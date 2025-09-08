Asia Cup से पहले पाकिस्तान की हुंकार... अफगानिस्तान को रौंदकर कप्तान का सीना चौड़ा, कहा- हम तैयार हैं..
Advertisement
trendingNow12914187
Hindi Newsक्रिकेट

Asia Cup से पहले पाकिस्तान की हुंकार... अफगानिस्तान को रौंदकर कप्तान का सीना चौड़ा, कहा- हम तैयार हैं..

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. सभी टीमों ने मेगा इवेंट के लिए कमर कस ली है. सबसे ज्यादा चर्चे पाकिस्तान टीम के हैं जिसका ग्राफ साल-दर-साल गिरता नजर आ रहा है. लेकिन अब कुछ बड़े बदलाव के बाद पाकिस्तान ने शानदार प्रदर्शन किया और ट्राई सीरीज का फाइनल जीता. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 08, 2025, 11:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Pakistan Cricket Team
Pakistan Cricket Team

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. सभी टीमों ने मेगा इवेंट के लिए कमर कस ली है. सबसे ज्यादा चर्चे पाकिस्तान टीम के हैं जिसका ग्राफ साल-दर-साल गिरता नजर आ रहा है. लेकिन अब कुछ बड़े बदलाव के बाद पाकिस्तान ने शानदार प्रदर्शन किया और ट्राई सीरीज का फाइनल जीता. इस जीत के बाद पाकिस्तान के कप्तान ने हुंकार भर दी है. उन्होंने बताया कि एशिया कप 2025 के लिए उनकी टीम पूरी तरह से तैयार है. 

अफगानिस्तान की करारी हार

पाकिस्तान की टीम ने अफगानिस्तान को ट्राई सीरीज सीरीज में 100 रन से पहले ही समेट दिया. टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. अफगानिस्तान की तरफ से शानदार गेंदबाजी देखने को मिली. मोहम्मद नवाज ने पाकिस्तान टीम के टॉप स्कोरर रहे. उन्होंने 25 रन की पारी खेली. जैसे तैसे पाकिस्तान की टीम ने बोर्ड पर 141 रन लगाए.

Add Zee News as a Preferred Source

66 पर सिमटी अफगानिस्तान टीम

141 रन के आसान स्कोर के जवाब में अफगानिस्तान की टीम 100 का आंकड़ा भी पार करने में कामयाब नहीं हुई. पाकिस्तान टीम की तरफ से मोहम्मद नवाज ने पंजा खोलकर अफगानिस्तान की कमर तोड़ दी. पूरी अफगानी टीम महज 66 के स्कोर पर सिमट गई और पाकिस्तान ने जीत दर्ज की. इसके बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने अपनी टीम की तारीफों के पुल बांध दिए. 

ये भी पढे़ं.. Asia Cup: चैंपियन बनने के बाद भी गम में डूबी टीम इंडिया, धमाकेदार स्वागत के बीच टेंशन में प्लेयर्स, की ये अपील

क्या बोले सलमान आगा?

सलमान अली आगा ने मैच के बाद कहा, 'मुझे लगता है कि यह एक ऐसा विकेट था जहाँ 140 रन का स्कोर चुनौतीपूर्ण होने वाला था. हमें पता था कि यह उनके लिए मुश्किल होगा. वापसी के बाद से ही नवाज बल्ले, गेंद और मैदान में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. मुश्किल हालात में मैं उनसे सलाह ले सकता हूं. जब भी जरूरत होगी, हम दो स्पिनरों के साथ खेलेंगे. हमने परिस्थितियों का आकलन किया और दो स्पिनरों के साथ खेलना हमारे लिए कारगर रहा. उनके स्पिनरों के खिलाफ खेलना हमारे लिए मुश्किल था. यह हमेशा एशिया कप की तैयारी के बारे में था. मुझे लगता है कि हम एक टीम के रूप में वास्तव में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. हमने अधिकतर लक्ष्य हासिल कर लिए हैं, हम अच्छी स्थिति में हैं और एशिया कप के लिए तैयार हैं.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Asia Cup 2025

Trending news

गांव में नहीं एक भी मुस्लिम परिवार, फिर वोटर लिस्ट में कैसे जुड़े मुसलमानों के नाम?
Muzaffarpur
गांव में नहीं एक भी मुस्लिम परिवार, फिर वोटर लिस्ट में कैसे जुड़े मुसलमानों के नाम?
खुले घूम रहे हजरतबल के उपद्रवी; क्या भारत का राष्ट्रीय चिन्ह इस्लाम के खिलाफ है?
DNA
खुले घूम रहे हजरतबल के उपद्रवी; क्या भारत का राष्ट्रीय चिन्ह इस्लाम के खिलाफ है?
पाकिस्तान की फिर वही पुरानी करतूत! बुरी तरह मार खाने के बाद भी नहीं सुधरे शहबाज
DNA Analysis
पाकिस्तान की फिर वही पुरानी करतूत! बुरी तरह मार खाने के बाद भी नहीं सुधरे शहबाज
क्या दरख्शां अंद्राबी के खिलाफ FIR दर्ज होगी? हजरबल दरगाह विवाद पर क्या बोल NC नेता
Jammu and Kashmir
क्या दरख्शां अंद्राबी के खिलाफ FIR दर्ज होगी? हजरबल दरगाह विवाद पर क्या बोल NC नेता
कुलगाम में सुरक्षाबलों ने लश्कर कमांडर समेत मार गिराए 2 दहशतगर्द, दो जवान भी शहीद
Kulgam encounter
कुलगाम में सुरक्षाबलों ने लश्कर कमांडर समेत मार गिराए 2 दहशतगर्द, दो जवान भी शहीद
डोनाल्ड ट्रंप का घूम जाएगा माथा, अब तो चीन ने खुलकर भारतीय सैनिकों की तारीफ कर दी
india china news
डोनाल्ड ट्रंप का घूम जाएगा माथा, अब तो चीन ने खुलकर भारतीय सैनिकों की तारीफ कर दी
'AAP विधायक मेहराज ने मांगा अस्पताल, मिली जेल', मोदी सरकार पर बरसे अरविंद केजरीवाल
jammu kashmir news
'AAP विधायक मेहराज ने मांगा अस्पताल, मिली जेल', मोदी सरकार पर बरसे अरविंद केजरीवाल
भारत पर भरभरकर चीन ने अचानक लुटा दिया प्यार, USA को सीधा मैसेज..क्या बोला पड़ोसी?
Xu Feihong
भारत पर भरभरकर चीन ने अचानक लुटा दिया प्यार, USA को सीधा मैसेज..क्या बोला पड़ोसी?
राष्ट्रपति का वो चुनाव, जब अपना उम्मीदवार हारने पर भी मंद-मंद मुस्कराई थीं PM इंदिरा
Vice Presidential Election 2025
राष्ट्रपति का वो चुनाव, जब अपना उम्मीदवार हारने पर भी मंद-मंद मुस्कराई थीं PM इंदिरा
भारत की तरक्की..इशिबा के इस्तीफे से कितना बदलेगा इंडिया-जापान समझौते का समीकरण?
India-Japan Relations
भारत की तरक्की..इशिबा के इस्तीफे से कितना बदलेगा इंडिया-जापान समझौते का समीकरण?
;