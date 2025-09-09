'बाबर-रिजवान के बिना अच्छा खेला..' पाकिस्तान के कप्तान सलमान का बवाली बयान, सीनियर प्लेयर्स के जख्म पर ठोकी कील

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर यानि आज से हो चुका है. मेगा इवेंट से पहले सभी 8 टीमों के कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए. जहां कुछ हैरतअंगेज बयान देखने को मिले. इसमें से एक बयान पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा का भी रहा जिसमें उन्होंने बाबर-रिजवान के जख्मों पर कील ठोक दी है.
एशिया कप में शानदार रिकॉर्ड्स
टी20 एशिया कप की रिकॉर्डलिस्ट खोलें तो बाबर और रिजवान के प्रदर्शन की गवाही उनके आंकड़े दे रहे हैं. दोनों टी20 एशिया कप के टॉप स्कोरर बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप-5 में हैं. लेकिन खराब फॉर्म के चलते एशिया कप में जगह नहीं मिली. कप्तान सलमान अली आगा ने उनके ड्रॉप होने के जख्मों पर कील ठोकी. सलमान ने डंके की चोट पर कहा कि दोनों के बिना उनकी टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है.
क्या बोले सलमान?
सलमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'यह टूर्नामेंट उनकी टीम को एक नई पहचान दिखाने का मौका देता है. बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे सीनियर खिलाड़ियों के बिना हम बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं. लगभग चार महीनों में हमने चार में से तीन सीरीज जीती हैं. इसलिए हम एक टीम के रूप में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. हम एशिया कप को लेकर उत्साहित हैं. कई खिलाड़ी पहली बार ये टूर्नामेंट खेलेंगे, लेकिन वे इस चुनौती के लिए तैयार हैं.'
ट्राई सीरीज में जीत
पाकिस्तान की टीम ने हाल ही में अफगानिस्तान और यूएई के खिलाफ ट्राई सीरीज में हिस्सा लिया था. पाकिस्तान ने हाल ही में ट्राई सीरीज के फाइनल मुकाबले में अफगानिस्तान को बुरी तरह मात दी. पाकिस्तान ने फाइनल में अफगानी टीम के सामने 141 रन टांगे थे जवाब में अफगानी टीम 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी. हालांकि, अब देखना होगा कि पाकिस्तान एशिया कप में कैसा प्रदर्शन करती है.