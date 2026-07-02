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श्रेयस अय्यर के कप्तान बनते ही 'बुलेट ट्रेन' से अचानक 'मालगाड़ी' बन गए ये 2 बल्लेबाज, प्लेइंग XI से कटेगा पत्ता?

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में संजू सैमसन और तिलक वर्मा 'बुलेट ट्रेन' की रफ्तार से गेंदबाजों पर प्रहार करते थे, लेकिन श्रेयस अय्यर के अंदर दोनों मालगाड़ी की तरह भाग रहे हैं. इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में संजू ने 7 गेंदों का सामना किया और सिर्फ एक रन बनाकर पवेलियन लौट गए.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 02, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 05:33 PM IST
श्रेयस अय्यर के कप्तान बनते ही 'बुलेट ट्रेन' से अचानक 'मालगाड़ी' बन गए ये 2 बल्लेबाज, प्लेइंग XI से कटेगा पत्ता?
Image Credit: (PHOTO: BCCI) श्रेयस अय्यर के कप्तान बनते ही &#039;बुलेट ट्रेन&#039; से अचानक &#039;मालगाड़ी&#039; बन गए ये 2 बल्लेबाजSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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