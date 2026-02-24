Advertisement
trendingNow13121473
Hindi Newsक्रिकेटबाबर आजम तो यूं ही बदनाम... पाकिस्तान को असली चूना तो ये खिलाड़ी लगा रहा, भारत में होते तो कभी नहीं मिलता मौका!

बाबर आजम तो यूं ही बदनाम... पाकिस्तान को असली चूना तो ये खिलाड़ी लगा रहा, भारत में होते तो कभी नहीं मिलता मौका!

Pakistan vs England: पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम अक्सर सोशल मीडिया पर फैंस के निशाने पर रहते हैं. उनकी वजह से कई ऐसे खिलाड़ी बच जाते हैं, जो अपनी टीम को लगातार चूना लगा रहे हैं. हम बात कर रहे हैं युवा बल्लेबाज सईम अयूब की, जिनका रिकॉर्ड देखकर आप भी यही कहेंगे कि ये खेल क्यों रहे हैं?

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 24, 2026, 08:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पाकिस्तान को असली चूना तो ये खिलाड़ी लगा रहा (PHOTO- ICC)
पाकिस्तान को असली चूना तो ये खिलाड़ी लगा रहा (PHOTO- ICC)

Pakistan vs England: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में पाकिस्तान का सामना इंग्लैंड से हो रहा है. पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. उसके बाद वही हुआ जिसकी उम्मीद पहले से थी. ओपनर सईम अयूब एक बार फिर सस्ते में पवेलियन लौट गए. वो 7 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर का शिकार बने. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अयूब लगातार अपनी टीम को चूना लगा रहे हैं

सोशल मीडिया पर फैंस अक्सर पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम को ट्रोल करते हैं. हालांकि, बाबर ने तो फिर भी अपने देश के लिए कई अहम पारियां खेली हैं, लेकिन जिस खिलाड़ी को पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर बताया जा रहा था, उसका वर्तमान अंधकार में है. जी हां, हम बात कर रहे हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज सईम अयूब की, जो लगातार पाकिस्तानी फैंस का दिल तोड़ रहे हैं.

पाकिस्तान को चूना लगा रहे सईम अयूब

Add Zee News as a Preferred Source

जब सईम अयूब ने पाकिस्तान सुपर लीग में तहलका मचाने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा था, तब उनके बारे में बड़ी-बड़ी बातें कही जा रही थी. हालांकि, युवा खिलाड़ी उस भरोसे पर बिल्कुल खरे नहीं उतरे हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ये लगातार 5वीं बार है, जब वो पॉवरप्ले में ही आउट होकर पवेलियन लौट गए. इस टूर्नामेंट में सईम अयूब का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है. उन्होंने अभी तक 7 पारियों में 13.3 की साधारण औसत से 93 रन बनाए हैं. कहने के लिए तो उन्हें एक आक्रामक बल्लेबाज के तौर पर गिना जाता है, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप 2026 में उनक स्ट्राइक रेट 116.25 का है.

आईसीसी टूर्नामेंट में सईम अयूब 'सुपर फ्लॉप'

किस खिलाड़ी में कितना दम है? उसका इम्तेहान मल्टी नेशन टूर्नामेंट में होता है. सईम अयूब ने मेगा इवेंट में अभी तक पाकिस्तान को सिर्फ चूना लगाया है. इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने T20 टूर्नामेंट में अभी तक 14 पारियां खेली है और 14 पारियों में सिर्फ 130 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 10 से भी कम है. इस शर्मनाक रिकॉर्ड के बावजूद उन्हें लगातार मौका क्यों मिल रहा है, ये अपने आप में पाकिस्तान क्रिकेट की बेबसी को दर्शाता है.

