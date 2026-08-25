क्रिकेट मैदान पर वापसी के लिए तैयार अनाया बांगर, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दी हरी झंडी, अब WBBL पर टिकीं नजरें

Sanjay Bangar daughter Ananya Bangar: भारत के पूर्व क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी अनाया बांगर ने प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने पुष्टि की है कि वह मार्च 2027 से देश के एलीट महिला क्रिकेट में खेलने के लिए पात्र होंगी. अनाया ने इस साल मार्च में जेंडर-अफर्मिंग सर्जरी करवाई थी. उन्हें यह पात्रता क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की 'इनक्लूजन ऑफ ट्रांसजेंडर एंड जेंडर डाइवर्स प्लेयर्स इन एलीट क्रिकेट पॉलिसी' के तहत मिली है.
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले ने उनके लिए महिला बिग बैश लीग (WBBL) में जगह बनाने का एक रास्ता खोल दिया है. हालांकि, उन्होंने साफ किया कि केवल पात्रता मिलने से ही किसी फ्रेंचाइजी टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट की गारंटी नहीं मिलती है. 'बॉम्बे टाइम्स' से एक विशेष बातचीत में अनाया ने इसे एक बेहद भावुक पल बताया. उन्हें डर था कि जेंडर ट्रांजिशन के बाद उनका क्रिकेट करियर हमेशा के लिए खत्म हो चुका है.
अनाया ने कहा, ''मैं अब मार्च 2027 से ऑस्ट्रेलिया में महिला बिग बैश लीग खेलने के लिए पात्र हूं. यह मेरे लिए बहुत भावुक करने वाला है क्योंकि एक समय ऐसा था जब मुझे सच में लगा कि मैंने क्रिकेट को हमेशा के लिए खो दिया है. बचपन से ही क्रिकेट मेरी पहचान का एक मुख्य हिस्सा रहा है और ट्रांजिशन के बाद खेल से दूर होना मेरे लिए सबसे कठिन अनुभवों में से एक था. यह सिर्फ किसी महिला लीग में शामिल होने के बारे में नहीं है, बल्कि यह उस खेल में वापस लौटने का जरिया है जिससे मैं बेहद प्यार करती हूं.''
क्या अनाया की किसी टीम में जगह पक्की हुई?
अनाया ने तुरंत स्पष्ट किया कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले से उन्हें केवल एलीट महिला क्रिकेट खेलने का अवसर मिला है, टीम में जगह उन्हें अपने प्रदर्शन के दम पर ही बनानी होगी. उन्होंने कहा, टटक्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मुझे ऑस्ट्रेलिया में एलीट महिला क्रिकेट खेलने की अनुमति दी है. अब अगली चुनौती खुद को शारीरिक और खेल के स्तर पर बेहतरीन स्थिति में लाना है ताकि कोई भी WBBL फ्रेंचाइजी मेरे नाम पर विचार कर सके. मुझे अभी भी कड़ी ट्रेनिंग करनी होगी, खेलना होगा, प्रदर्शन करना होगा और इस मौके को खुद हासिल करना होगा.''
अनाया ने समझाया कि WBBL में विदेशी खिलाड़ियों के लिए एक ड्राफ्ट और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम होता है, ठीक वैसे ही जैसे आईपीएल (IPL) या डब्ल्यूपीएल (WPL) में होता है. इसलिए उन्हें किसी फ्रेंचाइजी को अपनी उपयोगिता का भरोसा दिलाना होगा. इसके लिए वे ऑस्ट्रेलियाई स्थानीय लीगों में खेलकर अपनी बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग और फिटनेस पर काम करेंगी.
यह बड़ा बदलाव ऐसे समय में आया है जब दुनिया भर में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों की भागीदारी को लेकर अलग-अलग नीतियां काम कर रही हैं. जहां इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने ट्रांसजेंडर महिलाओं को अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया है, वहीं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का अपना एक अलग ढांचा है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उन ट्रांसजेंडर महिलाओं को घरेलू स्तर पर खेलने की अनुमति देता है जो उनकी पात्रता और टेस्टोस्टेरोन से जुड़े मानदंडों को पूरा करती हैं. अनाया ने बताया कि वे भारत में भी ऐसी किसी स्पष्ट नीति की उम्मीद कर रही थीं, लेकिन आखिरकार उन्होंने उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया जो उनके नियंत्रण में थीं. उन्होंने कहा, ''जब आप बचपन से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेलते हुए बड़े होते हैं, तो यह सोचना कि आप शायद कभी दोबारा नहीं खेल पाएंगे, बेहद दर्दनाक होता है.''