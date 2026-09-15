अभिषेक-सैमसन के तूफान में तबाह हुआ अफगानिस्तान, भारत ने किया सीरीज पर कब्जा, नीतीश रेड्डी भी चमके

India vs Afghanistan: संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी के दम पर भारत ने दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही श्रेयस अय्यर की अगुआई वाली टीम ने एक मैच शेष रहते ही 2-0 से सीरीज पर कब्जा जमा लिया है. तीसरा और आखिरी मैच गुरुवार (17 सितंबर) को खेला जाएगा. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 159 रनों का स्कोर खड़ा किया.
अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने पहली गेंद से ही आक्रामक रवैया अपनाकर अफगान के होश उड़ा दिए. दोनों ने पहले 5 ओवर में ही 55 रन बनाकर भारत को मजबूत शुरुआत दिला दी. 7वें ओवर में राशिद खान ने अभिषेक और संजू दोनों को आउट किया, लेकिन तब तक दोनों अपना काम कर चुके थे. अभिषेक ने 19 गेंदों पर 39 रन और संजू सैमसन ने 22 गेंदों पर 57 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद ये सैमसन का पहला अर्धशतक है. इस पारी से उन्होंने राहत की सांस ली होगी, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी को बेंच पर बैठाकर उन्हें खिलाया जा रहा है.
श्रेयस अय्यर की कप्तानी में ये भारत की लगातार दूसरी सीरीज जीत है. इससे पहले उनके नेतृत्व में टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को उनके घर पर 3-0 से रौंदा था. लगातार 5 जीत के बाद भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं. दूसरे मैच में अफगानिस्तान ने 160 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे भारत ने 14.5 ओवरों में ही तीन विकेट खोकर हासिल कर लिया और तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली. तीसरा और आखिरी मुकाबला इसी स्टेडियम में गुरुवार, 17 सितंबर को खेला जाएगा.
भारतीय फैंस के लिए अच्छी खबर ये है कि स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन बहुत दिनों बाद अपने पुराने रंग में दिखे. 22 गेंदों पर 57 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर उन्होंने महफिल लूट ली. संजू ने इस दौरान 7 चौके और 4 छक्के जड़े. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में धमाल मचाने के बाद उन्होंने पहली बार 50 रन का आंकड़ा क्रॉस किया है. इससे पहले आयरलैंड और इंग्लैंड में वो कमाल नहीं दिखा सके थे.