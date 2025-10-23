पंजाब किंग्स में नई एंट्री... पहली IPL ट्रॉफी जीतने के लिए Preity Zinta की टीम ने चला मास्टर स्ट्रोक!

पंजाब किंग्स आईपीएल की उन गिनी चुनी टीमों में से एक है, जो इतिहास में एक बार भी ट्रॉफी जीतने में कामयाब नहीं हुई. आईपीएल 2025 में खिताब जीतने के बेहद करीब पहुंचकर प्रीति जिंटा की इस टीम का सपना टूटा. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई, लेकिन आरसीबी ने 6 रन के करीबी अंतर से शिकस्त दे दी. अब पंजाब किंग्स की नजरें आगामी आईपीएल 2026 सीजन में इतिहास रचने पर होंगी. इस सीजन से पहले पंजाब किंग्स में नई एंट्री हुई है. दरअसल, आईपीएल 2026 से पहले पूर्व भारतीय लेग स्पिनर साईराज बहुतुले को फ्रेंचाइजी ने अपना नया स्पिन गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है.

पंजाब किंग्स में नई एंट्री

पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2026 सीजन से पहले भारत के पूर्व लेग स्पिनर साईराज बहुतुले को अपना नया स्पिन बॉलिंग कोच नियुक्त किया है. उन्होंने सुनील जोशी की जगह ली है, जो 2023 से 2025 तक इस भूमिका में थे. हाल ही में राजस्थान रॉयल्स ने बहुतुले को इसी पद से रिलीज किया था. 51 साल के बहुतुले के पास घरेलू और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में कोचिंग का लंबा और बेहतरीन अनुभव है. उन्होंने पहले बंगाल, केरल, विदर्भ और गुजरात जैसी टीमों के साथ काम किया है और उन्हें भारत के युवा गेंदबाजों को तराशने के लिए काफी श्रेय दिया जाता है.

टीम ने जताया भरोसा

पंजाब किंग्स के सीईओ सतीश मेनन ने बहुतुले का स्वागत करते हुए कहा, 'हम सुनील जोशी को पंजाब किंग्स के लिए उनकी समर्पित सेवा और योगदान के लिए धन्यवाद देते हैं. अब हम साईराज बहुतुले का अपनी कोचिंग टीम में स्वागत करते हुए बहुत उत्साहित हैं. खेल की उनकी गहरी समझ, खासकर घरेलू गेंदबाजों को तैयार करने और रणनीति बनाने का उनका व्यापक अनुभव, हमारी टीम के लिए बहुत कीमती साबित होगा.'

साईराज बहुतुले ने क्या कहा?

बहुतुले ने फ्रेंचाइजी से जुड़ने पर अपना उत्साह व्यक्त करते हुए कहा, 'मैं आने वाले आईपीएल सीजन के लिए पंजाब किंग्स के साथ स्पिन बॉलिंग कोच के रूप में जुड़कर बहुत उत्साहित हूं. यह एक ऐसी टीम है जो अलग अंदाज में क्रिकेट खेलती है और मुझे इसमें बहुत बड़ी संभावना नजर आती है. उनके पास कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और मैं उनके कौशल को निखारने और उन्हें नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए उनके साथ काम करने की उम्मीद कर रहा हूं.'

बहुतुले अब कोचिंग स्टाफ में शामिल हो गए हैं, जिसके हेड रिकी पोंटिंग हैं. ब्रैड हैडिन और जेम्स होप्स अन्य सहायक कोच थे, जिनकी देखरेख में टीम 2025 सीजन के फाइनल तक पहुंची थी.