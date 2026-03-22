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Hindi Newsक्रिकेटइस पोजीशन पर बैटिंग करेंगे ऋषभ पंत, संजीव गोयनका का बड़ा फैसला, आखिर क्यों हुआ अचानक ऐसा?

इस पोजीशन पर बैटिंग करेंगे ऋषभ पंत, संजीव गोयनका का बड़ा फैसला, आखिर क्यों हुआ अचानक ऐसा?

इंडियन प्रीमीयर लीग (IPL) शुरु होने से कुछ ही दिनों पहले लखनऊ सुपरजॉयंट्स के मैनेजमेंट ने उन्हें लेकर बड़ा फैसला लिया. हालांकि, फैंस को ये नहीं समझ नहीं आ रहा आखिर फ्रेंचाइजी ने ऐसा फैसला लिया है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 22, 2026, 10:00 PM IST
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Image credit-X/Lucknow supergiants
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आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक अहम फैसला लिया है. इस बार टीम के कप्तान ऋषभ पंत अपनी बल्लेबाजी क्रम में बदलाव करते नजर आएंगे. नए सीजन में पंत नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेंगे. उनके लिए यह सीजन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है. आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में लखनऊ ने उन्हें 27.5 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन पिछले सीजन उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. ऐसे में इंडियन प्रीमीयर लीग से ठीक पहले संजीव गोएनका का ये फैसला फैंस के मन में कई सवाल खड़े करता है.

पिछला सीजन रहा खराब

ऋषभ पंत के लिए पिछला आईपीएल सीजन काफी निराशाजनक रहा, लेकिन अगर वह इस बार अच्छा खेलते हैं तो भारतीय टी20 टीम में वापसी का रास्ता खुल सकता है. फिलहाल पंत टेस्ट टीम का अहम हिस्सा हैं, लेकिन वनडे और टी20 टीम से बाहर चल रहे हैं. भारत की टी20 टीम में पहले से कई शानदार खिलाड़ी मौजूद हैं, ऐसे में पंत को वापसी के लिए इस सीजन में दमदार प्रदर्शन करना होगा.

3 नंबर पर करेंगे बल्लेबाजी

रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम मैनेजमेंट और पंत दोनों इस बात पर सहमत हैं कि उनके लिए नंबर 3 पर बल्लेबाजी करना बेहतर रहेगा. इस बार एलएसजी के टॉप ऑर्डर में एडन मार्क्रम, मिचेल मार्श और पंत शामिल होंगे. पिछले सीजन पंत ने 133.17 के स्ट्राइक रेट से 269 रन बनाए थे, जिसमें एक नाबाद 118 रन की पारी भी थी. इस बार वह अपने प्रदर्शन को बेहतर करने की कोशिश करेंगे.

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प्रैक्टिस में जुटी टीम

आईपीएल 2025 में पंत ज्यादातर नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते थे, हालांकि आखिरी कुछ मैचों में उन्हें नंबर 3 पर भी भेजा गया था. लेकिन तब तक टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी थी. अब उनके नंबर 3 पर आने का मतलब है कि निकोलस पूरन को बल्लेबाजी क्रम में नीचे आना पड़ सकता है. फिलहाल लखनऊ की टीम अपने होम ग्राउंड पर अभ्यास कर रही है और उसका पहला मुकाबला एक अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होगा.

ये भी पढ़ें: IPL के लिए PSL छोड़ा... मोहसिन नकवी ने दी विदेशी खिलाड़ियों को धमकी, पाकिस्तान लेगा एक्शन 

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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