खत्म हुआ संजीव गोयनका का इंतजार, लॉर्ड्स में चैंपियन बनी टीम तो हुए भावुक, LSG के मालिक ने लिखा इमोशनल पोस्ट

'द हंड्रेड' टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन और खिताब जीतने वाली मैनचेस्टर सुपर जायंट्स टीम की तारीफ में संजीव गोयनका ने कसीदे पढ़े. उन्होंने अपने X अकाउंट पर लिखा, ''अपने पहले ही सीजन में चैंपियन! लॉर्ड्स में क्या शानदार रात रही, सुपर जायंट्स परिवार के हम सभी के लिए यह गर्व का पल है. यह पहले मैच से लेकर आखिरी मैच तक पूरी टीम की कोशिश का नतीजा था. टिम, क्या शानदार पारी खेली. नूर, गेंदबाजी में बेहतरीन स्पेल और ठीक उसी समय विकेट लिए जब हमें उनकी ज्रूरत थी. पूरे सीजन में बटलर ने टीम को आगे बढ़कर लीड किया, और नॉकआउट मैचों में जिस तरह पूरी टीम एकजुट हुई, उसी ने इस सीजन की तस्वीर बदल दी.