Advertisement
trendingNow12977382
Hindi Newsक्रिकेट

Gender चेंज के बाद महिला क्रिकेट में मचेगी धूम... संजय बांगर की बेटी का मास्टर प्लान, आर्यन नहीं अब अनाया बनकर दिखाएंगी दम

भारतीय क्रिकेट में कुछ ऐसा दिखने वाला है जो शायद ही कभी किसी फैन ने देखा या सुना हो. अनाया बांगर, इस नाम से सभी वाकिफ होंगे. पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी जिन्होंने जेंडर चेंज करा लिया है. पहले अनाया नहीं बल्कि आर्यन के नाम से उनकी पहचान थी. अब अनाया बनने के बाद उन्होंने एक बड़ा फैसला किया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 27, 2025, 04:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Anaya Bangar
Anaya Bangar

भारतीय क्रिकेट में कुछ ऐसा दिखने वाला है जो शायद ही कभी किसी फैन ने देखा या सुना हो. अनाया बांगर, इस नाम से सभी वाकिफ होंगे. पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी जिन्होंने जेंडर चेंज करा लिया है. पहले अनाया नहीं बल्कि आर्यन के नाम से उनकी पहचान थी. अब अनाया बनने के बाद उन्होंने एक बड़ा फैसला किया है. अनाया जब आर्यन थीं तो उनकी क्रिकेट में बेहद दिलचस्पी थी और उन्होंने भारत के कई युवा प्लेयर्स के साथ खेला. लेकिन उनकी सर्जरी के चलते बीच में रुकावट आ गई. 

क्रिकेट के वीडियो वायरल

अनाया ने भले ही जेंडर चेंज कराया है लेकिन क्रिकेट में दिलचस्पी कम नहीं हुई है. सोशल मीडिया पर अनाया के कई वीडियो बैटिंग करते हुए वायरल रहते हैं जिसमें वह शानदार अंदाज में क्लास दिखाती नजर आई हैं. अब आर्यन से अनाया बनने के बाद एक बार फिर वह क्रिकेट कमबैक करने जा रही हैं. यह हम नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर अनाया ने खुद वीडियो शेयर कर इसका ऐलान कर दिया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

महिला क्रिकेट में दिखाएंगे दम

कुछ महीनों पहले अनाया ने अपनी ब्रेस्ट सर्जरी कराई थी. सर्जरी के बाद वह पूरी तरह से रिकवर हो चुकी हैं और उन्होंने क्रिकेट  में कमबैक करने का फैसला किया है. पहले उन्होंने मेंस घरेलू क्रिकेट में अपनी बैटिंग के दम पर नाम कमाया था. लेकिन अब जेंडर चेंज के बाद आर्यन, अनाया के रूप में महिला क्रिकेट में अपनी दस्तक देने वाली हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर इसे शेयर किया है. 

ये भी पढे़ं.. IND W vs BAN W मैच रद्द.. अब हरमनप्रीत के अंदर धधक रही बदले की आग, सेमीफाइनल से पहले कही ये बात

क्या बोली अनाया बांगर? 

अनाया ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया और कहा, 'उतार और चढ़ाव में मेरे सपोर्ट के लिए थैंक्यू सो मच. मेरी सर्जरी को 3 महीने हो चुके हैं और मैं पूरी तरह से रिकवर हूं. इसलिए मैंने एक फैसला किया है कि मैं अब क्रिकेट फील्ड पर वापस उतरूंगी, आर्यन के रूप में नहीं लेकिन अनाया के रूप में. आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि ये सफर एक बार फिर शुरू होने वाला है.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Anaya Bangar

Trending news

देश में अब SIR का दूसरा चरण शुरू होगा, चुनाव आयोग ने मतदाताओं का जताया आभार
Election Commission of India
देश में अब SIR का दूसरा चरण शुरू होगा, चुनाव आयोग ने मतदाताओं का जताया आभार
रात को मां-बहन के साथ खाया खाना, अगले दिन दे दी जान: ऑनलाइन गेमिंग के कर्ज बना वजह
online gaming
रात को मां-बहन के साथ खाया खाना, अगले दिन दे दी जान: ऑनलाइन गेमिंग के कर्ज बना वजह
BJP नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिंदा जला दूंगा... TMC विधायक के बयान पर बवाल
West Bengal
BJP नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिंदा जला दूंगा... TMC विधायक के बयान पर बवाल
सीमा पर फिर गरजी भारत की 'इन्फैंट्री', कहा- अगर दुश्मन बढ़ा एक कदम, तो हम...
Indian Army
सीमा पर फिर गरजी भारत की 'इन्फैंट्री', कहा- अगर दुश्मन बढ़ा एक कदम, तो हम...
बिहार चुनाव नतीजों के बाद कर्नाटक में बदल जाएगी कांग्रेस सरकार? बदलेगा CM!
karnataka
बिहार चुनाव नतीजों के बाद कर्नाटक में बदल जाएगी कांग्रेस सरकार? बदलेगा CM!
मुसलमानों के विरोध पर कांग्रेस ने वंदे मातरम् छोटा किया फिर टैगोर की निंदा क्यों हुई
Vande matram News
मुसलमानों के विरोध पर कांग्रेस ने वंदे मातरम् छोटा किया फिर टैगोर की निंदा क्यों हुई
सर्प विनाश, सिल्वर बुलेट और कमांडो, हार की 3 कहानियां पढ़ शर्म से डूब मरेगी PAK फौज!
Army
सर्प विनाश, सिल्वर बुलेट और कमांडो, हार की 3 कहानियां पढ़ शर्म से डूब मरेगी PAK फौज!
मेहराज मलिक पर क्यों लगाया गया PSA? हिरासत को लेकर JK विधानसभा में हंगामा
mehraj malik
मेहराज मलिक पर क्यों लगाया गया PSA? हिरासत को लेकर JK विधानसभा में हंगामा
करूर हादसे के पीड़ितों से मिले एक्टर विजय, मदद का दिया आश्वासन
Tamil Nadu Stampede
करूर हादसे के पीड़ितों से मिले एक्टर विजय, मदद का दिया आश्वासन
पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश नाकाम, अंतराष्ट्रीय सीमा से बरामद हुआ मौत का 'सामान'
Jammu Kashmir
पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश नाकाम, अंतराष्ट्रीय सीमा से बरामद हुआ मौत का 'सामान'