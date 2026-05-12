एक्टिंग या असलियत... विराट कोहली क्यों होते हैं आक्रामक? संजय मांजरेकर के सनसनीखेज खुलासे से मची खलबली

Virat Kohli vs Sanjay Manjrekar: आईपीएल 2026 में शानदार शुरुआत के बाद दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली के फॉर्म में गिरावट देखने को मिली है. कोहली के रनों ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को प्लेऑफ की दौड़ में बनाए रखा है, लेकिन पिछले दो मैचों में उनके शून्य पर आउट होने के बाद से सवाल उठने लगे हैं. वह अचानक से मुश्किल दौर से गुजरने लगे हैं. जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तब कोहली लगातार दो मैचों में शून्य (डक) पर आउट हो गए हैं. फॉर्म में आई इस गिरावट ने संजय मांजरेकर को कोहली के बारे में बोलने का मौका दे दिया है.

पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने उन धारणाओं को खारिज किया जो कोहली के ऑन-फील्ड व्यवहार को दिखावा मानती हैं. मांजरेकर का तर्क है कि 37 साल की उम्र में कोहली के भीतर जल रही यह आग कोई आधुनिक बनावट नहीं है, बल्कि वही पुराना जुनून है जिसने दिल्ली के धूल भरे मैदानों से उनके सफर की शुरुआत की थी. उन्होंने उन आलोचकों को करारा जवाब दिया जो मानते हैं कि कोहली की आक्रामकता केवल कैमरों के लिए एक प्रदर्शन है.

क्या उम्र के साथ कोहली की ऊर्जा में कमी आई?

आमतौर पर माना जाता है कि जैसे-जैसे खिलाड़ी की उम्र बढ़ती है और उसकी ट्रॉफियों की संख्या बढ़ती है और वह शांत हो जाता है. हालांकि, कोहली ने इस नियम को नजरअंदाज कर दिया है. स्पोर्ट्सस्टार के 'इंसाइट एज' पॉडकास्ट पर बात करते हुए मांजरेकर ने कहा, ''मुझे लगा था कि इस उम्र में वे थोड़े शांत हो जाएंगे, लेकिन मैं उन्हें अद्भुत ऊर्जा के साथ कैच लपकते और रन-आउट करते हुए देख रहा हूं.''

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: 1 मैच में 4 शतक और 1747 रन, गेंदबाजों की बेरहमी से धुलाई, दिग्गज ने लिया था संन्यास

आलोचनाओं से नाराज होते हैं कोहली?

मांजरेकर का मानना है कि जब कोहली विपक्षी टीम से नाराज होते हैं तो वे और भी बेहतर बल्लेबाजी करते हैं. कोहली हमेशा खुद को 'बाहरी शोर' से दूर रखने वाले पोस्टर बॉय रहे हैं, लेकिन मांजरेकर का व्यक्तिगत अनुभव कुछ अलग है. मांजरेकर ने खुलासा किया कि कोहली आलोचनाओं के प्रति बहुत संवेदनशील हैं और उन्हें इस बात का पता रहता है कि उनके बारे में क्या कहा या लिखा जा रहा है. उन्होंने याद किया कि कैसे टॉस के समय कभी-कभी माहौल 'ठंडा' हो जाता था, जिससे उन्हें लगता था कि हवा में उड़ी कोई टिप्पणी कप्तान के कानों तक पहुंच गई है.

ये भी पढ़ें: भारत का अगला हार्दिक पांड्या! 100% बल्लेबाज, 100% गेंदबाज, कौन है ये दिल्ली का शेर?

कोहली ने बदली टीम इंडिया की दशा

मांजरेकर इस संवेदनशीलता को कमजोरी के बजाय एक रणनीतिक संपत्ति के रूप में देखते हैं. उनका मानना है कि यदि कोहली कुछ नकारात्मक या आलोचना सुनते हैं, तो यह उन्हें अगला बड़ा शतक बनाने के लिए और अधिक प्रेरित करता है. इसके अलावा कोहली के नेतृत्व में भारतीय टीम का मिजाज भी उन्हीं की तरह हो गया था. जहां 'ठंडी' बॉडी लैंग्वेज एक बड़ा अपराध मानी जाती थी और हर खिलाड़ी को विराट की तरह ही ऊर्जावान होना पड़ता था.