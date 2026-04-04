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Hindi Newsक्रिकेटसमीर रिजवी नहीं तबाही कहिए... बन गए दिल्ली कैपिटल्स के नए मैच विनर, मुंबई इंडियंस को अकेले किया तहस-नहस

समीर रिजवी नहीं तबाही कहिए... बन गए दिल्ली कैपिटल्स के नए 'मैच विनर', मुंबई इंडियंस को अकेले किया तहस-नहस

Sameer Rizvi: आईपीएल 2026 के 8वें मैच में क्रिकेट की दुनिया में नए हीरो की एंट्री हुई है. इस हीरो का नाम है समीर रिजवी, जिन्होंने ना सिर्फ मुंबई इंडियंस को अकेले तहस-नहस किया बल्कि शानदार पारी से करोड़ों फैंस के दिलों में अपनी जगह बना ली है. शनिवार (04 अप्रैल) को अरुण जेटली स्टेडियम में 22 साल के युवा बल्लेबाज ने चौकों-छक्कों की प्रदर्शनी लगा दी. 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 04, 2026, 07:45 PM IST
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Sameer Rizvi (PHOTO- IPLT20.COM)
Sameer Rizvi (PHOTO- IPLT20.COM)

Sameer Rizvi: आईपीएल 2026 के 8वें मैच में क्रिकेट की दुनिया में नए हीरो की एंट्री हुई है. इस हीरो का नाम है समीर रिजवी, जिन्होंने ना सिर्फ मुंबई इंडियंस को अकेले तहस-नहस किया बल्कि शानदार पारी से करोड़ों फैंस के दिलों में अपनी जगह बना ली है. शनिवार (04 अप्रैल) को अरुण जेटली स्टेडियम में 22 साल के युवा बल्लेबाज ने चौकों-छक्कों की प्रदर्शनी लगा दी. उनके आगे मुंबई इंडियंस के सभी गेंदबाज बिल्कुल बेअसर साबित हुए. समीर रिजवी ने 50 गेंदों पर 90 रनों की तूफानी पारी खेलकर दिल्ली कैपिटल्स को इस सीजन में लगातार दूसरी जीत दिलाई.

समीर रिजवी बने दिल्ली के नए 'मैच विनर'

आईपीएल 2026 में समीर रिजवी दिल्ली कैपिटल्स के नए मैच विनर बनकर उभरे हैं. ऑक्शन में सिर्फ 95 लाख में बिके उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी ने लगातार दूसरे मैच में अपनी टीम को मुश्किल से निकालकर जीत दिलाई है. मुंबई इंडियंस के खिलाफ तहलका मचाने से पहले रिजवी ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 70 रनों की मैच विनिंग पारी खेली थी. वो फिलहाल इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. समीर रिजवी ने अब तक 2 पारियों में 160.00 की औसत से खेलते हुए 160 रन बनाए हैं. उनके सिर पर ऑरेंज कैप भी है.

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90 रनों की तूफानी पारी खेल ऑरेंज कैप पर कब्जा

अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था. हार्दिक पांड्या इस मैच में खेलने के लिए फिट नहीं थे और उनकी जगह सूर्यकुमार यादव ने टीम की कमान संभाली. सूर्या ने बल्ले से भी कमाल दिखाया और 36 गेंदों पर 51 रनों की कीमती पारी खेली. स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा 26 गेंदों पर 35 रन बनाकर आउट हुए. मुंबई इंडियंस ने 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 162 रनों का स्कोर खड़ा किया.

इसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत बेहद खराब रही और उन्होंने महज 7 रन पर दो विकेट खो दिए. इसके बाद समीर रिजवी ने मोर्चा संभाला और मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों की अकेले धुनाई करते हुए दिल्ली कैपिटल्स को जीत दिला दी. रिजवी ने 7 चौके और 7 छक्के की मदद से 50 गेंदों पर 90 रन बनाए. लगातार दो मैच जीतकर दिल्ली कैपिटल्स पॉइंट्स टेबल के शिखर पर पहुंच गई है.

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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