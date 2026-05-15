बला की खूबसूरत है PAK टीम के कप्तान की बेगम..7 अनदेखी तस्वीरों पर थमी दुनिया की नजरें...बॉलीवुड हसीनाएं भी फेल!

Salman ali agha wife sabba manzer beautiful unseen photos: पाकिस्तान की टी20 टीम के कप्तान सलमान अली पिछले 1 साल से सुर्खियों में रहे हैं. उनकी कप्तानी में टीम को पहले एशिया कप 2025 में हार मिली और फिर टी20 विश्व कप 2026 में भी टीम का प्रदर्शन शर्मनाक रहा. जिसके बाद कई रिपोर्ट में दावा किया गया कि सलमान से कप्तानी छीनी जा सकती है, लेकिन इसके बाद भी वो अब तक टी20 टीम के कप्तान हैं. यहां हम सलाम नहीं बल्कि उनकी पत्नी के बारे में बात करेंगे, जो लाइमलाइट से दूर रहती हैं और बला की खूबसूरत हैं.

कौन हैं सलमान की वाइफ?

सलमान अली आगा की पत्नी का नाम सब्बा मंजर (Sabba Manzer) है. वो अपनी सादगी के लिए जानी जाती हैं और चकाचौंध भरी लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं.

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ब्रिटेन से की है ऊंची पढ़ाई

सब्बा मंज़र एक बेहद पढ़ी-लिखी महिला हैं. उन्होंने अपनी शिक्षा ब्रिटेन (UK) से पूरी की है. उनके इंस्टाग्राम बायो के मुताबिक, वह विदेश से पढ़ाई कर पाकिस्तान लौटी हैं.

पेशे से हैं नामी 'बैरिस्टर'

सब्बा की पहचान सिर्फ सलाम अली आगा की पत्नी के तौर पर नहीं होती बल्कि वो खुद भी सफल करियर रखती हैं. वे पेशे से एक बैरिस्टर (वकील) हैं और कानूनी बारीकियों की अच्छी समझ रखती हैं.

सोशल मीडिया से बनाई है दूरी

एक तरफ जहां जहां अन्य क्रिकेटरों की पत्नियां अक्सर सुर्खियों में रहती हैं, वहीं सब्बा ने खुद को प्राइवेट रखा है. उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी प्राइवेट किया हुआ है, ताकि निजी जिंदगी सुरक्षित रहे.

क्यूट कपल का प्यारा सा बेटा

सलमान और सब्बा एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी बिता रहे हैं. उनके यहां एक प्यारा सा बेटा भी है, जिसका नाम 'सलाह' (Salah) रखा है.

स्टेडियम में कई बार नजर आ चुकी हैं

भले ही सब्बा सोशल मीडिया पर एक्टिव न हों, लेकिन वे अपने शौहर का हौसला बढ़ाने कई बार स्टेडियम पहुंच चुकी हैं. स्टैंड्स में उनकी मौजूदगी अक्सर कैमरों और फैंस का ध्यान खींच लेती है.

सलाम अली आगा का क्रिकेट करियर?

सलमान अली आगा किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. उनका जन्म 23 नवंबर 1993 को लाहौर में हुआ था. 31 वर्षीय यह खिलाड़ी दाएं हाथ से बल्लेबाजी और अपनी जादुई ऑफब्रेक गेंदबाजी के लिए मशहूर है. वो टी20 फॉर्मेट में पाकिस्तान टीम के कप्तान भी हैं.सलमान ने अब तक पाकिस्तान के लिए 24 टेस्ट और 50 वनडे मैच खेले हैं. टेस्ट में उनके नाम 1571 रन और वनडे में 45 से ज्यादा की औसत से 1538 रन दर्ज हैं. वनडे की 42 पारियों में 45.24 की औसत से 1538 और टी20 की 48 पारियों में 22.09 की औसत से 916 रन निकले हैं.

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