशन टूर्नामेंट में होता है. सईम अयूब ने मेगा इवेंट में अभी तक पाकिस्तान को सिर्फ चूना लगाया है. इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने T20 टूर्नामेंट में अभी तक 14 पारियां खेली है और 14 पारियों में सिर्फ 130 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 10 से भी कम है. इस शर्मनाक रिकॉर्ड के बावजूद उन्हें लगातार मौका क्यों मिल रहा है, ये अपने आप में पाकिस्तान क्रिकेट की बेबसी को दर्शाता है.

भारत में होते तो नहीं मिलता मौका

सईम अयूब के इन रिकॉर्ड्स को देखकर इतना तो कह सकते हैं कि वो किस्मत वाले हैं कि वो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं. अगर वो भारत में होते तो प्लेइंग इलेवन तो छोड़िए, टीम में भी जगह नहीं मिलती. यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत. ये वो नाम हैं, जिन्हें इस टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम में जगह नहीं मिली है. ये सभी खिलाड़ी आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना लोहा मनवा चुके हैं. लेकिन, फिर भी T20I टीम में जगह बनाने के लिए तरस रहे हैं.

