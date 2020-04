पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की इस पूर्व कप्तान ने लिया संन्यास, जानिए कौन हैं वो

लाहौर: पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान सना मीर (Sana Mir) ने शनिवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है. इस फैसले के साथ ही उनके 15 साल के करियर पर भी विराम लग गया. 34 साल की सना ने पाकिस्तान के लिए 120 वनडे और 106 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और इसमें उन्होंने क्रमश: 1630 और 802 रन बनाए हैं. उन्होंने साथ ही क्रमश: 151 और 89 विकेट भी चटकाए हैं.

सना ने 2009 से 2017 तक पाकिस्तान के लिए 137 मैचों में कप्तानी की है. उन्होंने एक बयान में कहा, " मैं पीसीबी (PCB) का आभार व्यक्त करना चाहती हूं, जिन्होंने 15 साल तक मुझे अपने देश की सेवा करने का मौका दिया. ये मेरे लिए बहुत सम्मान और गर्व की बात है. मैं तमाम सहयोगी स्टाफ, खिलाड़ियों, मैदान स्टाफ और पीछे से सहयोग देने वाले सभी की शुक्रगुजार हूं."

Words fall short when I want to thank you all for the love,support & encouragement in the past 15 yrs. It has been an honor to serve Pak & don the green Jersey with absolute pride. It is time for me to move on. IA the service will continue in a different form. PakistanZindabad pic.twitter.com/wKqwQ4ZqWr

— Sana Mir ثناء میر (@mir_sana05) April 25, 2020