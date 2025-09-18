पहले नौटंकी, फिर 'छोटी' टीम पर जीत और अब भारत को गीदड़भभकी... सपने देख रहे सलमान, IND vs PAK मैच पर बड़ा बयान
क्रिकेट

पहले नौटंकी, फिर 'छोटी' टीम पर जीत और अब भारत को गीदड़भभकी... सपने देख रहे सलमान, IND vs PAK मैच पर बड़ा बयान

India vs Pakistan Asia Cup: पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बुधवार (17 सितंबर) को फुल ड्रामे के बाद आखिरकार एशिया कप में यूएई के खिलाफ मैच खेल लिया. उसने मुकाबले में जीत हासिल करके सुपर-4 में अपना स्थान पक्का कर लिया. इसके साथ ही 21 सितंबर को उसका भारत से भिड़ना तय हो गया है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 18, 2025, 07:50 AM IST
पहले नौटंकी, फिर 'छोटी' टीम पर जीत और अब भारत को गीदड़भभकी... सपने देख रहे सलमान, IND vs PAK मैच पर बड़ा बयान

India vs Pakistan Asia Cup: पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बुधवार (17 सितंबर) को फुल ड्रामे के बाद आखिरकार एशिया कप में यूएई के खिलाफ मैच खेल लिया. उसने मुकाबले में जीत हासिल करके सुपर-4 में अपना स्थान पक्का कर लिया. इसके साथ ही 21 सितंबर को उसका भारत से भिड़ना तय हो गया है. यह मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इससे पहले इस महीने की 14 तारीख को टीम इंडिया ने इसी मैदान पर पाकिस्तान को 7 विकेट से बुरी तरह हराया था.

बॉयकॉट की धमकी के बाद खेला पाकिस्तान

पाकिस्तान ने बुधवार को पहले तो एशिया कप को बॉयकॉट करने का मन बनाया और एक घंटे तक टीम को होटल से स्टेडियम नहीं जाने दिया. ऐसा लग रहा था कि वह यूएई से मैच नहीं खेलेगा, लेकिन बाद में वह पलट गया और मैच खेलने के लिए तैयार हो गया. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारतीय टीम द्वारा हाथ नहीं मिलाने से नाराज है और वह मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग कर रहा था. आईसीसी ने इससे इनकार कर दिया और यूएई के खिलाफ मैच में उन्हीं को उतारा. इसके बावजूद पाकिस्तान खेला और अपेक्षाकृत छोटी टीम को हराकर आगे बढ़ गया.

ये भी पढ़ें: जय शाह की ICC ने पाकिस्तान को दिखाई औकात, 'मेलबाजी' के बावजूद PCB की हार! यूएई मैच से पहले की Inside Story

सलमान का बड़ा बयान

यूएई के खिलाफ जीत के बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने कहा है कि उनकी टीम एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में भारत से भिड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है. भारत से 7 विकेट की करारी हार और 'हाथ न मिलाने' के विवाद के बाद पाकिस्तान पर आने वाले मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करने का भारी दबाव है. टीम की यूएई पर जीत के बाद सलमान आगा ने कहा कि वे भारत के खिलाफ अगले मैच में किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं.

चुनौती के लिए तैयार: सलमान

पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में सलमान ने कहा, ''हां, हम किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं. हम सिर्फ अच्छा क्रिकेट खेलना चाहते हैं और अगर हम वैसा ही अच्छा क्रिकेट खेलते हैं जैसा हम पिछले कुछ महीनों से खेल रहे हैं. मुझे लगता है कि हम किसी भी टीम के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करेंगे.''

ये भी पढ़ें: 2 पॉइंट्स नहीं... मजबूरी में जिद से पीछे हटा पाकिस्तान, हो जाता करोड़ों का नुकसान

आईसीयू में पाकिस्तान की बल्लेबाजी 

इसके अलावा पाकिस्तानी कप्तान ने अपनी टीम की मध्य ओवरों में खराब बल्लेबाजी को लेकर भी बयान दिया.  उन्होंने कहा कि यही चीज उन्हें 170-180 के चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचने से रोक रही है. सलमान ने कहा, ''हमने काम कर दिया, लेकिन हमें अभी भी मध्य ओवरों में बेहतर बल्लेबाजी करने की जरूरत है. मुझे लगता है कि यही हमारे लिए पिछले कुछ मैचों से चिंता का विषय रहा है. हमें इस पर ध्यान देना होगा. हमने अभी तक अपनी सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी नहीं की है, लेकिन फिर भी हम 150 के आस-पास स्कोर करने का तरीका ढूंढ रहे हैं. अगर हम मध्य ओवरों में अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, तो हम शायद 170-180 रन बना पाएंगे, भले ही हम किसी भी टीम के खिलाफ खेल रहे हों.''

