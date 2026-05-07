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Hindi Newsक्रिकेट90 के दशक का वो हैंडसम स्टार, जो अब डिप्रेशन से लड़ रहा है जंग, सचिन तेंदुलकर के साथ किया था डेब्यू

90 के दशक का वो हैंडसम स्टार, जो अब डिप्रेशन से लड़ रहा है जंग, सचिन तेंदुलकर के साथ किया था डेब्यू

Salil Ankola Health: पूर्व भारतीय क्रिकेटर सलिल अंकोला गंभीर डिप्रेशन के कारण पुणे के रिहैब सेंटर में भर्ती हुए हैं. उनकी पत्नी रिया अंकोला ने बताया कि वह 2024 में अपनी मां के निधन के बाद से गहरे सदमे में थे.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 07, 2026, 04:52 PM IST
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सचिन तेंदुलकर और सलिल अंकोला.
सचिन तेंदुलकर और सलिल अंकोला.

Salil Ankola Health Update: दिग्गज बल्लेबाज विनोद कांबली के बाद महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का एक और दोस्त गंभीर रूप से बीमार हो गया है. सचिन के दोस्त और भारत के पूर्व तेज गेंदबाज सलिल अंकोला की हालत इनदिनों ठीक नहीं है. सलिल को गंभीर डिप्रेशन के कारण पुणे के पास एक रिहैबिलिटेशन सेंटर (पुनर्वास केंद्र) में भर्ती कराया गया है. वह पिछले कुछ समय से काफी परेशान थे और उनकी पत्नी रिया अंकोला ने इस बात की पुष्टि की है.

रिपोर्टों के अनुसार, सलिल पिछले कुछ समय से मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों का सामना कर रहे थे. उनकी पत्नी रिया अंकोला ने बताया कि सलिल अपनी मां के निधन के बाद से काफी टूट गए थे. रिया अंकोला के अनुसार, सलिल अपनी मां माला अंकोला की मृत्यु के बाद से बहुत परेशान थे और उनकी कमी को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे. साल 2024 में उनकी मां पुणे स्थित अपने फ्लैट में मृत पाई गई थीं.

अब सुधार की राह पर सलिल

रिया ने बताया कि जब सलिल ने खुद को बार-बार भावनात्मक रूप से टूटते और बीमार पड़ते देखा, तो उन्होंने एक शांतिपूर्ण वातावरण में पेशेवर मदद लेने का साहसी फैसला किया. अच्छी खबर यह है कि सलिल अब सुधार की राह पर हैं. उनकी पत्नी ने बताया कि वे नियमित रूप से वर्कआउट कर रहे हैं और परिवार को उम्मीद है कि वह जल्द ही अपने "पहले प्यार" यानी क्रिकेट में वापसी करेंगे. रिया ने यह भी बताया कि क्रिकेट जगत ने भी सलिल के इस छोटे से ब्रेक और ठीक होने के फैसले का पूरा समर्थन किया है.

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कैसा रहा सचिन के इस साथी का क्रिकेट सफर?

सलिल अंकोला का क्रिकेट करियर बहुत ही आशाजनक तरीके से शुरू हुआ.  उन्होंने नवंबर 1989 में सचिन तेंदुलकर के साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था. उन्होंने 1989 से 1997 के बीच भारत के लिए एक टेस्ट और 20 वनडे मैच खेले. इस दौरान कुल 15 विकेट लिए. हालांकि, उनकी बाईं पिंडली (shin) में ट्यूमर होने के कारण उनका करियर समय से पहले ही खत्म हो गया.

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पहले भी मुश्किलों से लड़े हैं अंकोला

यह पहली बार नहीं है जब सलिल ने अपनी व्यक्तिगत समस्याओं पर जीत हासिल करने की कोशिश की है. वह कुछ दशक पहले शराब की लत से भी जूझ चुके हैं और उसके लिए भी रिहैब गए थे. उन्होंने क्रिकेट के बाद अभिनय में भी नाम कमाया और 'कोरा कागज' तथा 'कर्मफलदाता शनि' जैसे शोज में काम किया.  इसके अलावा वह बीसीसीआई की सीनियर राष्ट्रीय चयन समिति के सदस्य भी रहे हैं. उनकी जगह हाल ही में अजय रात्रा को नियुक्त किया गया था. सलिल ने घरेलू क्रिकेट में मुंबई और महाराष्ट्र के लिए 54 प्रथम श्रेणी मैच खेले, जिनमें उन्होंने 181 विकेट चटकाए थे.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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