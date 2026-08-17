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खत्म हुआ संजीव गोयनका का इंतजार, लॉर्ड्स में चैंपियन बनी टीम तो हुए भावुक, LSG के मालिक ने लिखा इमोशनल पोस्ट

The Hundred: आईपीएल में भले ही संजीव गोयनका की टीम पिछले दो सीजन से फिसड्डी साबित हुई है, लेकिन 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट में उनकी फ्रेंचाइजी ने अपने पहले ही सीजन में खिताब जीत लिया है. रविवार को हुए फाइनल में मैनचेस्टर सुपर जायंट्स ने ट्रेंट रॉकेट्स को 5 विकेट से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 17, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 01:36 PM IST
खत्म हुआ संजीव गोयनका का इंतजार, लॉर्ड्स में चैंपियन बनी टीम तो हुए भावुक, LSG के मालिक ने लिखा इमोशनल पोस्ट
Image Credit: संजीव गोयनका की टीम बनी &#039;द हंड्रेड&#039; 2026 की चैंपियन (@DrSanjivGoenka/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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