क्रिकेट मैदान पर वापसी के लिए तैयार अनाया बांगर, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दी हरी झंडी, अब WBBL पर टिकीं नजरें

यह बड़ा बदलाव ऐसे समय में आया है जब दुनिया भर में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों की भागीदारी को लेकर अलग-अलग नीतियां काम कर रही हैं. जहां इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने ट्रांसजेंडर महिलाओं को अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया है, वहीं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का अपना एक अलग ढांचा है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उन ट्रांसजेंडर महिलाओं को घरेलू स्तर पर खेलने की अनुमति देता है जो उनकी पात्रता और टेस्टोस्टेरोन से जुड़े मानदंडों को पूरा करती हैं. अनाया ने बताया कि वे भारत में भी ऐसी किसी स्पष्ट नीति की उम्मीद कर रही थीं, लेकिन आखिरकार उन्होंने उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया जो उनके नियंत्रण में थीं. उन्होंने कहा, ''जब आप बचपन से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेलते हुए बड़े होते हैं, तो यह सोचना कि आप शायद कभी दोबारा नहीं खेल पाएंगे, बेहद दर्दनाक होता है.''