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क्रिकेट मैदान पर वापसी के लिए तैयार अनाया बांगर, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दी हरी झंडी, अब WBBL पर टिकीं नजरें

Sanjay Bangar daughter Ananya Bangar: पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी अनाया बांगर को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से बड़ी मंजूरी मिल गई है. वे मार्च 2027 से महिला बिग बैश लीग (WBBL) में खेलने के लिए पूरी तरह पात्र होंगी.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 25, 2026, 11:12 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 11:12 PM IST
क्रिकेट मैदान पर वापसी के लिए तैयार अनाया बांगर, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दी हरी झंडी, अब WBBL पर टिकीं नजरें
Image Credit: संजय बांगर की बेटी अनाया बांगर. Instagram/anayabangar

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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