Advertisement
trendingNow13166748
Hindi Newsक्रिकेटLIVE मैच में संजीव गोयनका ने किया ऐसा टोटका! अगली गेंद पर OUT हो गए ईशान ईशान, गर्लफ्रेंड को नहीं हुआ यकीन

LIVE मैच में संजीव गोयनका ने किया ऐसा टोटका! अगली गेंद पर OUT हो गए ईशान ईशान, गर्लफ्रेंड को नहीं हुआ यकीन

SRH vs LSG: जैसे ही ईशान किशन का विकेट गिरा, कैमरे का फोकस फिर लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका पर गया. इस बार वो दिलचस्प टोटका करते दिखे. उन्होंने एक गेंद पहले ही एक कागज को आंखों पर लगाकर उसे चूमा था. ऐसा लगा कि उसपर उन्होंने कुछ लिखा था. अगली गेंद पर ईशान किशन पवेलियन लौट गए.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 05, 2026, 04:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

LIVE मैच में संजीव गोयनका ने किया टोटका, आउट हुए ईशान (PHOTO- IPLT20.COM/Screengrabs)
LIVE मैच में संजीव गोयनका ने किया टोटका, आउट हुए ईशान (PHOTO- IPLT20.COM/Screengrabs)

SRH vs LSG: आईपीएल 2026 के 10वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से हो रहा है. इस टूर्नामेंट में पहली बार अपने घर पर खेल रही सनराइजर्स की शुरुआत बेहद खराब हुई. लखनऊ के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी ने पहले ओवर में ही सनसनी मचाते हुए अभिषेक शर्मा को खाता खोले बिना पवेलियन की राह दिखा दी. इस सफलता के बाद कैमरे का फोकस लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका पर गया. ऐसा लगा कि अभिषेक के आउट होने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली. वो पानी पीते दिखे, लेकिन दिलचस्प नजारा तो चौथे ओवर में देखने को मिला.

अभिषेक शर्मा को आउट करने के बाद मोहम्मद शमी और खतरनाक हो गए. उन्होंने अगले ओवर की पहली गेंद पर ट्रेविस हेड को आउट कर सनराइजर्स हैदराबाद को 440 वोल्ट का झटका दिया. इसके बाद चौथे ओवर में युवा गेंदबाज प्रिंस यादव ने जलवा दिखाया और जादुई गेंद डालकर ईशान किशन को क्लीन बोल्ड किया.

लाइव मैच में संजीव गोयनका का टोटका!

जैसे ही ईशान किशन का विकेट गिरा, कैमरे का फोकस फिर लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका पर गया. इस बार वो दिलचस्प टोटका करते दिखे. उन्होंने एक गेंद पहले ही एक कागज को आंखों पर लगाकर उसे चूमा था. ऐसा लगा कि उसपर उन्होंने कुछ लिखा था. अगली गेंद पर ईशान किशन पवेलियन लौट गए और फिर संजीव गोयनका खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा करते दिखे. क्लिप देखकर ऐसा लगा जैसे उनकी मनोकामना पूरी हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

ईशान की गर्लफ्रेंड का उतरा चेहरा

एक तरफ ईशान किशन को पवेलियन जाते देख संजीव गोयनका ने राहत की सांस ली, लेकिन दूसरी ओर स्टार क्रिकेटर को सपोर्ट करने पहुंचीं गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया के चेहरे का रंग उतर गया. वो बिल्कुल उदास हो गईं. मैच के बीच संजीव गोयनका और अदिति हुंडिया का अलग-अलग रिएक्शन वायरल हो रहा है.

SRH vs LSG: दोनों टीमों की प्लेइंग XI

सनराइजर्स हैदराबाद: ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेट कीपर/कप्तान), हेनरिच क्लासेन, लियाम लिविंगस्टन, अनिकेत वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट.

लखनऊ सुपर जाएंट्स: मिचेल मार्श, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), एडेन मार्करम, निकोलस पूरन, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, मणिमारन सिद्धार्थ, आवेश खान, मोहम्मद शमी, दिग्वेश सिंह राठी, प्रिंस यादव.

(यह भी पढ़ें: 'मेहनत एक दिन रंग...' समीर रिजवी की धमाकेदार बल्लेबाजी पर पूर्व खिलाड़ी का खुलासा, ये है असली वजह)

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

महाराष्ट्र में समंदर के जरिए न आ पाएंगे घुसपैठिए, फौरन रेड अलर्ट देगा ये स्मार्ट ऐप
Maharashtra
महाराष्ट्र में समंदर के जरिए न आ पाएंगे घुसपैठिए, फौरन रेड अलर्ट देगा ये स्मार्ट ऐप
कांग्रेस के 3 पासपोर्ट वाले आरोप पर हिमंता बिस्वा सरमा का पलटवार;कहा- अगले 2 दिन में
Assam Assembly Elections 2026
कांग्रेस के 3 पासपोर्ट वाले आरोप पर हिमंता बिस्वा सरमा का पलटवार;कहा- अगले 2 दिन में
स्कूल से घर लौट रहा था परिवार, अचानक रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि बच्चों समेत हो गई मौत
Maharashtra news
स्कूल से घर लौट रहा था परिवार, अचानक रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि बच्चों समेत हो गई मौत
अमित शाह के दौरे पर TMC का तंज, कल्याण बनर्जी बोले, ‘मेरी गुजारिश वो 4 मई तक रुकें’
West Bengal Election 2026
अमित शाह के दौरे पर TMC का तंज, कल्याण बनर्जी बोले, ‘मेरी गुजारिश वो 4 मई तक रुकें’
10 रुपए के लिए हुआ कत्ल: पहले सीने पर मारी लात; फिर घोंट दिया गला
Gujarat news
10 रुपए के लिए हुआ कत्ल: पहले सीने पर मारी लात; फिर घोंट दिया गला
केरल की ये सीट बनी भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न, LDF-UDF ने भी उतारे दिग्गज
kerala election 2026
केरल की ये सीट बनी भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न, LDF-UDF ने भी उतारे दिग्गज
वो रात को सोते नहीं हैं क्योंकि...हिमंता पर फिर बरसे राहुल गांधी, कही ये बात
Rahul Gandhi
वो रात को सोते नहीं हैं क्योंकि...हिमंता पर फिर बरसे राहुल गांधी, कही ये बात
दलीय भावना से नहीं, संविधान के मुताबिक चलेंगे केंद्र-राज्य के संबंध- जस्टिस नागरत्ना
Supreme Court
दलीय भावना से नहीं, संविधान के मुताबिक चलेंगे केंद्र-राज्य के संबंध- जस्टिस नागरत्ना
तुम्हें फिर से जन्म लेना चाहिए... इस राज्य में है कुत्तों का अनोखा कब्रिस्तान
Dogs cemetery
तुम्हें फिर से जन्म लेना चाहिए... इस राज्य में है कुत्तों का अनोखा कब्रिस्तान
असम में 23 मुस्लिम बहुल सीटें बनेंगी गेमचेंजर, परिसीमन के बाद बदला चुनावी गणित
assam election 2026
असम में 23 मुस्लिम बहुल सीटें बनेंगी गेमचेंजर, परिसीमन के बाद बदला चुनावी गणित