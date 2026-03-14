विवादित रन आउट पर छलका सलमान का दर्द, मिराज ने भी तोड़ दी चुप्पी, बवाल के बाद बयान में कही बड़ी बात

PAK vs BAN: पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे में 128 रन की जीत दर्ज की. अब सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ चुकी है. लेकिन पाकिस्तान की जीत से ज्यादा सलमान अली आगा के उस रन आउट के चर्चे हैं जिसपर खूब बवाल हुआ. मेहदी हसन मिराज की गेंद उठाकर मदद कर रहे सलमान पर मेहदी को तरस नहीं आया और उन्होंने उन्हें बेरहम अंदाज में रन आउट कर दिया. मैच के बाद सलमान अली आगा का दर्द छलका और उन्होंने स्पोर्ट्समैनशिप का राग गाया.

कैसे रन आउट हुए थे सलमान अली आगा?

सलमान 39वें ओवर में 64 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे. रिजवान ने गेंद को हल्के से खेलकर गेंदबाजी छोर पर खड़े मिराज की तरफ ढकेला लेकिन सलमान आगा बीच में थे और गेंद उनके टकरा गई. वह गेंदबाज मिराज की मदद करने के लिए गेंद उठा ही रहे थे कि मिराज ने झट से गेंद उठाकर स्टंप्स में मार दी. इस रन आउट से सलमान गुस्से में दिखे और उन्होंने हेलमेट और ग्लव्स जमीन पर दे मारा. मैच के बाद उन्होंने अपना दर्द बयां किया.

क्या बोले सलमान?

सलमान अली आगा ने कहा, 'मुझे यकीन है कि सबने यह देखा होगा. यह बस उस समय की गरमा-गरमी में हुई बात थी. अगर आप मुझसे पूछें कि मैं क्या करता, तो मैं कुछ अलग करता, जो भी उसके बाद हुआ, वह बस उस पल की गरमा-गरमी थी. यह नियम के मुताबिक था और मैं ऐसा इंसान हूं जो हमेशा नियमों का पालन करना चाहता है. लेकिन जब हम खेल भावना को देखते हैं तो मुझे लगता है कि स्थिति चाहे जो भी हो, उसे सबसे ऊपर होना चाहिए. नियम के हिसाब से उन्होंने जो किया वह ठीक है और अगर उन्हें लगता है कि यह सही है यह सही है. लेकिन मेरे नजरिए से, मैं चीजें अलग तरह से करता. मैं खेल भावना को चुनता.'

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मेहदी ने भी तोड़ी चुप्पी

मेहदी ने रन आउट पर चुप्पी तोड़ी और कहा, 'हां, वह विकेट से थोड़ा हटकर खड़ा है आप जानते हैं. जैसे कि मैं बस गेंद पर नज़र रखे हुए हूं. हां, अगर गेंद चूक जाती है, तो वह पक्का रन लेने के लिए भागेगा. इसलिए मैं बस इसी तरह से सोच रहा था.' बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला 15 मार्च को खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला करो या मरो की स्थिति के समान होगा.