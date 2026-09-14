Add Zee Business As A Preferred Source
App

बेइज्जती का जवाब ट्रिपल सेंचुरी से दिया... जिसे पाकिस्तान टीम ने बनाया बलि का बकरा, उसने बल्ले से मचाया तहलका

सलमान अली आगा ने घरेलू क्रिकेट में ऐसा जवाब दिया है, जिसने चयनकर्ताओं के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं. इंग्लैंड दौरे से वापस भेजे जाने के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी में 336 गेंदों पर नाबाद 300 रन की शानदार पारी खेल दी. इस दौरान उन्होंने 42 चौके और 6 छक्के लगाए.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 14, 2026, 07:05 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 07:05 PM IST
बेइज्जती का जवाब ट्रिपल सेंचुरी से दिया... जिसे पाकिस्तान टीम ने बनाया बलि का बकरा, उसने बल्ले से मचाया तहलका
Image Credit: सलमान अली आगा ने ठोका तिहरा शतक

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बंगाल में नया सियासी घमासान: दुर्गा पूजा पर BJP में जाएंगे बागी 17 सांसद?
2
3
4
5