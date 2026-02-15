मांजरेकर ने बोले नकवी वाले बोल.. IND-PAK Handshake पर दिया ऐसा बयान, बौखलाए फैंस ने उधेड़ी बखिया

India vs Pakistan Handshake: भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है. दोनों टीमें कुछ ही घंटे बाद एक-दूसरे को मैदान में टक्कर देने उतरेंगी. मुकाबले से पहले कप्तान सूर्यकुमार यादव और सलमान अली आगा के बीच हैंडशेक का मुद्दा चरम पर था. इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने बवाली बयान देकर खलबली मचा दी है.
India vs Pakistan Handshake: भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है. दोनों टीमें कुछ ही घंटे बाद एक-दूसरे को मैदान में टक्कर देने उतरेंगी. मुकाबले से पहले कप्तान सूर्यकुमार यादव और सलमान अली आगा के बीच हैंडशेक का मुद्दा चरम पर था. इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने बवाली बयान देकर खलबली मचा दी है. सोशल मीडिया पर मांजरेकर का पोस्ट देखने के बाद बौखलाए फैंस उन्हें जमकर बेइज्जत करते दिख रहे हैं.
हैंडशेक कंट्रोवर्सी ऑन
भारत-पाकिस्तान का मुकाबला जैसे-जैसे करीब आ रहा है हैंडशेक कंट्रोवर्सी आगे बढ़ती नजर आ रही है. पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय फैंस ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप मैच को बॉयकॉट करने की डिमांड की थी. भारतीय टीम पर सवाल उठ रहे थे क्योंकि पाकिस्तान से आए आतंकियों ने भारत में घुसकर हिंदुओं को धर्म पूछकर मारा था. जिसके बाद दोनों देशों में तनाव देखने को मिला. भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप में पाकिस्तान के कप्तान सलमान से हाथ नहीं मिलाया. इस मुद्दे पर संजय मांजरेकर की तरफ से अजीबोगरीब बयान देखने को मिला है.
मांजरेकर ने किया कंट्रोवर्सियल पोस्ट
मांजरेकर ने अपने ऑफीशियल एक्स हैंडल पर लिखा, 'यह ‘हाथ न मिलाना’ कितनी बेवकूफी भरी बात है जो भारत ने शुरू की है. यह हमारे जैसे देश के लिए ठीक नहीं है या तो खेल की भावना के साथ ठीक से खेलो या बिल्कुल मत खेलो.' मांजरेकर के इस पोस्ट के बाद कमेंट्स में भारतीय फैंस उन्हें जमकर ट्रोल करते दिख रहे हैं. सरेआम मांजरेकर के खिलाफ फैंस उन्हें ट्रोल करते दिखे.
(@sanjaymanjrekar) February 15, 2026
क्या बोले सूर्यकुमार यादव?
पाकिस्तान के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने सूर्यकुमार यादव पर सवाल उठाए थे. अब मांजरेकर भी नकवी के बोल बोलते दिख रहे हैं. नकवी को ट्रॉफी चोर भी कहा गया क्योंकि भारत ने एशिया कप में उनसे ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. सूर्यकुमार यादव ने भी हैंडशेक कंट्रोवर्सी पर चुप्पी तोड़ी थी और कहा था कि आप लोग इसके लिए 24 घंटे इंतजार कर लीजिए.