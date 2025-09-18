टी20I में सबसे ज्यादा Duck, सैम अयूब ने की इस भारतीय बल्लेबाज की बराबरी
Advertisement
trendingNow12927736
Hindi Newsक्रिकेट

टी20I में सबसे ज्यादा Duck, सैम अयूब ने की इस भारतीय बल्लेबाज की बराबरी

पापाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज सैम अयूब का खराब प्रदर्शन लगातार जारी है. एशिया कप में पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए अयूब लगातार 3 बार जीरो पर आउट हो चुके हैं. बाएं हाथ के बल्लेबाज ने पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दी है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 18, 2025, 10:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sam Ayub
Sam Ayub

पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज सैम अयूब का खराब प्रदर्शन लगातार जारी है. एशिया कप में पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए अयूब लगातार 3 बार जीरो पर आउट हो चुके हैं. बाएं हाथ के बल्लेबाज ने पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दी है. टूर्नामेंट के दौरान पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है. ऐसे में सुपर 4 में भारत से होने वाली भिड़ंत ने पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों का चलना बहुत जरूरी है. आज हम आपको सैम अयूब के अलावा और किन बल्लेबाजों के नाम टी 20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने का रिकॉर्ड है. 

यूएई के खिलाफ बनाया घटिया रिकॉर्ड 
यूएई के खिलाफ लगातार तीसरी बार शून्य पर आउट होने के बाद सैम अयूब ने एक घटिया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. दरअसल, ये पांचवां मौका है जब अयूब 20 इंटरनेशनल में शून्य पर आउट हुए. अयूब ने भारत के संजू सैमसन और मुजराबनी की बराबरी कर ली है. इस मामले में जिम्बाब्वे के रिचर्ड रिचर्ड नगरावा अभी भी नंबर 1 पर बने हुए हैं.

1- रिचर्ड नगरावा- 6 बार 

Add Zee News as a Preferred Source

2- ब्लेसिंग मुज़ारबानी- 5 बार

3- संजू सैमसन - 5 बार

4- सैम अयूब - 5 बार

5- हसन नवाज - 5 बार

सैम अयूब का टी20 करियर 
सैम अयूब ने अपने टी20 करियर की शुरुआत साल 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए टी20 मैच से की थी. अयूब ने अपने टी20 करियर में अभी तक खेले 41 मैचों की 39 पारियों में 22.98 की औसत और 130.45 के स्ट्राइक रेट से 816 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 5 अर्धशतक जड़े हैं. उनके करियर का सर्वोच्च स्कोर 98 रनों का रहा है. 

भारत बनाम पाकिस्तान
ग्रुप ए में 17 सितंबर को खेले गए पाकिस्तान और यूएई के बीच मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने यूएई को  हराकर सुपर 4 में अपनी जगह बना ली है. ऐसे में ग्रुप ए के सुपर 4 में होने वाले मैच की तस्वीर साफ हो चुकी है. भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर महायुद्ध होगा. इसमें जीतने वाली टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंचेगी. 

ये भी पढ़ें: ऋषभ पंत की टीम को बड़ा झटका, IPL के 18वें सीजन से पहले ये दिग्गज गेंदबाज हुआ लखनऊ से अलग

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Sam Ayub

Trending news

अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर
Jammu and Kashmir
अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर
Gen Z बचाएंगे संविधान, रोकेंगे वोट चोरी... राहुल गांधी ने दिया बड़ा संकेत
Rahul Gandhi
Gen Z बचाएंगे संविधान, रोकेंगे वोट चोरी... राहुल गांधी ने दिया बड़ा संकेत
PAK पर आधी रात को नहीं तो कब हमला करना चाहती थी भारतीय सेना? CDS का बड़ा खुलासा
CDS General Anil Chauhan
PAK पर आधी रात को नहीं तो कब हमला करना चाहती थी भारतीय सेना? CDS का बड़ा खुलासा
आजम को राहत, अखिलेश की बेरुखी, क्या पूर्व मंत्री बिगाड़ेंगे सपा का खेल?
azam khan
आजम को राहत, अखिलेश की बेरुखी, क्या पूर्व मंत्री बिगाड़ेंगे सपा का खेल?
'बस 50 रुपए हुई मेरे रेस्टोरेंट की कमाई..', बाढ़ प्रभावितों से कंगना ने रोया दुखड़ा
Kangana Ranaut video
'बस 50 रुपए हुई मेरे रेस्टोरेंट की कमाई..', बाढ़ प्रभावितों से कंगना ने रोया दुखड़ा
जासूस एजेंट और फ्लॉप प्रोफेसर...राहुल के आरोपों पर भड़कीं ये महिला नेता
Rahul Gandhi
जासूस एजेंट और फ्लॉप प्रोफेसर...राहुल के आरोपों पर भड़कीं ये महिला नेता
डील तो कर ली लेकिन भारत के साथ हुई जंग तो क्या पाकिस्तान का साथ देगा सऊदी?
india pakistan news
डील तो कर ली लेकिन भारत के साथ हुई जंग तो क्या पाकिस्तान का साथ देगा सऊदी?
कॉलर पकड़ा और फिर दे थप्पड़, दे थप्पड़...दो महिलाओं ने क्यों की शख्स की पिटाई?
Maharashtra
कॉलर पकड़ा और फिर दे थप्पड़, दे थप्पड़...दो महिलाओं ने क्यों की शख्स की पिटाई?
'भगवान विष्णु से पूछो..', बयान पर घिरे CJI तो दी सफाई- सभी धर्मों का सम्मान करता हूं
CJI BR Gavai
'भगवान विष्णु से पूछो..', बयान पर घिरे CJI तो दी सफाई- सभी धर्मों का सम्मान करता हूं
3500 करोड़ के आंध्र प्रदेश शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, 20 ठिकानों पर छापेमारी
Andhra Pradesh Liquor Scam
3500 करोड़ के आंध्र प्रदेश शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, 20 ठिकानों पर छापेमारी
;