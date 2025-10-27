Gender चेंज के बाद महिला क्रिकेट में मचेगी धूम... संजय बांगर की बेटी का मास्टर प्लान, आर्यन नहीं अब अनाया बनकर दिखाएंगी दम

भारतीय क्रिकेट में कुछ ऐसा दिखने वाला है जो शायद ही कभी किसी फैन ने देखा या सुना हो. अनाया बांगर, इस नाम से सभी वाकिफ होंगे. पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी जिन्होंने जेंडर चेंज करा लिया है. पहले अनाया नहीं बल्कि आर्यन के नाम से उनकी पहचान थी. अब अनाया बनने के बाद उन्होंने एक बड़ा फैसला किया है.
भारतीय क्रिकेट में कुछ ऐसा दिखने वाला है जो शायद ही कभी किसी फैन ने देखा या सुना हो. अनाया बांगर, इस नाम से सभी वाकिफ होंगे. पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी जिन्होंने जेंडर चेंज करा लिया है. पहले अनाया नहीं बल्कि आर्यन के नाम से उनकी पहचान थी. अब अनाया बनने के बाद उन्होंने एक बड़ा फैसला किया है. अनाया जब आर्यन थीं तो उनकी क्रिकेट में बेहद दिलचस्पी थी और उन्होंने भारत के कई युवा प्लेयर्स के साथ खेला. लेकिन उनकी सर्जरी के चलते बीच में रुकावट आ गई.
क्रिकेट के वीडियो वायरल
अनाया ने भले ही जेंडर चेंज कराया है लेकिन क्रिकेट में दिलचस्पी कम नहीं हुई है. सोशल मीडिया पर अनाया के कई वीडियो बैटिंग करते हुए वायरल रहते हैं जिसमें वह शानदार अंदाज में क्लास दिखाती नजर आई हैं. अब आर्यन से अनाया बनने के बाद एक बार फिर वह क्रिकेट कमबैक करने जा रही हैं. यह हम नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर अनाया ने खुद वीडियो शेयर कर इसका ऐलान कर दिया है.
महिला क्रिकेट में दिखाएंगे दम
कुछ महीनों पहले अनाया ने अपनी ब्रेस्ट सर्जरी कराई थी. सर्जरी के बाद वह पूरी तरह से रिकवर हो चुकी हैं और उन्होंने क्रिकेट में कमबैक करने का फैसला किया है. पहले उन्होंने मेंस घरेलू क्रिकेट में अपनी बैटिंग के दम पर नाम कमाया था. लेकिन अब जेंडर चेंज के बाद आर्यन, अनाया के रूप में महिला क्रिकेट में अपनी दस्तक देने वाली हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर इसे शेयर किया है.
क्या बोली अनाया बांगर?
अनाया ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया और कहा, 'उतार और चढ़ाव में मेरे सपोर्ट के लिए थैंक्यू सो मच. मेरी सर्जरी को 3 महीने हो चुके हैं और मैं पूरी तरह से रिकवर हूं. इसलिए मैंने एक फैसला किया है कि मैं अब क्रिकेट फील्ड पर वापस उतरूंगी, आर्यन के रूप में नहीं लेकिन अनाया के रूप में. आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि ये सफर एक बार फिर शुरू होने वाला है.'