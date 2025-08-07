पहले ही मैच में टूटा संजीव गोयनका का दिल...1 विकेट से हारी टीम, RCB के एक्स-बॉलर ने मचाया कहर

Manchester Originals vs Southern Brave: इंग्लैंड के टूर्नामेंट 'द हंड्रेड' (The Hundred) में सदर्न ब्रेव के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने कमाल करते हुए मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के खिलाफ एक विकेट से रोमांचक जीत हासिल की है. मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के मालिक भारत के बिजनेसमैन संजीव गोयनका हैं. वह आईपीएल में लखनऊ सुपर जाएंट्स और आईएसएल में मोहन बागान सुपर जाएंट्स के मालिक हैं. संजीव गोयनका इस मैच को देखने के लिए मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड गए थे. उन्होंने वहां मैच शुरू होने से पहले बेल भी बजाई थी. हालांकि, उनकी टीम को जीत नहीं मिली. मैच के आखिरी में उनका दिल टूट गया.

अंतिम गेंदों का रोमांच

132 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सदर्न ब्रेव की टीम संघर्ष कर रही थी. जब 11 गेंदें बाकी थीं, तब उनके आठ विकेट गिर चुके थे और उन्हें 26 रनों की जरूरत थी. ओनलीफैंस जॉइन करके हाल ही में सनसनी मचाने वाले टायमल मिल्स के एक छक्के के बाद क्रेग ओवर्टन ने लगातार तीन चौके लगाए. इससे सदर्न ब्रेव मैच में वापस आ गई. इसके बाद मिल्स लुईस ग्रेगरी की गेंद पर आउट हो गए. अब टीम को तीन गेंदों में तीन रनों की जरूरत थी. रीस टोपली अंतिम बल्लेबाज के रूप में आए और इस तेज गेंदबाज ने अपनी पहली ही गेंद पर चौका मारकर अपनी टीम को एक गेंद शेष रहते जीत दिलाई.

मिल्स की शानदार गेंदबाजी

ओरिजिनल्स की पारी में मिल्स ने शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने 22 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए थे. मिल्स ने मैनचेस्टर ओरिजिन्स के तीन बल्लेबाजों को आउट किया था. इसमें फिलिप सॉल्ट का अहम विकेट शामिल है. सॉल्ट ने 60 रन बनाए थे. घरेलू टीम पावरप्ले के बाद संघर्ष करती दिखी. टीम ने अपनी आखिरी 74 गेंदों में सिर्फ 82 रन बनाए और पारी को 4 विकेट पर 131 रन पर समाप्त किया. ओरिजिनल्स के गेंदबाजों ने कम रनों के बचाव करने में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे. तेज गेंदबाज सीमर स्कॉट करी ने 28 रन देकर 4 विकेट लिए. ब्रेव के छह बल्लेबाज सिंगल डिटिल पर आउट हो गए थे. लेकिन ओवर्टन और उनके साथी सीमर्स ने विनिंग रन बनाकर 2024 के उपविजेताओं को जीत दिलाई.

ये भी पढ़ें: इंग्लैंड में सीरीज ड्रॉ...फिर भी गौतम गंभीर को टेस्ट से क्यों करना चाहिए बर्खास्त? ये रहे 5 बड़े कारण

ओरिजिनल्स की पारी

ओपनर बल्लेबाज मैटी हर्स्ट के आउट होने के बाद इंग्लैंड की जोड़ी सॉल्ट और जोस बटलर ने ओरिजिनल्स को एक अच्छी शुरुआत दी. दोनों टीम को 63 रन तक पहुंचाया. हालांकि, इस दौरान केवल चार ही चौके लगे. मिल्स ने कंजूसी से गेंदबाजी की और ओरिजिनल्स के तीन सबसे खतरनाक बल्लेबाजों को आउट किया. उन्होंने अपनी दूसरी गेंद पर बटलर को कैच कराया और चौके-छक्के लगाने में माहिर साउथ अफ्रीका के हेनरिच क्लासेन सेका शिकार किया. बटलर 22 और क्लासेन 15 रन बनाकर आउट हुए. मार्क चैपमैन ने 12 गेंदों पर तेजी से 22 रन बनाकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया.

Southern Brave secure the first double win of #TheHundred 2025 pic.twitter.com/6TPFAc5SlG — The Hundred (@thehundred) August 6, 2025

एंडरसन का डेब्यू

मैनचेस्टर ओरिजिनल्स ने 43 वर्षीय जेम्स एंडरसन और 17 वर्षीय राइजिंग स्टार फरहान अहमद को 'द हंड्रेड' में डेब्यू कराया. हालांकि, दोनों खिलाड़ी मैच में एक भी विकेट नहीं ले पाए. एंडरसन ने गेंदबाजी की शुरुआत की, लेकिन इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज जेसन रॉय ने उनके गेंदबाजी पर पांच चौके लगाए. इस अनुभवी गेंदबाज ने 20 गेंदों में 36 रन दिए.

ये भी पढ़ें: Sourav Ganguly: अब कौन सा चुनाव लड़ने वाले हैं सौरव गांगुली? इस गद्दी पर 'प्रिंस ऑफ कोलकाता' की नजर, फिर से बन जाएंगे बॉस

क्या है द हंड्रेड?

'द हंड्रेड' यूनाइटेड किंगडम में एक पेशेवर 100 गेंदों वाला क्रिकेट टूर्नामेंट है. इसमें प्रत्येक टीम 100 गेंदों तक बल्लेबाजी करती है और मैच लगभग ढाई घंटे तक चलते हैं. गेंदबाजों को 20-20 गेंदें फेंकने को मिलती हैं. इसमें यूनाइटेड किंगडम की आठ टीमें हिस्सा लेती हैं और यह टूर्नामेंट पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं के लिए भी होता है.