Advertisement
trendingNow13167022
Hindi Newsक्रिकेटऋषभ पंत ने कर दिया LSG के मालिक संजीव गोयनका को इमोशनल, LIVE मैच में आंखें हुईं नम, आखिर क्या है वजह?

ऋषभ पंत ने कर दिया LSG के मालिक संजीव गोयनका को इमोशनल, LIVE मैच में आंखें हुईं नम, आखिर क्या है वजह?

Sanjiv Goenka Emotional: आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स की पहली जीत के बाद टीम के मालिक संजीव गोयनका भावुक हो गए. जैसे ही कप्तान ऋषभ पंत ने विनिंग चौका लगाया, कैमरे का फोकस गोयनका पर गया, जिनकी आंखें नम दिखी.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 05, 2026, 08:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पंत ने संजीव गोयनका को किया इमोशनल (PHOTO- IPLT20.COM/Screengrabs)
पंत ने संजीव गोयनका को किया इमोशनल (PHOTO- IPLT20.COM/Screengrabs)

Sanjiv Goenka Emotional: आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीत का खाता खोल लिया है. पहले मैच में उन्हें दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन ऋषभ पंत की अगुवाई वाली टीम ने दूसरे मुकाबले में शानदार वापसी की. रविवार (5 अप्रैल) को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मैच में LSG ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हरा दिया. आखिरी ओवर तक हुए रोमांचक मुकाबले में जब पंत के बल्ले से विनिंग चौका आया तो टीम के मालिक संजीव गोयनका इमोशनल हो गए.

सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में शुरुआत से ही संजीव गोयनका गेम में काफी इंवॉल्व दिखे. कभी वो टेंशन में नजर आए तो कभी विकेट मिलने के बाद राहत की सांस लेते दिखे. जब ईशान किशन आउट हुए तो वो भगवान का शुक्रिया अदा करते भी दिखाई दिए. हालांकि, सबसे इमोशनल पल तब आया जब पंत ने विजयी चौका लगाया.

पंत ने संजीव गोयनका को किया इमोशनल

संजीव गोयनका टीम इंडिया के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को दिल से मानते हैं. जब पंत खराब फॉर्म से गुजर रहे थे, तब भी टीम के मालिक ने उनका साथ नहीं छोड़ा. आईपीएल 2025 से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने पंत पर बड़ा दांव खेलते हुए उन्हें 27 करोड़ रुपये में खरीदा था. हालांकि, पंत उस सीजन में फ्लॉप हुए और टीम का प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा था. इस सीजन में भी LSG की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पहले मुकाबले में उन्हें हार झेलनी पड़ी. यही वजह है कि जब सनराइजर्स के खिलाफ टीम को जीत मिली और कप्तान ऋषभ पंत जीत के हीरो बने तो संजीव गोयनका अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सके. उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े.

Add Zee News as a Preferred Source

जीत के बाद ऋषभ पंत को लगाया गले

सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देख सकते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जीत के बाद LSG के मालिक संजीव गोयनका मैदान पर पहुंचे और उन्होंने कप्तान ऋषभ पंत को गले से लगाया. अक्सर सोशल मीडिया पर मैच के बाद दोनों का वीडियो वायरल होता है और दावा किया जाता है कि संजीव गोयनका कप्तान को डांट रहे हैं. हालांकि, इस बार साफ दिखा कि दोनों के चेहरे पर जीत की खुशी थी.

(यह भी पढ़ें: IPL: 6,7,4,4,6,6,4... खूंखार बल्लेबाज के हत्थे चढ़ा ये गेंदबाज, हो गया बर्बाद! एक ओवर में बने 37 रन)

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

'जुबिन गर्ग को 100 दिन के अंदर न्याय देने जा रहे हैं...', असम में बोले राहुल गांधी
Assam Elections 2026
'जुबिन गर्ग को 100 दिन के अंदर न्याय देने जा रहे हैं...', असम में बोले राहुल गांधी
मुख्यमंत्री सेहत योजना: दिल से लेकर कैंसर तक की बीमारियों में बड़ा सहारा
cm sehat yojana
मुख्यमंत्री सेहत योजना: दिल से लेकर कैंसर तक की बीमारियों में बड़ा सहारा
TMC ने पूरे बंगाल को बर्बाद कर दिया... कूच बिहार से PM मोदी ममता दीदी पर जमकर बरसे
West Bengal Election 2026
TMC ने पूरे बंगाल को बर्बाद कर दिया... कूच बिहार से PM मोदी ममता दीदी पर जमकर बरसे
महाराष्ट्र में समंदर के जरिए न आ पाएंगे घुसपैठिए, फौरन रेड अलर्ट देगा ये स्मार्ट ऐप
Maharashtra
महाराष्ट्र में समंदर के जरिए न आ पाएंगे घुसपैठिए, फौरन रेड अलर्ट देगा ये स्मार्ट ऐप
कांग्रेस के 3 पासपोर्ट वाले आरोप पर हिमंता बिस्वा सरमा का पलटवार;कहा- अगले 2 दिन में
Assam Assembly Elections 2026
कांग्रेस के 3 पासपोर्ट वाले आरोप पर हिमंता बिस्वा सरमा का पलटवार;कहा- अगले 2 दिन में
स्कूल से घर लौट रहा था परिवार, अचानक रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि बच्चों समेत हो गई मौत
Maharashtra news
स्कूल से घर लौट रहा था परिवार, अचानक रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि बच्चों समेत हो गई मौत
अमित शाह के दौरे पर TMC का तंज, कल्याण बनर्जी बोले, ‘मेरी गुजारिश वो 4 मई तक रुकें’
West Bengal Election 2026
अमित शाह के दौरे पर TMC का तंज, कल्याण बनर्जी बोले, ‘मेरी गुजारिश वो 4 मई तक रुकें’
10 रुपए के लिए हुआ कत्ल: पहले सीने पर मारी लात; फिर घोंट दिया गला
Gujarat news
10 रुपए के लिए हुआ कत्ल: पहले सीने पर मारी लात; फिर घोंट दिया गला
केरल की ये सीट बनी भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न, LDF-UDF ने भी उतारे दिग्गज
kerala election 2026
केरल की ये सीट बनी भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न, LDF-UDF ने भी उतारे दिग्गज
वो रात को सोते नहीं हैं क्योंकि...हिमंता पर फिर बरसे राहुल गांधी, कही ये बात
Rahul Gandhi
वो रात को सोते नहीं हैं क्योंकि...हिमंता पर फिर बरसे राहुल गांधी, कही ये बात