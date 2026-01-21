Advertisement
trendingNow13081171
Hindi Newsक्रिकेटरोहित, धोनी और बुमराह तीनों बाहर, संजय बांगर ने चुनी भारत की ऑल टाइम T20 Playing XI, किसे बनाया कप्तान?

रोहित, धोनी और बुमराह तीनों बाहर, संजय बांगर ने चुनी भारत की ऑल टाइम T20 Playing XI, किसे बनाया कप्तान?

India All Time T20 Playing XI: भारत की ऑल टाइम टी20 प्लेइंग 11 में अगर 11 खिलाड़ी चुने जाएं तो रोहित शर्मा, एमएस धोनी और जसप्रीत बुमराह को बाहर रखना मुश्किल होता है, लेकिन भारतीय टीम के पूर्व कोच की सोच अलग है. उन्होंने इनमें से किसी एक को भी अपनी टीम में नहीं रखा है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Jan 21, 2026, 06:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

India All Time T20 Playing XI
India All Time T20 Playing XI

India All Time T20 Playing XI: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जिन बल्लेबाजों ने खूब नाम कमाया, उनमें भारत समेत दुनिया के कई दिग्गज शामिल हैं. इसलिए जब भी बेस्ट 11 खिलाड़ियों को चुनने की बात आती है तो यह फैसला मुश्किल होता है. खासकर जब भारत की ऑल टाइम टी20 प्लेइंग 11 चुनने की बात आती है तो यह और भी टफ हो जाता है. टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए एमएस धोनी ने 2007 में पहला विश्व कप जिताया था, फिर रोहित शर्मा ने 2024 में यह खिताब दिलाया, लेकिन आपको हैरानी होगी कि ऑल टाइम प्लेइंग 11 में इन दोनों ही दिग्गजों को जगह नहीं मिली है.

जी हां, पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगर ने जब ऑल टाइम प्लेइंग 11 चुनी तो कई चौंकाने वाले फैसले किए. उन्होंने टी20 के विस्फोटक ओपनर रोहित शर्मा, महान कप्तान एमएस धोनी और घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को जगह नहीं दी. इन तीनों ही धुरंधरों को बेस्ट 11 से बाहर रखकर पूर्व भारतीय बल्लेबाजी कोच संजय बांगर ने फैंस को हैरान कर दिया है.

किसे बनाया कप्तान?

संजय बांगर ईएसपीएनक्रिकइन्फो के एक खास सेगमेंट में चर्चा कर रहे थे, तभी उन्होंने भारत की ऑल टाइम टी20 प्लेइंग इलेवन चुनी. जिकी कमान दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली को बनाया गया है, जबकि ओपनर के तौर पर उनके साथ शुभमन गिल को जगह दी है, वही शुभमन गिल जिन्हें टी20 विश्व कप 2026 के लिए टीम में जगह नहीं मिली.

Add Zee News as a Preferred Source

मिडिल ऑर्डर में राहुल, युवराज और सूर्या

बांगर ने अपनी ऑल टाइम बेस्ट 11 में नंबर तीन पर विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल, नंबर चार पर सूर्यकुमार यादव और नंबर पांच पर युवराज सिंह को रखा है. उनका मानना है कि ये तीनों ही खिलाड़ी मिडिल ऑर्डर में आकर रनों की बारिश कर सकते हैं. इसके अलावा ऑलराउंडर के तौर पर शिवम दुबे और दीपक चाहर को शामिल किया गया है, जो हमेशा ही टीम में अंदर-बाहर होते रहे हैं.

गेंदबाजी डिपार्टमेंट में कौन-कौन?

संजय बांगर ने बेस्ट प्लेइंग 11 के गेंदबाजी विभाग में स्पिनर कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल को जगह दी है, जबकि तेज गेंदबाजी में मोहम्मद शमी और आशीष नेहरा का नाम शामिल है. उनका साथ देने के लिए दीपक चाहर भी मौजूद हैं.

संजय बांगर की ऑल टाइम इंडिया टी20 प्लेइंग इलेवन

विराट कोहली (कप्तान), शुभमन गिल, केएल राहुल (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, युवराज सिंह, शिवम दुबे, दीपक चाहर, मोहम्मद शमी, आशीष नेहरा, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल.

ये भी पढ़ें: IND vs NZ 1st T20I: कप्तान ने किया कन्फर्म... नागपुर में खेलेंगे ईशान किशन, प्लेइंग-11 से बाहर रहेगा ये धांसू खिलाड़ी

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Sanjay Bangar

Trending news

कर्नाटक में सरकारी अफसर ने लहराया 'केसरिया' झंडा? कांग्रेस को लग गया बुरा और...
Karnataka Udupi News
कर्नाटक में सरकारी अफसर ने लहराया 'केसरिया' झंडा? कांग्रेस को लग गया बुरा और...
शी 10, खरगे 5, केन 4 करोड़, सबसे बड़ी BJP के नितिन नबीन कितने लोगों के बॉस हैं?
nitin navin
शी 10, खरगे 5, केन 4 करोड़, सबसे बड़ी BJP के नितिन नबीन कितने लोगों के बॉस हैं?
क्या बिना पट्टाभिषेक कोई खुद को शंकराचार्य कह सकता है? इस नोटिस से क्यों उठ रहे सवाल
DNA
क्या बिना पट्टाभिषेक कोई खुद को शंकराचार्य कह सकता है? इस नोटिस से क्यों उठ रहे सवाल
पवित्र स्नान से सीधा पद पर सवाल, स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द को कोर्ट से मिला नोटिस
DNA
पवित्र स्नान से सीधा पद पर सवाल, स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द को कोर्ट से मिला नोटिस
भारत की सबसे ऊंची जगह पर शख्स ने किया शर्मिंदगी वाला काम, फूटा लोगों का गुस्सा
viral video
भारत की सबसे ऊंची जगह पर शख्स ने किया शर्मिंदगी वाला काम, फूटा लोगों का गुस्सा
बंगाल में चुनाव से पहले खलबली, ममता के गढ़ में बीजेपी ने भेजे बाहरी नेता
West Bengal
बंगाल में चुनाव से पहले खलबली, ममता के गढ़ में बीजेपी ने भेजे बाहरी नेता
ठंड गई नहीं… लौटने वाली है और खतरनाक रूप में! 21 जनवरी से शुरू होगा मौसम का 'खेल'
weather update
ठंड गई नहीं… लौटने वाली है और खतरनाक रूप में! 21 जनवरी से शुरू होगा मौसम का 'खेल'
पंजाब में अब गैंगस्टरों की खैर नहीं, पकड़ने के लिए पुलिस ने चलाया ऑपरेशन
Punjab
पंजाब में अब गैंगस्टरों की खैर नहीं, पकड़ने के लिए पुलिस ने चलाया ऑपरेशन
आवारा कुत्तों का मामला, SC ने मेनका गांधी को लगाई फटकार, पूछा- मंत्री रहते क्या किया
Supreme Court
आवारा कुत्तों का मामला, SC ने मेनका गांधी को लगाई फटकार, पूछा- मंत्री रहते क्या किया
क्या मिलेगा मनमाने हवाई किराये से छुटकारा? 'सुप्रीम' रडार पर आईं एयरलाइन कंपनियां
airline fare
क्या मिलेगा मनमाने हवाई किराये से छुटकारा? 'सुप्रीम' रडार पर आईं एयरलाइन कंपनियां