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अभिषेक-सैमसन के तूफान में तबाह हुआ अफगानिस्तान, भारत ने किया सीरीज पर कब्जा, नीतीश रेड्डी भी चमके

India vs Afghanistan: संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी के दम पर भारत ने दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही श्रेयस अय्यर की अगुआई वाली टीम ने एक मैच शेष रहते ही 2-0 से सीरीज पर कब्जा जमा लिया है. सैमसन ने अपने T20I करियर का 7वां अर्धशतक जड़ा.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 15, 2026, 10:21 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 10:36 PM IST
अभिषेक-सैमसन के तूफान में तबाह हुआ अफगानिस्तान, भारत ने किया सीरीज पर कब्जा, नीतीश रेड्डी भी चमके

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Ritesh Kumar

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रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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