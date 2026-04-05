वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे और समीर रिजवी सहित 64 युवा प्लयेर्स... गंभीर की टेस्ट टीम के लिए BCCI का 'मिशन Gen-Z', 2 महीने बाद क्या होगा?

भारतीय क्रिकेट में टैलेंट की खान है, इसकी गवाही आईपीएल दे रहा है. वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे समेत कई Gen-Z खिलाड़ी दुनियाभर में अपना डंका पीट रहे हैं. अब इन Gen-Z खिलाड़ियों के लिए बीसीसीआई मास्टर प्लान लेकर आ चुका है. इसके पीछे की वजह है टेस्ट फॉर्मेट में गंभीर एंड कंपनी का डाउनफाल. भले ही टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खिताबी जीत दर्ज की हो, लेकिन इससे टेस्ट फॉर्मेट की टेंशन कम नहीं हुई है. WTC फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बेहद कम नजर आ रही हैं.

घर में ढेर हो रहे टीम इंडिया के शेर

घर पर ही न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका से मिली हार ने यह साफ कर दिया है कि भारत अब अपनी घरेलू परिस्थितियों में अजेय नहीं रहा. अब बीसीसीआई इसके लिए सख्त कदम उठाने जा रहा है और फ्यूचर के लिए टेस्ट ढांचे को फिर से तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ाया है. PTI के अनुसार, VVS लक्ष्मण की अगुवाई वाले 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' (CoE) ने नई पीढ़ी पर ध्यान केंद्रित करके भारत के रेड-बॉल टैलेंट की गहराई को फिर से मजबूत करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है.

जून-जुलाई में 'इंट्रा-CoE' कॉम्पटीश

बीसीसीआई का ये प्लान जून और जुलाई में होने वाली चार-दिवसीय 'इंट्रा-CoE' प्रतियोगिता से शुरू होगा. आयुष म्हात्रे और वैभव सूर्यवंशी जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे. 25 साल से कम उम्र के 64 खिलाड़ी इस कॉम्पटीशन में शामिल होंगे. इन खिलाड़ियों को 16-16 सदस्यों वाली चार टीमों में बांटा जाएगा और हर टीम अलग-अलग तरह की पिचों पर दो बहु-दिवसीय मैच खेलेगी.

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'शैडो टूर' का हिस्सा होंगे ये प्लेयर्स

BCCI के एक सूत्र ने PTI को बताया, 'भारत की 'इमर्जिंग' टीम में सिर्फ 25 साल से कम उम्र के खिलाड़ी ही शामिल होंगे. यही खिलाड़ी 'शैडो टूर' के लिए भारत 'A' टीमों का भी हिस्सा बनेंगे. इस पूरी योजना को सीनियर चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर को पूरी जानकारी देते हुए तैयार किया जाएगा. IPL खत्म होने के बाद, भारत की U-19 और 'इमर्जिंग' दोनों टीमें चार-दिवसीय मैचों के लिए श्रीलंका का दौरा करेंगी. टीम का चयन 'इंट्रा-CoE' टूर्नामेंट में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा.'

कैसे होगा चयन?

टेस्ट क्रिकेट में भारत को जिस जगह पर मुश्किलों का सामना करना पड़ा रहा है, जैसे स्पिन गेंदबाजी, खासकर उनपर फोकस किया जाएगा. सिलेक्शन के लिए, एस शरथ की अगुवाई वाला जूनियर पैनल 25 U-23 खिलाड़ियों को चुनेगा. U-23 और U-25 कैटेगरी के 25 और खिलाड़ियों को सीनियर सिलेक्शन कमेटी चुनेगी. इनका चुनाव रणजी ट्रॉफी, विजय हज़ारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जैसे घरेलू टूर्नामेंट में उनके प्रदर्शन के आधार पर होगा. शर्त यह है कि ये खिलाड़ी IPL का हिस्सा न रहे हों. बाकी 14 जगहें उन खिलाड़ियों को मिलेंगी जो IPL में खेले थे, जिनमें आयुष म्हात्रे, वैभव सूर्यवंशी और समीर रिजवी होंगे. इस तरह 64 खिलाड़ियों का पूल पूरा हो जाएगा.

क्या है मकसद?

सूत्र ने आगे बताया, 'मकसद यह है कि COE के अंदर होने वाले टूर्नामेंट के बाद 25 खिलाड़ियों को चुना जाए. क्रिकेटरों का यह मुख्य ग्रुप शैडो टूर में इमर्जिंग और इंडिया A, दोनों टीमों की तरफ से खेलेगा. BCCI के बड़े अधिकारी और टीम इंडिया का मैनेजमेंट इस बारे में पूरी तरह साफ हैं. यहां तक कि U-19 टीम के लिए भी, अगले एक साल तक रेड बॉल क्रिकेट पर ही फोकस रहेगा.'