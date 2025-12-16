Advertisement
18 करोड़ में बिके मथीशा पथिराना, मगर मिलेगा कैमरून ग्रीन इतना पैसा, समझें IPL के नए नियम का समीकरण

IPL 2026 Mini Auction: आईपीएल 2026 ऑक्शन में सबसे ज्यादा रकम लेकर आए कोलकाता नाइट राइडर्स ने मथीसा पथिराना को 18 करोड़ रुपये में खरीदा. हालांकि, दिलचस्प बात ये है कि पथिराना भले ही कैमरून ग्रीन की तुलना में कम दाम में बिके हैं, लेकिन उन्हें भी ग्रीन इतना ही रकम मिलने वाला है. हैरान हो गए? आइए इसके पीछे की बड़ी वजह बताते हैं.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Dec 16, 2025, 10:16 PM IST
18 करोड़ में बिके मथीशा पथिराना, मगर मिलेगा कैमरून ग्रीन इतना पैसा

IPL 2026 Mini Auction: अबू धाबी में मंगलवार (16 दिसंबर) को 350 से अधिक क्रिकेटर्स की किस्मत का फैसला हुआ. आईपीएल 2026 के लिए हुए मिनी ऑक्शन में सबसे ज्यादा मालामाल ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन हुए. कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा. KKR यहीं नहीं रुके और फ्रेंचाइजी ने ग्रीन को खरीदने के बाद श्रीलंका के स्टार तेज गेंदबाज मथीसा पथिराना पर पैसों की बरसात की.

आईपीएल 2026 ऑक्शन में सबसे ज्यादा रकम लेकर आए कोलकाता नाइट राइडर्स ने मथीसा पथिराना को 18 करोड़ रुपये में खरीदा. हालांकि, दिलचस्प बात ये है कि पथिराना भले ही कैमरून ग्रीन की तुलना में कम दाम में बिके हैं, लेकिन उन्हें भी ग्रीन इतना ही रकम मिलने वाला है. हैरान हो गए? आइए इसके पीछे की बड़ी वजह बताते हैं.

ग्रीन और पथिराना में नहीं कोई फर्क

कहानी में ट्विस्ट ये है कि आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले BCCI ने विदेशी खिलाड़ियों के लिए कुछ अहम नियम बनाए थे. जिसके अनुसार, किसी भी विदेशी खिलाड़ी को फ्रेंचाइजी के लिए उपलब्ध उच्चतम रिटेंशन स्लैब से अधिक वेतन नहीं मिलना चाहिए. यह आंकड़ा वर्तमान में 18 करोड़ रुपये है. इसका मतलब साफ है कि भले ही कोलकाता नाइट राइडर्स ने कैमरून ग्रीन पर 25.20 करोड़ रुपये लुटाए हैं, लेकिन नए नियम के तहत उन्हें 18 करोड़ सैलरी ही मिलेगी. वहीं, KKR श्रीलंका के मथीशा पथिराना को भी 18 करोड़ रकम देगी.

18 करोड़ से ज्यादा हुआ तो क्या होगा?

अब बड़ा सवाल ये है कि अगर किसी खिलाड़ी को 18 करोड़ से ज्यादा रकम में खरीदा जाता है तो फिर क्या होगा? जैसा कि कैमरून ग्रीन के साथ हुआ. नए नियम के अनुसार अंतिम बोली राशि पूरी तरह से फ्रेंचाइजी के कोष से काटी जाएगी। लेकिन खिलाड़ी को निर्धारित सीमा से अधिक कुछ भी नहीं मिलेगा. अतिरिक्त धनराशि भी गायब नहीं होगी. आईपीएल ने कहा है कि इसे बीसीसीआई द्वारा संचालित खिलाड़ी कल्याण कार्यक्रमों में लगाया जाएगा. इसका मतलब है कि केकेआर ग्रीन को 18 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा, जबकि शेष 7.20 करोड़ रुपये बीसीसीआई को जाएंगे.

Ritesh Kumar

