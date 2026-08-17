खत्म हुआ संजीव गोयनका का इंतजार, लॉर्ड्स में चैंपियन बनी टीम तो हुए भावुक, LSG के मालिक ने लिखा इमोशनल पोस्ट

The Hundred: संजीव गोयनका की टीम मैनचेस्टर सुपर जायंट्स 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट के छठे संस्करण की चैंपियन बन गई है. रविवार (16 अगस्त) को लॉर्ड्स में हुए फाइनल में मैनचेस्टर सुपर जायंट्स ने ट्रेंट रॉकेट्स को 5 विकेट से हराकर खिताब पर कब्जा जमा लिया. दिलचस्प बात ये है कि इस टूर्नामेंट में ये टीम पहली बार हिस्सा ले रही थी. लॉर्ड्स में खेले गए ब्लॉकबस्टर मुकाबले में ट्रेंट रॉकेट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 158 रन बनाए थे. इसके जवाब में मैनचेस्टर सुपर जायंट्स ने 5 विकेट खोकर 98 गेंदों पर लक्ष्य का पीछा कर लिया.
मैनचेस्टर सुपर जायंट्स को 'द हंड्रेड' 2026 का चैंपियन बनाने में न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज टिम साइफर्ट का अहम योगदान रहा. उन्होंने 189.47 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 7 छक्के और 4 चौकों की मदद से 38 गेंदों पर 72 रनों की मैच विनिंग पारी खेली. शानदार जीत के बाद टीम के मालिक संजीव गोयनका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए भावुक पोस्ट लिखा.
आईपीएल में पिछले दो सीजन से ज्यादातर मैचों में संजीव गोयनका का चेहरा उदास दिखा है. उनकी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स ने बेहद खराब प्रदर्शन किया है. हालांकि,संजीव गोयनका को जो खुशी ऋषभ पंत नहीं दे सके, वो इंग्लैंड के स्टार खिलाड़ी जोस बटलर ने दे दिया. मैनचेस्टर सुपर जायंट्स की जीत के बाद संजीव गोयनका का पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया.
'द हंड्रेड' टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन और खिताब जीतने वाली मैनचेस्टर सुपर जायंट्स टीम की तारीफ में संजीव गोयनका ने कसीदे पढ़े. उन्होंने अपने X अकाउंट पर लिखा, ''अपने पहले ही सीजन में चैंपियन! लॉर्ड्स में क्या शानदार रात रही, सुपर जायंट्स परिवार के हम सभी के लिए यह गर्व का पल है. यह पहले मैच से लेकर आखिरी मैच तक पूरी टीम की कोशिश का नतीजा था. टिम, क्या शानदार पारी खेली. नूर, गेंदबाजी में बेहतरीन स्पेल और ठीक उसी समय विकेट लिए जब हमें उनकी ज्रूरत थी. पूरे सीजन में बटलर ने टीम को आगे बढ़कर लीड किया, और नॉकआउट मैचों में जिस तरह पूरी टीम एकजुट हुई, उसी ने इस सीजन की तस्वीर बदल दी.
संजीव गोयनका ने आगे लिखा कि जोस बटलर और उन सभी खिलाड़ियों को बधाई जिन्होंने इसे मुमकिन बनाया. और हमारे सपोर्टर्स का खास शुक्रिया, आप लोगों ने इस टीम का हर कदम पर हौसला बढ़ाया. यह जीत आपके लिए है.
'द हंड्रेड' 2026 के फाइनल में मैनचेस्टर सुपर जायंट्स को जीत दिलाने में दो खिलाड़ियों का अहम योगदान रहा. पहले गेंदबाजी में अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर नूर अहमद ने जलवा दिखाते हुए 20 गेंदों में 33 रन देकर 3 विकेट चटकाए और उसके बाद बल्लेबाजी में न्यूजीलैंड के स्टार ओपनर टिम साइफर्ट ने 72 रनों की कीमती पारी खेली. फाइनल में मैनचेस्टर सुपर जायंट्स के कप्तान जोस बटलर ने 14 गेंदों पर 23 रन बनाए.