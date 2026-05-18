6,6,6,6,6,6... सनथ जयसूर्या का महारिकॉर्ड टूटा, 22 साल के बल्लेबाज ने IPL में रच दिया इतिहास, त्राहि-त्राहि करने लगे गेंदबाज

पंजाब किंग्स (PBKS) के 22 साल के युवा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कूपर कोनोली ने IPL में इतिहास रच दिया है. कूपर कोनोली ने रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ खेले गए IPL मैच में 22 गेंद पर नाबाद 37 रन की पारी खेली. कूपर कोनोली ने 168.18 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 3 छक्के और 3 चौके लगाए. कूपर कोनोली भले ही इस मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) को जीत नहीं दिला सके, लेकिन उन्होंने IPL में सनथ जयसूर्या का महारिकॉर्ड तोड़ दिया है.
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पंजाब किंग्स (PBKS) के 22 साल के युवा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कूपर कोनोली ने IPL में इतिहास रच दिया है. कूपर कोनोली ने रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ खेले गए IPL मैच में 22 गेंद पर नाबाद 37 रन की पारी खेली. कूपर कोनोली ने 168.18 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 3 छक्के और 3 चौके लगाए. कूपर कोनोली भले ही इस मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) को जीत नहीं दिला सके, लेकिन उन्होंने IPL में सनथ जयसूर्या का महारिकॉर्ड तोड़ दिया है.
IPL 2026 में पंजाब किंग्स (PBKS) की तरफ से लीग में डेब्यू करने वाले कूपर कोनोली ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. वह डेब्यू सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. कूपर कोनोली ने आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स की तरफ से 13 मैचों की 12 पारियों में 1 शतक और 2 अर्धशतक लगाते हुए 473 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 47.30 और स्ट्राइक रेट 162.54 रहा है.
कूपर कोनोली ने अपने डेब्यू सीजन में ही खुद को एक विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में स्थापित किया है. वह 39 चौके और 32 छक्के लगा चुके हैं. आरसीबी के खिलाफ रविवार को कोनोली ने 22 गेंदों पर 37 रनों की पारी खेली. पारी में उन्होंने 3 छक्के और 3 चौके लगाए. तीसरा छक्का सीजन का उनका 32वां छक्का था. अब वह डेब्यू सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. कोनोली ने डेब्यू आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में सनथ जयसूर्या को पीछे छोड़ा.
जयसूर्या ने आईपीएल 2008, जो लीग का पहला संस्करण था, उसमें 31 छक्के लगाए थे. जयसूर्या ने मुंबई इंडियंस का हिस्सा रहते हुए यह कीर्तिमान अपने नाम किया था. ऑस्ट्रेलिया के जेक फ्रेजर-मैकगर्क ने आईपीएल 2024 में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलते हुए 28 छक्के लगाए थे. फिन एलन ने आईपीएल 2026 में डेब्यू किया है. केकेआर के लिए खेलते हुए वह 27 छक्के लगा चुके हैं. उनके पास सीजन में कम से कम 2 लीग मैच हैं, वे कोनोली को पीछे छोड़ सकते हैं. कोनोली के पास 1 लीग मैच है. केकेआर और पंजाब दोनों का प्लेऑफ पहुंचना अब मुश्किल है. शॉन मार्श ने 2008 में किंग्स इलेवन पंजाब के लिए खेलते हुए 26 छक्के लगाए थे. शॉन मार्श को कूपर कोनोली अपना आदर्श मानते हैं.