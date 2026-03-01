Advertisement
trendingNow13126342
Hindi Newsक्रिकेटटॉस जीतकर झंडा गाड़ देते सलमान... शनाका ने निकाली पाकिस्तान की जान, बाहर होने के बाद बहाने बनाते रह गए कप्तान

टॉस जीतकर झंडा गाड़ देते सलमान... शनाका ने निकाली पाकिस्तान की जान, बाहर होने के बाद बहाने बनाते रह गए कप्तान

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए दो गोल्डन चांस मिले लेकिन टीम दोनों बार फुस्स हो गई. एक बार हार का सामना करना पड़ा तो दूसरी बार जीतकर भी हार गई. सेमीफाइनल से बाहर होने के बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा सफाई देते नजर आए. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 01, 2026, 07:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Salman Ali Agha (X)
Salman Ali Agha (X)

T20 World Cup 2026: किसी भी टूर्नामेंट में बुरी तरह बाहर होकर बेइज्जत होने के बाद पाकिस्तान की सफाई देखने को मिलती है. इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है. सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पाकिस्तान टीम को दो गोल्डन चांस मिले लेकिन टीम दोनों बार फुस्स हो गई. एक बार इंग्लैंड ने रौंद दिया तो दूसरी बार श्रीलंका के खिलाफ 5 रन से जीतकर भी हार गई. सेमीफाइनल से बाहर होने के बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा सफाई देते नजर आए. पाकिस्तान ने 5 रन से मैच जीता अगर 65 रन से जीत दर्ज करती तो सेमीफाइनल का टिकट मिल जाता. 

क्या बोले सलमान अली आगा?

सलमान अली आगा ने कहा, 'मुझे लगता है कि जब मैं टॉस हार गया, ऐसे में ओस के चलते ये मुश्किल था. यह बहुत अच्छी पिच थी और उन्हें 148 पर रोकना काफी मुश्किल होता. लेकिन हमने कोशिश की और नहीं कर पाए. मुझे लगता है कि अगर मैं टॉस जीत जाता, तो कहानी कुछ और होती. आप कह सकते हैं कि ओस निश्चित रूप से एक फैक्टर थी. लेकिन हां, हम ओवर प्लान को उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर सके जैसा हम चाहते थे. हमारे स्पिनर शानदार रहे हैं, लेकिन आज जाहिर तौर पर उस्मान का एक ऑफ-डे था और यह T20 गेम में हो सकता है.'

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान की बताई वीकनेस

सलमान ने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि हम पूरे टूर्नामेंट में अच्छी बैटिंग नहीं कर सके. यह सिर्फ साहिबजादा फरहान थे, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की. उस समय, अगर उसे किसी की मदद मिली होती तो  कहानी कुछ और हो सकती थी लेकिन हां, पूरे टूर्नामेंट में बैटिंग हमेशा एक चिंता का विषय रही है. खासकर मिडिल-ऑर्डर, मिडिल-ऑर्डर पिछले कुछ सालों से हमारे लिए एक समस्या रहा है. हमें बैठकर उस डिपार्टमेंट को भी देखना होगा.'

ये भी पढे़ं.. कहां, कब और किन टीमों के बीच होंगे सेमीफाइनल मुकाबले? देख लें पूरा शेड्यूल

साहिबजादा का शतक

श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में पाकिस्तान के इन फॉर्म ओपनर साहिबजादा फरहान एक बार फिर गरजते दिखे. उन्होंने धमाकेदार शतकीय पारी खेली. साहिबजादा ने 60 गेंद में 9 चौकों और 5 छक्कों की बदौलत 100 रन बनाए. पाकिस्तान ने इस पारी की बदौलत बोर्ड पर 212 रन टांग दिए थे. श्रीलंका की तरफ से कप्तान दसुन शनाका ने ताबड़तोड़ फिफ्टी ठोकी और खुद के साथ पाकिस्तान को भी बाहर कर लिया. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Salan Ali AghaT20 World Cup 2026

Trending news

SIR को लेकर TMC के गुस्से का कर रहे सामना, कौन हैं EC के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर मुरुगन
West Bengal SIR
SIR को लेकर TMC के गुस्से का कर रहे सामना, कौन हैं EC के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर मुरुगन
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
Assam elections
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
IMD Forecast
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
केरल के इस इमाम की अपील ने जमकर बटोरी वाहवाही, लोग बोले-ये है असली भाईचारा
Kerala News
केरल के इस इमाम की अपील ने जमकर बटोरी वाहवाही, लोग बोले-ये है असली भाईचारा
इजरायल-ईरान की जंग से दूर भारत क्यों कर रहा खामोश सैन्य तैयारी? बना लिया ये हथियार
DRDO
इजरायल-ईरान की जंग से दूर भारत क्यों कर रहा खामोश सैन्य तैयारी? बना लिया ये हथियार
पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल
Andhra Pradesh
पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
israel iran attack
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
Odisha news
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
West Bengal
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के भरोसेमंद अफसर की कहानी
TMC Rajya Sabha Candidate
CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के भरोसेमंद अफसर की कहानी