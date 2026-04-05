ऋषभ पंत ने कर दिया LSG के मालिक संजीव गोयनका को इमोशनल, LIVE मैच में आंखें हुईं नम, आखिर क्या है वजह?

Sanjiv Goenka Emotional: आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीत का खाता खोल लिया है. पहले मैच में उन्हें दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन ऋषभ पंत की अगुवाई वाली टीम ने दूसरे मुकाबले में शानदार वापसी की. रविवार (5 अप्रैल) को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मैच में LSG ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हरा दिया. आखिरी ओवर तक हुए रोमांचक मुकाबले में जब पंत के बल्ले से विनिंग चौका आया तो टीम के मालिक संजीव गोयनका इमोशनल हो गए.

सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में शुरुआत से ही संजीव गोयनका गेम में काफी इंवॉल्व दिखे. कभी वो टेंशन में नजर आए तो कभी विकेट मिलने के बाद राहत की सांस लेते दिखे. जब ईशान किशन आउट हुए तो वो भगवान का शुक्रिया अदा करते भी दिखाई दिए. हालांकि, सबसे इमोशनल पल तब आया जब पंत ने विजयी चौका लगाया.

पंत ने संजीव गोयनका को किया इमोशनल

संजीव गोयनका टीम इंडिया के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को दिल से मानते हैं. जब पंत खराब फॉर्म से गुजर रहे थे, तब भी टीम के मालिक ने उनका साथ नहीं छोड़ा. आईपीएल 2025 से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने पंत पर बड़ा दांव खेलते हुए उन्हें 27 करोड़ रुपये में खरीदा था. हालांकि, पंत उस सीजन में फ्लॉप हुए और टीम का प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा था. इस सीजन में भी LSG की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पहले मुकाबले में उन्हें हार झेलनी पड़ी. यही वजह है कि जब सनराइजर्स के खिलाफ टीम को जीत मिली और कप्तान ऋषभ पंत जीत के हीरो बने तो संजीव गोयनका अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सके. उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े.

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जीत के बाद ऋषभ पंत को लगाया गले

सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देख सकते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जीत के बाद LSG के मालिक संजीव गोयनका मैदान पर पहुंचे और उन्होंने कप्तान ऋषभ पंत को गले से लगाया. अक्सर सोशल मीडिया पर मैच के बाद दोनों का वीडियो वायरल होता है और दावा किया जाता है कि संजीव गोयनका कप्तान को डांट रहे हैं. हालांकि, इस बार साफ दिखा कि दोनों के चेहरे पर जीत की खुशी थी.

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