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यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की हरकतों से संजय मांजरेकर नाराज, ICC-BCCI को क्यों घेरा?

India vs Sri Lanka Test Series: कोलंबो टेस्ट के दौरान यशस्वी जायसवाल और असीथा फर्नांडो के बीच हुई तीखी भिड़ंत पर आईसीसी द्वारा दी गई हल्की सजा से संजय मांजरेकर नाखुश हैं. उन्होंने वैभव सूर्यवंशी की हरकतों पर भी सवाल उठाए हैं.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 26, 2026, 01:45 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 01:45 PM IST
यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की हरकतों से संजय मांजरेकर नाराज, ICC-BCCI को क्यों घेरा?
Image Credit: यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी. Photo Credit: X

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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