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Hindi Newsक्रिकेटइसका कोई मतलब नहीं बनता.. रियान पराग को कप्तान बनाने पर पूर्व ओपनर को आया गुस्सा, राजस्थान रॉयल्स को घेरा

इसका कोई मतलब नहीं बनता.. रियान पराग को कप्तान बनाने पर पूर्व ओपनर को आया गुस्सा, राजस्थान रॉयल्स को घेरा

IPL 2026 Rajasthan Royals: संजय मांजरेकर ने आईपीएल 2026 के लिए रियान पराग को राजस्थान रॉयल्स का कप्तान नियुक्त करने पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने इसे क्रिकेट के नजरिए से तर्कहीन और 'जरूरत से ज्यादा इनाम' बताया है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 05, 2026, 09:32 PM IST
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राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग. Photo Credit: BCCI
राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग. Photo Credit: BCCI

IPL 2026 Rajasthan Royals: राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल 2026 अभी तक मिला-जुला रहा है. उसने 10 में से 6 मैचों जीत हासिल की है. उसे 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा. इन 10 मैचों में टीम के कप्तान रियान पराग का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है. वह 10 मैचों में सिर्फ एक अर्धशतक लगा पाए हैं. इसे देखते हुए पूर्व भारतीय ओपनर संजय मांजरेकर ने आईपीएल 2026 के लिए रियान पराग को कप्तान बनाने के राजस्थान रॉयल्स के फैसले पर कड़े सवाल खड़े किए हैं.

मांजरेकर का मानना है कि पिछले कई वर्षों में पराग के असंगत प्रदर्शन को देखते हुए इस कदम का कोई मतलब नहीं बनता. हालांकि इस सीजन में अब तक राजस्थान का अभियान ठीक रहा है, लेकिन मांजरेकर ने 24 वर्षीय खिलाड़ी को फ्रेंचाइजी द्वारा लगातार मिल रहे समर्थन पर संदेह जताया है. उनका मानना है कि 2019 से टीम के साथ रहने के बावजूद बल्ले से उनका प्रदर्शन अस्थिर रहा है.

ड्रेसिंग रूम में क्या विवाद हुआ था?

पराग पिछले हफ्ते एक और विवाद में तब फंस गए थे जब उन्हें पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच के दौरान ड्रेसिंग रूम में वेपिंग (vaping) करते हुए पकड़ा गया था. इस घटना के बाद बीसीसीआई ने उन पर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया और उनके रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक भी जोड़ा गया. मांजरेकर ने 'इनसाइट एज' पॉडकास्ट पर बात करते हुए कहा कि पराग का व्यक्तित्व और आत्मविश्वास हमेशा अलग नजर आता है, लेकिन वह यह समझने में असमर्थ रहे हैं कि राजस्थान ने इतने सालों तक उन पर इतना भरोसा क्यों जताया है.

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रॉयल्स ने उन पर इतना भरोसा क्यों जताया?

मांजरेकर के अनुसार, पराग एक "विशिष्ट भारतीय खिलाड़ी" की तरह नहीं दिखते, वह फिट हैं और उनके चलने-फिरने के अंदाज में एक अलग ही आत्मविश्वास झलकता है. हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि वर्षों के प्रदर्शन को देखते हुए राजस्थान रॉयल्स द्वारा उन्हें इतना बैक करना काफी अजीब लगता है. उन्होंने नेतृत्व में हुए बदलाव पर भी सवाल उठाया, जहां संजू सैमसन को कप्तानी से हटाकर रियान पराग को यह जिम्मेदारी सौंपी गई.

क्या संजू सैमसन को हटाना सही था?

संजू सैमसन से पराग तक नेतृत्व के इस बदलाव को मांजरेकर ने क्रिकेट के नजरिए से पूरी तरह गलत बताया है. उन्होंने कहा, "संजू सैमसन ने कुछ सालों तक उनकी कप्तानी की और फिर उन्हें हटा दिया गया, जिसके बाद रियान पराग ने पदभार संभाला. मुझे नहीं पता कि वहां क्या हुआ, लेकिन क्रिकेट के दृष्टिकोण से यह तर्कसंगत नहीं लगता. पराग को उनकी मेहनत की तुलना में जरूरत से ज्यादा इनाम मिल गया है.''

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क्या यह केवल आत्मविश्वास है या अहंकार?

मांजरेकर ने स्वीकार किया कि पराग का जबरदस्त आत्मविश्वास ही उन्हें कई युवा क्रिकेटरों से अलग बनाता है, हालांकि कभी-कभी यह उनके खिलाफ भी काम करता है. उन्होंने कहा कि जब पराग रन नहीं बना रहे होते, तब भी मैदान पर उनका व्यवहार लगभग अहंकार जैसा लगता है. मांजरेकर ने गौर किया कि पराग के करियर में ऐसी कई पारियां रही हैं जहां वह 14-15 रन बनाकर कुछ बेहतरीन शॉट्स खेलते हैं और लोग प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन फिर अगली ही गेंद पर वही शॉट खेलकर आउट हो जाते हैं.

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क्या पराग के खेलने का तरीका बदल पाएगा?

मांजरेकर के अनुसार, पराग की बार-बार आउट होने के बावजूद उच्च जोखिम वाले स्ट्रोक खेलने की प्रवृत्ति उस अति-आत्मविश्वास को दर्शाती है जिसने उनके आईपीएल करियर को परिभाषित किया है. उन्होंने कहा कि पराग सनसनीखेज शॉट खेलते हैं, लेकिन अति-आत्मविश्वास के कारण वह उन शॉट्स को बार-बार दोहराने की कोशिश करते हैं और कई बार गलत शॉट खेलकर अपना विकेट गंवा देते हैं. अंत में मांजरेकर ने दोहराया कि वह राजस्थान रॉयल्स के इस कप्तान बनाने के फैसले को कभी नहीं समझ पाए.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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