Asia Cup से पहले पाकिस्तान की हुंकार... अफगानिस्तान को रौंदकर कप्तान का सीना चौड़ा, कहा- हम तैयार हैं..

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. सभी टीमों ने मेगा इवेंट के लिए कमर कस ली है. सबसे ज्यादा चर्चे पाकिस्तान टीम के हैं जिसका ग्राफ साल-दर-साल गिरता नजर आ रहा है. लेकिन अब कुछ बड़े बदलाव के बाद पाकिस्तान ने शानदार प्रदर्शन किया और ट्राई सीरीज का फाइनल जीता. इस जीत के बाद पाकिस्तान के कप्तान ने हुंकार भर दी है. उन्होंने बताया कि एशिया कप 2025 के लिए उनकी टीम पूरी तरह से तैयार है.

अफगानिस्तान की करारी हार

पाकिस्तान की टीम ने अफगानिस्तान को ट्राई सीरीज सीरीज में 100 रन से पहले ही समेट दिया. टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. अफगानिस्तान की तरफ से शानदार गेंदबाजी देखने को मिली. मोहम्मद नवाज ने पाकिस्तान टीम के टॉप स्कोरर रहे. उन्होंने 25 रन की पारी खेली. जैसे तैसे पाकिस्तान की टीम ने बोर्ड पर 141 रन लगाए.

66 पर सिमटी अफगानिस्तान टीम

141 रन के आसान स्कोर के जवाब में अफगानिस्तान की टीम 100 का आंकड़ा भी पार करने में कामयाब नहीं हुई. पाकिस्तान टीम की तरफ से मोहम्मद नवाज ने पंजा खोलकर अफगानिस्तान की कमर तोड़ दी. पूरी अफगानी टीम महज 66 के स्कोर पर सिमट गई और पाकिस्तान ने जीत दर्ज की. इसके बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने अपनी टीम की तारीफों के पुल बांध दिए.

क्या बोले सलमान आगा?

सलमान अली आगा ने मैच के बाद कहा, 'मुझे लगता है कि यह एक ऐसा विकेट था जहाँ 140 रन का स्कोर चुनौतीपूर्ण होने वाला था. हमें पता था कि यह उनके लिए मुश्किल होगा. वापसी के बाद से ही नवाज बल्ले, गेंद और मैदान में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. मुश्किल हालात में मैं उनसे सलाह ले सकता हूं. जब भी जरूरत होगी, हम दो स्पिनरों के साथ खेलेंगे. हमने परिस्थितियों का आकलन किया और दो स्पिनरों के साथ खेलना हमारे लिए कारगर रहा. उनके स्पिनरों के खिलाफ खेलना हमारे लिए मुश्किल था. यह हमेशा एशिया कप की तैयारी के बारे में था. मुझे लगता है कि हम एक टीम के रूप में वास्तव में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. हमने अधिकतर लक्ष्य हासिल कर लिए हैं, हम अच्छी स्थिति में हैं और एशिया कप के लिए तैयार हैं.'