श्रेयस अय्यर के कप्तान बनते ही 'बुलेट ट्रेन' से अचानक 'मालगाड़ी' बन गए ये 2 बल्लेबाज, प्लेइंग XI से कटेगा पत्ता?

भारतीय क्रिकेट टीम फिलहाल इंग्लैंड में 5 मैचों की टी20 सीरीज खेल रही है. 1 जुलाई (बुधवार) को चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया पहला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया. टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 189 रनों का स्कोर खड़ा किया. इसके बाद बारिश की वजह से इंग्लैंड की पारी शुरू ही नहीं हो सकी और अंपायर ने मैच रद्द करने का फैसला किया. इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा और शिवम दुबे ही ऐसे बल्लेबाज थे, जो तेजी से रन बनाने में कामयाब हुए. श्रेयस अय्यर ने भी 68 रनों की अच्छी पारी खेली, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट भी 150.00 से कम रहा.