भारत में होते तो नहीं मिलता मौका

सईम अयूब के इन रिकॉर्ड्स को देखकर इतना तो कह सकते हैं कि वो किस्मत वाले हैं कि वो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं. अगर वो भारत में होते तो प्लेइंग इलेवन तो छोड़िए, टीम में भी जगह नहीं मिलती. यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत. ये वो नाम हैं, जिन्हें इस टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम में जगह नहीं मिली है. ये सभी खिलाड़ी आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना लोहा मनवा चुके हैं. लेकिन, फिर भी T20I टीम में जगह बनाने के लिए तरस रहे हैं.

ये भी पढ़ें: मैं भारत की हार से खुश हूं... रवि शास्त्री के बयान से क्रिकेट जगत हैरान, क्यों कहा- ये झटका जरूरी था?

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Pakistan vs England

Trending news

श्रीनगर से जम्मू के बीच दौड़ेगी वंदे भारत, जानिए कब से कर पाएंगे सफर; शेड्यूल जारी
Vande Bharat Express
श्रीनगर से जम्मू के बीच दौड़ेगी वंदे भारत, जानिए कब से कर पाएंगे सफर; शेड्यूल जारी
हरियाणा में बढ़ते नशे पर घिरी बीजेपी सरकार, AAP ने सीएम नायब सिंह से मांगा जवाब
Punjab
हरियाणा में बढ़ते नशे पर घिरी बीजेपी सरकार, AAP ने सीएम नायब सिंह से मांगा जवाब
PAK-चीन की मिसाइल ताकत के खिलाफ भारत की बड़ी तैयारी, बनाने जा रहा ये अभेद्य ढाल
India Pakistan News in Hindi
PAK-चीन की मिसाइल ताकत के खिलाफ भारत की बड़ी तैयारी, बनाने जा रहा ये अभेद्य ढाल
एक परिवार के 3 लोगों का कमरे में मिला शव, हैदराबाद की सनसनीखेज घटना से पुलिस भी सन्न
Telangana Crime News
एक परिवार के 3 लोगों का कमरे में मिला शव, हैदराबाद की सनसनीखेज घटना से पुलिस भी सन्न
कभी हां कभी न! वक्‍त की कसौटी पर बदलते रहे हैं इन 5 देशों के साथ भारत के रिश्‍ते
india canada relations
कभी हां कभी न! वक्‍त की कसौटी पर बदलते रहे हैं इन 5 देशों के साथ भारत के रिश्‍ते
भारत का टॉप डिफेंस पार्टनर भी है इजरायल; दोनों देशों के रिश्तों की दी जाती है मिसाल
India and Israel Relation
भारत का टॉप डिफेंस पार्टनर भी है इजरायल; दोनों देशों के रिश्तों की दी जाती है मिसाल
क्या है सर्वाइकल कैंसर? जिसके लिए सरकार ने छेड़ी जंग; मुफ्त में देगी वैक्सीन
HPV vaccination
क्या है सर्वाइकल कैंसर? जिसके लिए सरकार ने छेड़ी जंग; मुफ्त में देगी वैक्सीन
तमिलनाडु चुनाव: 50, 45...किस फॉर्मूले पर मानेगी DMK, सीट शेयरिंग पर कांग्रेस भी अड़ी
Tamil Nadu Elections 2026
तमिलनाडु चुनाव: 50, 45...किस फॉर्मूले पर मानेगी DMK, सीट शेयरिंग पर कांग्रेस भी अड़ी
'पहले कहा था जय किसान और अब...', किसानों के लिए प्रोटेस्ट पर उतरे नवीन पटनायक
Odisha
'पहले कहा था जय किसान और अब...', किसानों के लिए प्रोटेस्ट पर उतरे नवीन पटनायक
'केरलमाइट’ या ‘केरलमियन’? नाम बदलाव पर थरूर ने उड़ाया मजाक, BJP ने पढ़ाया राष्ट्रवाद
Kerala News
'केरलमाइट’ या ‘केरलमियन’? नाम बदलाव पर थरूर ने उड़ाया मजाक, BJP ने पढ़ाया राष्ट्रवाद