Hindi Newsक्रिकेटमांजरेकर ने बोले नकवी वाले बोल.. IND-PAK Handshake पर दिया ऐसा बयान, बौखलाए फैंस ने उधेड़ी बखिया

मांजरेकर ने बोले नकवी वाले बोल.. IND-PAK Handshake पर दिया ऐसा बयान, बौखलाए फैंस ने उधेड़ी बखिया

India vs Pakistan Handshake: भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है. दोनों टीमें कुछ ही घंटे बाद एक-दूसरे को मैदान में टक्कर देने उतरेंगी. मुकाबले से पहले कप्तान सूर्यकुमार यादव और सलमान अली आगा के बीच हैंडशेक का मुद्दा चरम पर था. इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने बवाली बयान देकर खलबली मचा दी है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Feb 15, 2026, 02:41 PM IST
India vs Pakistan
India vs Pakistan

India vs Pakistan Handshake: भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है. दोनों टीमें कुछ ही घंटे बाद एक-दूसरे को मैदान में टक्कर देने उतरेंगी. मुकाबले से पहले कप्तान सूर्यकुमार यादव और सलमान अली आगा के बीच हैंडशेक का मुद्दा चरम पर था. इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने बवाली बयान देकर खलबली मचा दी है. सोशल मीडिया पर मांजरेकर का पोस्ट देखने के बाद बौखलाए फैंस उन्हें जमकर बेइज्जत करते दिख रहे हैं. 

हैंडशेक कंट्रोवर्सी ऑन

भारत-पाकिस्तान का मुकाबला जैसे-जैसे करीब आ रहा है हैंडशेक कंट्रोवर्सी आगे बढ़ती नजर आ रही है. पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय फैंस ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप मैच को बॉयकॉट करने की डिमांड की थी. भारतीय टीम पर सवाल उठ रहे थे क्योंकि पाकिस्तान से आए आतंकियों ने भारत में घुसकर हिंदुओं को धर्म पूछकर मारा था. जिसके बाद दोनों देशों में तनाव देखने को मिला. भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप में पाकिस्तान के कप्तान सलमान से हाथ नहीं मिलाया. इस मुद्दे पर संजय मांजरेकर की तरफ से अजीबोगरीब बयान देखने को मिला है.

मांजरेकर ने किया कंट्रोवर्सियल पोस्ट

मांजरेकर ने अपने ऑफीशियल एक्स हैंडल पर लिखा, 'यह ‘हाथ न मिलाना’ कितनी बेवकूफी भरी बात है जो भारत ने शुरू की है. यह हमारे जैसे देश के लिए ठीक नहीं है या तो खेल की भावना के साथ ठीक से खेलो या बिल्कुल मत खेलो.' मांजरेकर के इस पोस्ट के बाद कमेंट्स में भारतीय फैंस उन्हें जमकर ट्रोल करते दिख रहे हैं. सरेआम मांजरेकर के खिलाफ फैंस उन्हें ट्रोल करते दिखे.

क्या बोले सूर्यकुमार यादव?

पाकिस्तान के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने सूर्यकुमार यादव पर सवाल उठाए थे. अब मांजरेकर भी नकवी के बोल बोलते दिख रहे हैं. नकवी को ट्रॉफी चोर भी कहा गया क्योंकि भारत ने एशिया कप में उनसे ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. सूर्यकुमार यादव ने भी हैंडशेक कंट्रोवर्सी पर चुप्पी तोड़ी थी और कहा था कि आप लोग इसके लिए 24 घंटे इंतजार कर लीजिए.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

IND vs PakT20 World Cup 2026

