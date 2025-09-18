टी20I में सबसे ज्यादा Duck, सैम अयूब ने की इस भारतीय बल्लेबाज की बराबरी

पापाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज सैम अयूब का खराब प्रदर्शन लगातार जारी है. एशिया कप में पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए अयूब लगातार 3 बार जीरो पर आउट हो चुके हैं. बाएं हाथ के बल्लेबाज ने पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दी है.
टूर्नामेंट के दौरान पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है. ऐसे में सुपर 4 में भारत से होने वाली भिड़ंत ने पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों का चलना बहुत जरूरी है. आज हम आपको सैम अयूब के अलावा और किन बल्लेबाजों के नाम टी 20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने का रिकॉर्ड है.
यूएई के खिलाफ बनाया घटिया रिकॉर्ड
यूएई के खिलाफ लगातार तीसरी बार शून्य पर आउट होने के बाद सैम अयूब ने एक घटिया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. दरअसल, ये पांचवां मौका है जब अयूब 20 इंटरनेशनल में शून्य पर आउट हुए. अयूब ने भारत के संजू सैमसन और मुजराबनी की बराबरी कर ली है. इस मामले में जिम्बाब्वे के रिचर्ड रिचर्ड नगरावा अभी भी नंबर 1 पर बने हुए हैं.
1- रिचर्ड नगरावा- 6 बार
2- ब्लेसिंग मुज़ारबानी- 5 बार
3- संजू सैमसन - 5 बार
4- सैम अयूब - 5 बार
5- हसन नवाज - 5 बार
सैम अयूब का टी20 करियर
सैम अयूब ने अपने टी20 करियर की शुरुआत साल 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए टी20 मैच से की थी. अयूब ने अपने टी20 करियर में अभी तक खेले 41 मैचों की 39 पारियों में 22.98 की औसत और 130.45 के स्ट्राइक रेट से 816 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 5 अर्धशतक जड़े हैं. उनके करियर का सर्वोच्च स्कोर 98 रनों का रहा है.
भारत बनाम पाकिस्तान
ग्रुप ए में 17 सितंबर को खेले गए पाकिस्तान और यूएई के बीच मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने यूएई को हराकर सुपर 4 में अपनी जगह बना ली है. ऐसे में ग्रुप ए के सुपर 4 में होने वाले मैच की तस्वीर साफ हो चुकी है. भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर महायुद्ध होगा. इसमें जीतने वाली टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंचेगी.
