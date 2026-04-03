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Hindi Newsक्रिकेटसंजीव गोयनका को IPL से बैन करो... उससे सच में शर्मिंदा हूं, IPL 2026 के बीच में इस दिग्गज ने फोड़ा बयान का बम

'संजीव गोयनका को IPL से बैन करो... उससे सच में शर्मिंदा हूं', IPL 2026 के बीच में इस दिग्गज ने फोड़ा बयान का बम

IPL के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी एक बार फिर चर्चा में हैं. ललित मोदी ने IPL में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के मालिक संजीव गोयनका के खिलाफ विवादित टिप्पणी की है और BCCI से लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) टीम और संजीव गोयनका को बैन करने की मांग की है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 03, 2026, 01:46 PM IST
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'संजीव गोयनका को IPL से बैन करो... उससे सच में शर्मिंदा हूं', IPL 2026 के बीच में इस दिग्गज ने फोड़ा बयान का बम

IPL के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी एक बार फिर चर्चा में हैं. ललित मोदी ने IPL में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के मालिक संजीव गोयनका के खिलाफ विवादित टिप्पणी की है और BCCI से लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) टीम और संजीव गोयनका को बैन करने की मांग की है. बता दें कि बुधवार को दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ हार के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के मालिक संजीव गोयनका नाराज दिखाई दिए. दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ हार के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के मालिक संजीव गोयनका अपने कप्तान ऋषभ पंत और हेड कोच जस्टिन लैंगर से गंभीर बातचीत करते नजर आए, जिसके फोटोज ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी.

'संजीव गोयनका को IPL से बैन करो...'

ललित मोदी ने एक्स पर लिखा, 'मैंने आपसे कहा था कि लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के मालिक संजीव गोयनका पूरी तरह से लूजर और सबसे बड़ा जोकर है. मैं उसके बर्ताव से सच में शर्मिंदा हूं. मैंने आईपीएल को फैंस और खिलाड़ियों दोनों के लिए बनाया था, न कि हर बार, हर साल ऐसा होने के लिए. अगर मैं अभी भी चेयरमैन और कमिश्नर होता, तो मैं उसे तुरंत बैन कर देता और टीम की ओनरशिप हमेशा के लिए छीन लेता. वह पूरी तरह से घमंडी जोकर है. इसी मुद्दे के लिए फ्रेंचाइजी अनुबंध में एक क्लॉज है. BCCI इसे लागू करे, ईमानदारी सबसे ऊपर रहे. सत्ता में बैठे लोगों की चापलूसी करना उसे बचने का तरीका नहीं है. फैंस और खिलाड़ी दोनों इसे याद रखेंगे.'

संजीव गोयनका से जुड़े मीम्स वायरल हो रहे

दरअसल, लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच 1 अप्रैल को इकाना स्टेडियम में हुए मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को हार का सामना करना पड़ा था. मैच के बाद संजीव गोयनका को पंत के साथ बातचीत करते हुए देखा गया था. इस घटना को फैंस और आलोचक गोयनका और केएल राहुल के बीच आईपीएल 2024 में हुई घटना से जोड़ कर देख रहे हैं. गोयनका को सोशल मीडिया पर संजीव गोयनका से जुड़े मीम्स वायरल हो रहे हैं.

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मैच के बाद की अनफिल्टर्ड वाइब्स

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने भी वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा था कि टूर्नामेंट में एक गेम हुआ है. इसकी कोई जरूरत नहीं है. हालांकि ऋषभ पंत और संजीव गोयनका के बीच क्या बात हुई, यह स्पष्ट नहीं है. एलएसजी ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए संजीव गोयनका और ऋषभ पंत के बीच सबकुछ ठीक होने का स्पष्टीकरण दिया था. वीडियो के कैप्शन में लिखा था कि आप जो कुछ भी देख रहे हैं वह सच नहीं है. यहां मैच के बाद की अनफिल्टर्ड वाइब्स हैं, जब कैमरे कट नहीं करते.

संजीव गोयनका को देनी पड़ी थी सफाई

मैच के बाद संजीव गोयनका ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था, 'यह एक लंबा सीजन है, और ऐसे पल कुछ मतलब का बनाने का हिस्सा होते हैं. मुझे अपने कप्तान और टीम पर पूरा भरोसा है कि वे मजबूती से वापसी करेंगे. हमारे फैंस, इकाना में आपके समर्थन के लिए धन्यवाद. हम और मजबूत होकर वापस आएंगे. इस सीजन में लखनऊ की कहानी अभी लिखी नहीं गई है.'

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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