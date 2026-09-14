बेइज्जती का जवाब ट्रिपल सेंचुरी से दिया... जिसे पाकिस्तान टीम ने बनाया बलि का बकरा, उसने बल्ले से मचाया तहलका

असल सवाल यही है. इंग्लैंड ने तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को 3-0 से क्लीन स्वीप किया. पहला टेस्ट इंग्लैंड ने पारी और 103 रन से जीता, जबकि लॉर्ड्स में पाकिस्तान को 194 रन से हार मिली. तीसरे टेस्ट में भी इंग्लैंड ने 8 विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली. पूरी टीम का प्रदर्शन खराब रहा, बल्लेबाजी लड़खड़ाई, गेंदबाज दबाव नहीं बना पाए और पाकिस्तान ने बीच सीरीज में 7 खिलाड़ियों को ही बाहर कर दिया. सलमान अकेले उस संकट के जिम्मेदार नहीं थे. इसके बावजूद उन्हें हटाने का फैसला कहीं न कहीं बलि का बकरा बनाने जैसा नजर आया.