भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी हाल ही में एक श्रीलंकाई खिलाड़ी के साथ हाथापाई के चलते विवादों में फंस गए, जिसका वीडियो इंटरनेट पर फैल गया. भारत-A और श्रीलंका-A के बीच सोमवार को दांबुला के रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए ट्राई-नेशन सीरीज के चौथे मुकाबले के दौरान ये विवाद देखने को मिला है. भारत के पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के हालिया ऑन-फील्ड झगड़े पर अपनी राय दी है.
संजय मांजरेकर ने कहा कि कार्रवाई के तौर पर वह इस युवा खिलाड़ी को अफगानिस्तान-A के खिलाफ भारत-A के मैच से बाहर कर देते. यह घटना इस हफ्ते की शुरुआत में सोमवार को भारत A और श्रीलंका A के बीच ट्राई-नेशन A सीरीज के चौथे मैच के दौरान हुई थी. सुपर ओवर में श्रीलंका A की जीत के बाद तनाव बढ़ गया था. टीवी फुटेज में मैच खत्म होने के बाद वैभव सूर्यवंशी को श्रीलंकाई खिलाड़ियों की ओर बढ़ते और विशन हलंबागे को धक्का देते हुए देखा गया.
बाद में रिपोर्ट से पता चला कि विशन हलंबागे पूरी सीरीज के दौरान 15 साल के इस खिलाड़ी को स्लेजिंग कर रहे थे. इसके बावजूद, संजय मांजरेकर का मानना है कि क्रिकेट के मैदान पर शारीरिक टकराव स्वीकार्य नहीं है और इसके नतीजे भुगतने चाहिए. संजय मांजरेकर ने X पर लिखा, 'अगर मैं भारत A का कोच या मैनेजर होता, तो मैं वैभव सूर्यवंशी को अफगानिस्तान के खिलाफ इस मैच से बाहर रखता, सिर्फ इसलिए ताकि उसे पता चले कि मैदान पर शारीरिक रूप से उलझना ठीक नहीं है, चाहे उकसावे की वजह कुछ भी हो.'
हालात तब और बिगड़ गए जब श्रीलंका-A की सुपर ओवर में जीत के बाद विशन हलंबागे, वैभव सूर्यवंशी और सूर्यांश शेडगे दोनों के पास पहुंचे. टकराव और बढ़ गया, जिसके बाद श्रीलंका के विकेटकीपर निरोशन डिकवेला ने बीच-बचाव किया और मामले को शांत कराया. क्रिकबज के अनुसार, विशन हलंबागे ने सीरीज के दौरान कई बार वैभव सूर्यवंशी पर जुबानी हमले किए. युवा खिलाड़ी पर की गई टिप्पणियों में से एक थी, 'घर जाओ, यह IPL नहीं है.' इस बीच, अफगानिस्तान-A के खिलाफ भारत के मैच में भी वैभव सूर्यवंशी का मुश्किल दौर जारी रहा. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 28 गेंदों पर 38 रन बनाए, लेकिन एक बार फिर अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलने में नाकाम रहे.
वैभव सूर्यवंशी का शुरुआत में कैच ठीक से नहीं पकड़ा गया, जिससे वह आउट होने से बच गए और जल्द ही एक और मौका छूटने से उन्हें जीवनदान मिला. हालांकि, कुछ लय हासिल करने के बाद, उन्होंने अंततः अपना विकेट गंवा दिया. IPL 2026 में शानदार प्रदर्शन के बाद इस सीरीज में आए इस युवा खिलाड़ी ने टूर्नामेंट में अब तक चार पारियों में 14, 44, 21 और 38 रन बनाए हैं, लेकिन अभी तक कोई अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं.
हाल ही में, सूर्यवंशी को आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए भारत की सीनियर T20I टीम में जगह मिली. वह राष्ट्रीय टीम के लिए चुने जाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए और उन्होंने सचिन तेंदुलकर के 37 साल पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. इस युवा खिलाड़ी ने IPL 2026 सीजन में शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने 16 मैचों में 237.31 के स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए और कई व्यक्तिगत पुरस्कार भी जीते.