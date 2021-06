Sanjay Manjrekar की चैट हुई लीक, Ravindra Jadeja की बेइज्जती करते हुए कहा-नहीं आती अंग्रेजी

नई दिल्ली: पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मौजूदा कमेंटेटर संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) अकसर खिलाड़ियों पर टिप्पणियां देते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने टीम इंडिया के स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) को लेकर ऐसी बात कही है जिसको लेकर उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है.

इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है. संजय मांजरेकर अब ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा का मजाक उड़ा रहे हैं.

दरअसल इस बार संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) की एक चैट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. जिसमें वो रवींद्र जडेजा का मजाक उड़ा रहे हैं. ट्विटर पर सूर्यनारायण नाम के एक यूजर ने इस चैट को अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया है. बता दें कि जी न्यूज इस ट्वीट की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.

ट्विटर पर सूर्यनारायण ने ट्वीट कर लिखा था कि संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) केवल अपनी बकवास बातों के जरिए सुर्खियों में रहना चाहते हैं. मांजरेकर रविचंद्रन अश्विन का 10 प्रतिशत भी नहीं हैं. इसके बाद संजय मांजरेकर ने इसके बाद पर्सनल मैसेज करके उस यूजर को जवाब दिया और इसी चैट को इस यूजर ने पोस्ट किया है.

I didn’t want to share this personal chat in public, even though it’s full to shit. But couldn’t help, coz ppl need to know this side of this man. @imjadeja would be proud of what he did to prove you wrong. @BCCI is this the kind of man you would want in your com panel in future? pic.twitter.com/AUjX301Foz

— soorya narayanan (@soorya_214) June 7, 2021