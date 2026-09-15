अभिषेक-सैमसन के तूफान में तबाह हुआ अफगानिस्तान, भारत ने किया सीरीज पर कब्जा, नीतीश रेड्डी भी चमके

अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने पहली गेंद से ही आक्रामक रवैया अपनाकर अफगान के होश उड़ा दिए. दोनों ने पहले 5 ओवर में ही 55 रन बनाकर भारत को मजबूत शुरुआत दिला दी. 7वें ओवर में राशिद खान ने अभिषेक और संजू दोनों को आउट किया, लेकिन तब तक दोनों अपना काम कर चुके थे. अभिषेक ने 19 गेंदों पर 39 रन और संजू सैमसन ने 22 गेंदों पर 57 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद ये सैमसन का पहला अर्धशतक है. इस पारी से उन्होंने राहत की सांस ली होगी, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी को बेंच पर बैठाकर उन्हें खिलाया जा रहा है.