'सूर्या हैं शानदार कप्तान..' एशिया कप चैंपियन बनने के बाद स्काई ने लूटी वाहवाही, पूर्व क्रिकेटर ने पढ़े कसीदे

सूर्यकुमार यादव की कप्तान भारतीय टी20 टीम को खूब रास आई है. स्काई एंड कंपनी ने विरोधी टीमों को बुरी तरह रौंदा. एशिया कप में पाकिस्तान टीम का हाल बेहाल कर दिया. इससे पहले भी सूर्या की कप्तानी में टीम ने खूब मुकाबले जीते. एशिया कप में टीम इंडिया को चैंपियन बनाने के बाद पूर्व क्रिकेटर ने सूर्यकुमार यादव की कप्तानी की खूब तारीफ की है. चारों तरफ सूर्या एंड कंपनी की तारीफ देखने को मिली. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज सैयद किरमानी ने एशिया कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी है.

क्या बोले किरमानी?

उन्होंने आईएएनएस से बात करते हुए सैयद किरमानी ने कहा, 'मैं भारतीय टीम को एशिया कप जीतने पर बधाई देना चाहता हूं. सूर्यकुमार यादव जब से टी20 टीम के कप्तान बने हैं, भारतीय टीम लगातार टूर्नामेंट जीत रही है. सूर्यकुमार यादव एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं जो मैदान के हर तरफ शॉट लगाने के लिए जाने जाते हैं. फिलहाल उनकी फॉर्म गिरी है. ऐसा क्रिकेट में चलता है.'

सपोर्ट स्टाफ की कर दी तारीफ

उन्होंने आगे कहा, 'बतौर कप्तान सूर्यकुमार यादव बेहतरीन रहे हैं। उन्होंने टीम का अच्छे से नेतृत्व किया है. हमें अच्छे परिणाम मिले हैं. टीम को जो भी सफलता मिलती है, उसमें 90 प्रतिशत योगदान खिलाड़ियों का और 10 प्रतिशत सपोर्ट स्टाफ का होता है. एशिया कप में टीम इंडिया का प्रयास बेहतरीन रहा.'

दुबे और तिलक के हुए मुरीद

उन्होंने तिलक वर्मा और शिवम दुबे की बैटिंग की तारीफ की. उन्होंने कहा, 'टीम जब मुश्किल में होती है तो आपको धैर्य के साथ खेलना होता है. फाइनल मुकाबले में तिलक ने ऐसा ही किया. दुबे ने भी तिलक का अच्छा साथ निभाया. दुबे ने एक-दो ओवर में अपनी बैटिंग से मैच का पलड़ा भारत की तरफ मोड़ा. आपको हमेशा स्थिति को समझकर अपनी क्षमता को परखते हुए खेलना होगा. तिलक ने यही किया। किसी भी खिलाड़ी को अपने प्रदर्शन में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए. उसके मन में ऐसा अभिमान नहीं आना चाहिए कि उसने देश को जिताया है. यह टीम गेम है.'