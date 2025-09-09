'बाबर-रिजवान के बिना अच्छा खेला..' पाकिस्तान के कप्तान सलमान का बवाली बयान, सीनियर प्लेयर्स के जख्म पर ठोकी कील
Advertisement
trendingNow12915403
Hindi Newsक्रिकेट

'बाबर-रिजवान के बिना अच्छा खेला..' पाकिस्तान के कप्तान सलमान का बवाली बयान, सीनियर प्लेयर्स के जख्म पर ठोकी कील

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर यानि आज से हो चुका है. मेगा इवेंट से पहले सभी 8 टीमों के कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए. जहां कुछ हैरतअंगेज बयान देखने को मिले. इसमें से एक बयान पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा का भी रहा जिसमें उन्होंने बाबर-रिजवान के जख्मों पर कील ठोक दी है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 09, 2025, 07:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Salman Ali Agha
Salman Ali Agha

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर यानि आज से हो चुका है. मेगा इवेंट से पहले सभी 8 टीमों के कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए. जहां कुछ हैरतअंगेज बयान देखने को मिले. इसमें से एक बयान पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा का भी रहा जिसमें उन्होंने बाबर-रिजवान के जख्मों पर कील ठोक दी है. पाकिस्तान के ये दोनों सीनियर प्लेयर्स एशिया कप 2025 से ड्रॉप हो चुके हैं. दोनों का ग्राफ पिछले कुछ सालों से गिरता नजर आया था. 

एशिया कप में शानदार रिकॉर्ड्स

टी20 एशिया कप की रिकॉर्डलिस्ट खोलें तो बाबर और रिजवान के प्रदर्शन की गवाही उनके आंकड़े दे रहे हैं. दोनों टी20 एशिया कप के टॉप स्कोरर बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप-5 में हैं. लेकिन खराब फॉर्म के चलते एशिया कप में जगह नहीं मिली. कप्तान सलमान अली आगा ने उनके ड्रॉप होने के जख्मों पर कील ठोकी. सलमान ने डंके की चोट पर कहा कि दोनों के बिना उनकी टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोले सलमान?

सलमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'यह टूर्नामेंट उनकी टीम को एक नई पहचान दिखाने का मौका देता है. बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे सीनियर खिलाड़ियों के बिना हम बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं. लगभग चार महीनों में हमने चार में से तीन सीरीज जीती हैं. इसलिए हम एक टीम के रूप में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. हम एशिया कप को लेकर उत्साहित हैं. कई खिलाड़ी पहली बार ये टूर्नामेंट खेलेंगे, लेकिन वे इस चुनौती के लिए तैयार हैं.'

ये भी पढे़ं.. नेपाल के बल्लेबाज ने मैदान में मचाया कोहराम, 520 के स्ट्राइक रेट का अविश्वसनीय रिकॉर्ड, बैक-टू-बैक छक्कों के तूफान दुनिया हुई हैरान

ट्राई सीरीज में जीत

पाकिस्तान की टीम ने हाल ही में अफगानिस्तान और यूएई के खिलाफ ट्राई सीरीज में हिस्सा लिया था. पाकिस्तान ने हाल ही में ट्राई सीरीज के फाइनल मुकाबले में अफगानिस्तान को बुरी तरह मात दी. पाकिस्तान ने फाइनल में अफगानी टीम के सामने 141 रन टांगे थे जवाब में अफगानी टीम 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी. हालांकि, अब देखना होगा कि पाकिस्तान एशिया कप में कैसा प्रदर्शन करती है. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Asia Cup 2025

Trending news

जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को बंद करना होगा... पीएम के सलाहकार ने क्यों कहा ऐसा?
birth control
जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को बंद करना होगा... पीएम के सलाहकार ने क्यों कहा ऐसा?
रेड्डी ने 'अंतरात्मा की आवाज' पर मांगे थे वोट, राधाकृष्णन ने 14 वोट विपक्ष के खींचे
Vice Presidential Election 2025
रेड्डी ने 'अंतरात्मा की आवाज' पर मांगे थे वोट, राधाकृष्णन ने 14 वोट विपक्ष के खींचे
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
West Bengal
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
सियाचिन में सेना के बेस कैंप पर भारी हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, -60 डिग्री में कर रहे थे
Siachen glacier
सियाचिन में सेना के बेस कैंप पर भारी हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, -60 डिग्री में कर रहे थे
रुकिए, रुकिए... थरूर को वोट डालने से रोकते हुए पीछे क्यों लौटीं प्रियंका चतुर्वेदी?
Vice President Chunav 2025
रुकिए, रुकिए... थरूर को वोट डालने से रोकते हुए पीछे क्यों लौटीं प्रियंका चतुर्वेदी?
मी लॉर्ड! 'मुझे जहर दे दिया जाए, मैं...', एक्टर दर्शन ने अदालत क्यों लगाई ये गुहार?
darshan
मी लॉर्ड! 'मुझे जहर दे दिया जाए, मैं...', एक्टर दर्शन ने अदालत क्यों लगाई ये गुहार?
उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सबको पता है, भाजपा को बस एक बात की टेंशन होगी
Vice President Chunav 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सबको पता है, भाजपा को बस एक बात की टेंशन होगी
Maharashtra: एकनाथ शिंदे गुट का दावा- उद्धव ठाकरे के 2 MLA को छोड़कर सभी संपर्क में
Maharashtra
Maharashtra: एकनाथ शिंदे गुट का दावा- उद्धव ठाकरे के 2 MLA को छोड़कर सभी संपर्क में
जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं? पिछले 50 दिनों से गायब, सब हैरान, कांग्रेस ने उठाए सवाल
Jagdeep Dhankhar
जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं? पिछले 50 दिनों से गायब, सब हैरान, कांग्रेस ने उठाए सवाल
उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने भरी जीत की हुंकार
B Sudershan Reddy
उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने भरी जीत की हुंकार
;