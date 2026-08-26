यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की हरकतों से संजय मांजरेकर नाराज, ICC-BCCI को क्यों घेरा?

India vs Sri Lanka Test Series: भारत के पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की कड़ी आलोचना की है. उनकी यह नाराजगी तब सामने आई जब कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान तेज गेंदबाज असीथा फर्नांडो के साथ तीखी बहस करने के लिए भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को बहुत हल्की सजा दी गई. इसके अलावा वह इंडिया ए के एक मैच में वैभव सूर्यवंशी के अति आक्रामक रवैये से भी नाराज हैं.
यशस्वी का यह पूरा वाकया मैच के पहले दिन का है, जब श्रीलंकाई तेज गेंदबाज फर्नांडो ने उन्हें आउट कर दिया. आउट होने से ठीक पहले यशस्वी ने फर्नांडो के इसी ओवर में लगातार तीन चौके जड़े थे, लेकिन फर्नांडो की एक बेहतरीन गेंद उनके डिफेंस को भेदती हुई सीधे विकेटों में जा घुसी. इसके बाद माहौल गरमा गया और दोनों खिलाड़ी भिड़ गए.
जैसे ही यशस्वी आउट होकर वापस पवेलियन की तरफ लौटने लगे, वह अचानक पीछे मुड़े और फर्नांडो की तरफ बढ़ने लगे. इसके बाद दोनों खिलाड़ी बिल्कुल आमने-सामने आ गए और यशस्वी का हेलमेट फर्नांडो के माथे से छू गया. इससे पहले कि मामला और बिगड़ता साथी खिलाड़ियों ने बीच-बचाव कर दोनों को अलग किया. इस घटना के बाद आईसीसी ने दोनों खिलाड़ियों पर एक्शन लेते हुए उन पर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया. इसके साथ ही दोनों खिलाड़ियों के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक-एक डेमेरिट पॉइंट भी जोड़ दिया गया
संजय मांजरेकर ने इस सजा को नाकाफी बताते हुए चेतावनी दी कि अगर खिलाड़ियों के साथ सख्ती नहीं बरती गई, तो ऐसी हरकतें उनकी आदत बन सकती हैं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, ''प्रिय आईसीसी और बीसीसीआई, पहले इंडिया ए के वैभव (सूर्यवंशी) और अब जायसवाल... अगर आप उन्हें ऐसे व्यवहार के बाद भी आसानी से छोड़ते रहेंगे, तो आप उन्हें दोबारा ऐसा करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं. यह खेल के लिए और सबसे बढ़कर उनके अपने भविष्य के लिए भी अच्छा नहीं है.''
Dear @icc & @bcci…
Vaibhav for Ind A recently & now Jaiswal… if you keep letting them get away with such behaviour, you train them to repeat such behaviour. It’s not good for the sport & crucially their own future too.
— Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) August 26, 2026
Yashasvi Jaiswal and Asitha Fernando exchange words as tensions rise in the middle.
Watch #SLvIND, 2nd Test, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #SonyLIV #BeautifulGameOfTestCricket pic.twitter.com/7qJrORjx8V
— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 23, 2026
आईसीसी ने अपने आधिकारिक बयान में दोनों खिलाड़ियों पर की गई कार्रवाई की वजह बताई. बयान में कहा गया, ''दोनों खिलाड़ियों को आईसीसी आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट) के नियम 2.12 के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, जो किसी भी खिलाड़ी, स्टाफ, अंपायर या मैच रेफरी के साथ 'अनुचित शारीरिक संपर्क' से जुड़ा है. इसी नियम के तहत जायसवाल और फर्नांडो पर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया और एक-एक डेमेरिट पॉइंट दिया गया.''