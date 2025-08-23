'सही वजह से बाहर किया गया था फिर..' श्रेयस अय्यर पर मांजरेकर ने समझाया सेलेक्टर्स का झोल, डंके की चोट पर खोली पोल
क्रिकेट

'सही वजह से बाहर किया गया था फिर..' श्रेयस अय्यर पर मांजरेकर ने समझाया सेलेक्टर्स का झोल, डंके की चोट पर खोली पोल

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया का ऐलान 19 अगस्त को हो गया था. लेकिन श्रेयस अय्यर के ड्रॉप होने का मुद्दा हर दिन तूल पकड़ता नजर आया. कई दिग्गजों ने सेलेक्शन कमेटी पर सवाल उठाए, अब पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने भी सेलेक्टर्स का झोल समझा दिया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 23, 2025, 09:11 PM IST
Shreyas Iyer
Shreyas Iyer

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया का ऐलान 19 अगस्त को हो गया था. लेकिन श्रेयस अय्यर के ड्रॉप होने का मुद्दा हर दिन तूल पकड़ता नजर आया. कई दिग्गजों ने सेलेक्शन कमेटी पर सवाल उठाए, अब पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने भी सेलेक्टर्स का झोल समझा दिया है. उन्होंने श्रेयस अय्यर से जुड़े पुराने मुद्दे भी उखाड़े और अय्यर के उस कांड का जिक्र किया जब उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से विदाई दे दी गई थी. 

क्या बोले मांजरेकर?

इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में मांजरेकर ने कहा, 'मैंने पिछले कई सालों से सेलेक्टर्स का ये रवैया देखा है कि किसी खिलाड़ी को एक फॉर्मेट के प्रदर्शन के आधार पर चुन लिया जाता है और फिर उसे दूसरे फॉर्मेट में भी जगह दे दी जाती है. जब मैं देखता हूं कि किसी खिलाड़ी को टेस्ट प्रदर्शन के चलते टी20 टीम में शामिल कर लिया जाता है, तो मुझे यह बिल्कुल भी क्रिकेटिंग तर्क से मेल खाता नजर नहीं आता.'

श्रेयस का ड्रॉप होना चौंकाने वाला फैसला- मांजरेकर

उन्होंने आगे कहा, 'श्रेयस अय्यर का एशिया कप के लिए भारत की टी20 टीम में जगह न बना पाना वाकई चौंकाने वाला है. यह वही खिलाड़ी है, जिसे सही वजह से भारतीय टीम से बाहर किया गया था. चयनकर्ताओं को लगा कि वह घरेलू क्रिकेट पर उतना ध्यान नहीं दे रहे थे. इस फैसले का श्रेयस अय्यर पर सही असर हुआ. इसके बाद वह इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज में लौटे और जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की, वह उनके करियर में अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन था. उस सीरीज में उन्होंने एक भी गलती नहीं की. इसी फॉर्म को आईपीएल में भी जारी रखा.'

IPL में अय्यर बेस्ट- मांजरेकर

मांजरेकर ने अय्यर के आईपीएल प्रदर्शन पर फोकस करते हुए कहा, 'मुझे नहीं लगता कि पूरे आईपीएल सीजन में किसी भी बल्लेबाज ने श्रेयस अय्यर के जैसा प्रदर्शन किया. 50 से ज्यादा की औसत, 170 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट, और बल्ले से गेम चेंजर खिलाड़ी होने के बावजूद, उन्हें टीम में चुना नहीं गया. शायद एक ऐसे खिलाड़ी के लिए जिसने बिल्कुल अलग फॉर्मेट, टेस्ट क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन किया है.'

ये भी पढे़ं.. असंभव: 1 ओवर में 39 रन का अटूट रिकॉर्ड... 6, 6, 6, 6, 6, 6 ठोक बेरहम बना बल्लेबाज, सचिन के 100 शतकों से भी बड़ा करिश्मा

उन्होंने सेलेक्टर्स को निशाना बनाते हुए कहा, 'सिर्फ इसलिए नहीं कि किसी ने टेस्ट क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया, तो उसे टी20 टीम में जगह दी जाए, खासकर श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी की कीमत पर बिल्कुल भी नहीं. मुझे लगता है कि इन दिनों भारतीय क्रिकेट में टीम और प्लेइंग 11 का चयन अच्छा नहीं रहा. मुझे लगता है कि चयनकर्ताओं ने अय्यर के साथ बहुत गलत किया है.'

