बेइज्जती का जवाब ट्रिपल सेंचुरी से दिया... जिसे पाकिस्तान टीम ने बनाया बलि का बकरा, उसने बल्ले से मचाया तहलका

पाकिस्तान क्रिकेट में इन दिनों भूचाल आया हुआ है. इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शर्मनाक प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम में बड़ा फेरबदल किया और सात खिलाड़ियों को बीच दौरे से घर भेज दिया. इनमें पूर्व कप्तान और ऑलराउंडर सलमान अली आगा का नाम भी शामिल था. लेकिन सवाल यह है कि क्या इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की पूरी नाकामी का ठीकरा सलमान के सिर फोड़ना सही था?
सलमान ने अब घरेलू क्रिकेट में ऐसा जवाब दिया है, जिसने चयनकर्ताओं के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं. इंग्लैंड दौरे से वापस भेजे जाने के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी में 336 गेंदों पर नाबाद 300 रन की शानदार पारी खेल दी. इस दौरान उन्होंने 42 चौके और 6 छक्के लगाए. यानी जिस खिलाड़ी को पाकिस्तान ने इंग्लैंड में नाकामी के बाद बाहर कर दिया, उसी ने लौटते ही घरेलू क्रिकेट में तिहरा शतक जड़ दिया.
इंग्लैंड दौरे की शुरुआत में सलमान पर पाकिस्तान ने बड़ा भरोसा जताया था. बाबर आजम की गैरमौजूदगी में उन्हें हेडिंग्ले टेस्ट में टीम की कप्तानी सौंपी गई थी. लेकिन पहले टेस्ट में पाकिस्तान की हालत खराब रही और सलमान बल्ले से भी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए. उन्होंने पहली पारी में सिर्फ 21 रन बनाए.
इसके बाद दूसरे टेस्ट के लिए उन्हें प्लेइंग-11 से बाहर कर दिया गया और लॉर्ड्स टेस्ट में हार के बाद उन्हें 6 अन्य खिलाड़ियों के साथ पाकिस्तान वापस भेज दिया गया. यानी एक खिलाड़ी जिसे दौरे की शुरुआत में कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई, वही कुछ ही दिनों बाद टीम की नाकामी का हिस्सा मानकर बाहर कर दिया गया.
असल सवाल यही है. इंग्लैंड ने तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को 3-0 से क्लीन स्वीप किया. पहला टेस्ट इंग्लैंड ने पारी और 103 रन से जीता, जबकि लॉर्ड्स में पाकिस्तान को 194 रन से हार मिली. तीसरे टेस्ट में भी इंग्लैंड ने 8 विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली. पूरी टीम का प्रदर्शन खराब रहा, बल्लेबाजी लड़खड़ाई, गेंदबाज दबाव नहीं बना पाए और पाकिस्तान ने बीच सीरीज में 7 खिलाड़ियों को ही बाहर कर दिया. सलमान अकेले उस संकट के जिम्मेदार नहीं थे. इसके बावजूद उन्हें हटाने का फैसला कहीं न कहीं बलि का बकरा बनाने जैसा नजर आया.
सलमान अली आगा ने घरेलू क्रिकेट में बल्ले से इसका जवाब दे दिया. उन्होंने किंग्समेन एकेडमी की ओर से खेलते हुए 300 रन की नाबाद पारी खेली. यह उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पहला तिहरा शतक और इससे पहले के 169 के सर्वश्रेष्ठ स्कोर से बहुत आगे की उपलब्धि है.
इंग्लैंड में पाकिस्तान की हार निश्चित तौर पर सामूहिक विफलता थी. लेकिन सलमान को बीच दौरे से बाहर करने के बाद उनका यह तिहरा शतक बताता है कि शायद पाकिस्तान ने समस्या का समाधान खोजने के बजाय एक खिलाड़ी को निशाना बना दिया. अब देखना होगा कि क्या यह तिहरा शतक सलमान की राष्ट्रीय टीम में वापसी का रास्ता खोलता है.