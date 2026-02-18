सलमान अली आगा का बड़बोलापन, भारत से मिली हार को भूले, सुपर-8 में पहुंचते ही दिया बचकाना बयान

Advertisement
T20 World Cup 2026 Salman Ali Agha: पाकिस्तान ने नामीबिया को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप ए के अहम मैच में 102 रनों से हराकर सुपर-8 अपना स्थान पक्का कर लिया. इस नतीजे से पाकिस्तानी खेमे को बहुत जरूरी राहत मिली है, लेकिन मैच के बाद कप्तान सलमान अली आगा ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके कारण उनकी आलोचना हो रही है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Feb 18, 2026, 09:59 PM IST
T20 World Cup 2026 Salman Ali Agha: पाकिस्तान ने नामीबिया को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप ए के अहम मैच में 102 रनों से हराकर सुपर-8 अपना स्थान पक्का कर लिया. इस नतीजे से पाकिस्तानी खेमे को बहुत जरूरी राहत मिली है, लेकिन मैच के बाद कप्तान सलमान अली आगा ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके कारण उनकी आलोचना हो रही है. सलमान के बयान पता चलता है कि टीम को हाल ही में भारत के खिलाफ 61 रन से मिली हार पर ध्यान देने के बजाय निरंतरत पर ध्यान देना चाहिए.

नामीबिया के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन

कोलंबो में पाकिस्तान ने वह जबरदस्त बढ़त दिखाई जो पिछले मैच में नहीं थी. पहले बैटिंग करते हुए टीम ने साहिबजादा फरहान के शानदार नाबाद शतक की बदौलत 3 विकेट पर 199 रन बनाए. फरहान ने 58 गेंदों पर 100 रन बनाए, जिसमें आगा (38) और शादाब खान (36) की उपयोगी पारियां भी शामिल थीं. जवाब मे नामीबिया की टीम 97 रन पर सिमट गई थी. उस्मान तारिक ने 4 और शादाब खान ने 3 विकेट लिए.

सलमान ने की उस्मान तारिक की तारीफ

जीत के बाद सलमान अली आगा ने अपनी टीम की विविधता की तारीफ की. आगा ने कहा, ''यह एक कम्प्लीट परफॉर्मेंस है. हमने पावरप्ले और बीच के ओवरों में भी अच्छी बैटिंग की. फरहान कुछ समय से अच्छी बैटिंग कर रहा है और मुझे खुशी है कि उसने अपना शतक बनाया. बॉल से हम खतरनाक थे." उस्मान की तारीफ करते हुए सलमान ने कहा, ''वह एक मुश्किल बॉलर है, मेरा यकीन करिए. मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट में उनका सामना किया है. उन्हें समझना मुश्किल है, खासकर उस पॉज के साथ. शुक्र है कि वह हमारी टीम के लिए खेल रहे हैं. हम अच्छा क्रिकेट खेल रहे .''

न्यूजीलैंड से कोलंबो में मुकाबला

सलमान न्यूजीलैंड के खिलाफ सुपर 8 मैच का इंतजार कर रहे हैं. यह मैच 21 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. आगा का दावा है कि पाकिस्तान अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह बयान आर. प्रेमदासा स्टेडियम में कुछ दिन पहले इंडिया के खिलाफ टीम के परफॉर्मेंस को नजरअंदाज करता है. उस हाई वोल्टेज मैच में पहले बॉलिंग करने का पाकिस्तान का फैसला बुरी तरह से उल्टा पड़ गया था. भारत ने 175 रन बनाए, जबकि पाकिस्तान 114 रन पर ढेर हो गया था.

सुपर 8 के लिए आगे की सोच

भारत की हार को एक अलग बात बताकर सलमान आगा साफ तौर पर अपने प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस ऊंचा रखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वे टूर्नामेंट के दूसरे दौर में जा रहे हैं. आगा ने जिस "स्पिनर्स की लग्जरी" पर जोर दिया था, आने वाले हफ्तों में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ उसकी परीक्षा होगी. आगा ने कहा, "न्यूज़ीलैंड भी अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, इसलिए यह एक अच्छा मैच होना चाहिए. हमारे पास स्पिनर और ऑल-राउंडर हैं जो बैटिंग भी कर सकते हैं. श्रीलंका में अगर आपके पास इतने अच्छे स्पिनर हैं तो आपको बॉलिंग पेस की चिंता करने की जरूरत नहीं है.''

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

