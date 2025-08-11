">फिजियो की भूमिका कप्तान और कोच से भी ज्यादा? बुमराह पर संदीप पाटिल ने जमकर साधा निशाना, बोले BCCI...

भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी की नींव जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड दौरे पर महज 3 मैच खेलने के बाद वर्कलोड के चलते बाहर हो गए थे. बुमराह ने 3 टेस्ट मैचों में 14 विकेट हासिल किए थे. भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी और चयन समिति के पूर्व अध्यक्ष रहे संदीप पाटिल ने बीसीसीआई के वर्कलोड सिस्टम की आलोचना की है.

बीसीसीआई पर उठाया सवाल

संदीप पाटिल ने कहा, ' जब वह देश के लिए खेलते थे और बीसीसीआई के सेलेक्टर रहने के दौरान भी वर्कलोड सिस्टम पर कभी विचार तक नहीं किया जाता था. बुमराह के प्रति उनकी नाराजगी साफ नजर आई. इंग्लैंड में खेली गई सीरीज से पहले बुमराह साल 2024-25 में खेली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का भी हिस्सा थे. उन्होंने वहां पर सारे मैच खेले थे. लेकिन, पांचवें टेस्ट मैच में चोटिल हो गए थे. संदीप पाटिल ने कहा, ' कुछ लोगों को लगता है बुमराह पर ज्यादा वर्कलोड है. पर ऐसे बड़े मैचों में टीम के मेन गेंदबाज को आराम देना सही नहीं है. '

संदीप पाटिल ने जमकर लताड़ा

संदीप पाटिल ने मिड-डे से बात करते समय कहा, ' हैरान कर देने वाली बात ये है कि बीसीसीआई इन चीजों के लिए मान कैसे रहा है. क्या अब टीम के कप्तान और कोच से ज्यादा फिजियो की भूमिका का महत्व है? मतलब हम ये मानें कि फिजियो अब सारे फैसला लेगा और वो चयनकर्ताओं के साथ चयन समिति में बैठेगा. '

संदीप पाटिल ने आगे बोला, ' जब आप देश के लिए खेल रहे होते हैं तो आप एक योद्धा की तरह होते हैं. आप देश के लिए मर मिटते हैं. मैने सुनील गावस्कर जैसे दिग्गज खिलाड़ी को 5 दिनों तक बल्लेबाजी करते हुए देखा है. यही नहीं कपिल देव 5 दिनों तक गेंदबाजी किया करते थे. यहां तक कि कपिल देव नेट्स में गेंदबाजी करते रहते थे, उन्होंने कभी शिकायत नहीं की ना ही ब्रेक मांगा. कपिल का करियर 16 साल से भी ज्यादा था. 1981 में एक मैच के दौरान कपिल के सिर में चोट लग गई थी. लेकिन, अगले मैच में वो देश के लिए खेलने उतरे थे.'

सुविधाओं के बावजूद लापरवाही

संदीप पाटिल का मानना है, 'आज के प्लेयर्स के पास बेहतरीन मेडिकल सुविधाएं मौजूद हैं. लेकिन पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था और चोट लगने के बाद भी 4-5 दिनों तक खेलते रहते थे. पहले के समय में दर्द सहकर भी खिलाड़ी खेलने का जज्बा रखते थे. " हमारे जमाने में कोई रिहैब प्रोग्राम नहीं हुआ करता था." मेरा मानना है देश के लिए मैच खेलकर खुशी मिलती है. '