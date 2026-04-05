LIVE मैच में संजीव गोयनका ने किया ऐसा टोटका! अगली गेंद पर OUT हो गए ईशान ईशान, गर्लफ्रेंड को नहीं हुआ यकीन

SRH vs LSG: आईपीएल 2026 के 10वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से हो रहा है. इस टूर्नामेंट में पहली बार अपने घर पर खेल रही सनराइजर्स की शुरुआत बेहद खराब हुई. लखनऊ के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी ने पहले ओवर में ही सनसनी मचाते हुए अभिषेक शर्मा को खाता खोले बिना पवेलियन की राह दिखा दी. इस सफलता के बाद कैमरे का फोकस लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका पर गया. ऐसा लगा कि अभिषेक के आउट होने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली. वो पानी पीते दिखे, लेकिन दिलचस्प नजारा तो चौथे ओवर में देखने को मिला.

अभिषेक शर्मा को आउट करने के बाद मोहम्मद शमी और खतरनाक हो गए. उन्होंने अगले ओवर की पहली गेंद पर ट्रेविस हेड को आउट कर सनराइजर्स हैदराबाद को 440 वोल्ट का झटका दिया. इसके बाद चौथे ओवर में युवा गेंदबाज प्रिंस यादव ने जलवा दिखाया और जादुई गेंद डालकर ईशान किशन को क्लीन बोल्ड किया.

लाइव मैच में संजीव गोयनका का टोटका!

जैसे ही ईशान किशन का विकेट गिरा, कैमरे का फोकस फिर लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका पर गया. इस बार वो दिलचस्प टोटका करते दिखे. उन्होंने एक गेंद पहले ही एक कागज को आंखों पर लगाकर उसे चूमा था. ऐसा लगा कि उसपर उन्होंने कुछ लिखा था. अगली गेंद पर ईशान किशन पवेलियन लौट गए और फिर संजीव गोयनका खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा करते दिखे. क्लिप देखकर ऐसा लगा जैसे उनकी मनोकामना पूरी हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

ईशान की गर्लफ्रेंड का उतरा चेहरा

एक तरफ ईशान किशन को पवेलियन जाते देख संजीव गोयनका ने राहत की सांस ली, लेकिन दूसरी ओर स्टार क्रिकेटर को सपोर्ट करने पहुंचीं गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया के चेहरे का रंग उतर गया. वो बिल्कुल उदास हो गईं. मैच के बीच संजीव गोयनका और अदिति हुंडिया का अलग-अलग रिएक्शन वायरल हो रहा है.

— Somesh Jangra (@CelebrityGalax) April 5, 2026

SRH vs LSG: दोनों टीमों की प्लेइंग XI

सनराइजर्स हैदराबाद: ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेट कीपर/कप्तान), हेनरिच क्लासेन, लियाम लिविंगस्टन, अनिकेत वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट.

लखनऊ सुपर जाएंट्स: मिचेल मार्श, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), एडेन मार्करम, निकोलस पूरन, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, मणिमारन सिद्धार्थ, आवेश खान, मोहम्मद शमी, दिग्वेश सिंह राठी, प्रिंस यादव.

(यह भी पढ़ें: 'मेहनत एक दिन रंग...' समीर रिजवी की धमाकेदार बल्लेबाजी पर पूर्व खिलाड़ी का खुलासा, ये है असली वजह)