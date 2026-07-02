श्रेयस अय्यर के कप्तान बनते ही 'बुलेट ट्रेन' से अचानक 'मालगाड़ी' बन गए ये 2 बल्लेबाज, प्लेइंग XI से कटेगा पत्ता?

भारतीय क्रिकेट टीम फिलहाल इंग्लैंड में 5 मैचों की टी20 सीरीज खेल रही है. 1 जुलाई (बुधवार) को चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया पहला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया. टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 189 रनों का स्कोर खड़ा किया. इसके बाद बारिश की वजह से इंग्लैंड की पारी शुरू ही नहीं हो सकी और अंपायर ने मैच रद्द करने का फैसला किया. इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा और शिवम दुबे ही ऐसे बल्लेबाज थे, जो तेजी से रन बनाने में कामयाब हुए. श्रेयस अय्यर ने भी 68 रनों की अच्छी पारी खेली, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट भी 150.00 से कम रहा.
सबसे ज्यादा सिरदर्दी संजू सैमसन और तिलक वर्मा बने हुए हैं. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में ये दोनों खिलाड़ी 'बुलेट ट्रेन' की रफ्तार से गेंदबाजों पर प्रहार करते थे, लेकिन श्रेयस अय्यर के अंदर दोनों मालगाड़ी की तरह भाग रहे हैं. इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में संजू ने 7 गेंदों का सामना किया और सिर्फ एक रन बनाकर पवेलियन लौट गए. तिलक वर्मा ने 13 गेंदों में 13 रन बनाए.
इंग्लैंड से पहले आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में भी यही देखने को मिला था. पहले मुकाबले में संजू ने 4 गेंदों पर 5 रन बनाए और दूसरे में तो बिना खाता खोले आउट हो गए. दूसरी तरफ, तिलक वर्मा टी20 क्रिकेट में वनडे की तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिससे बाकी बल्लेबाजों पर दबाव और बढ़ रहा है. तिलक ने आयरलैंड के खिलाफ पहले मैच में 21 गेंदों का सामना किया और 19 रन बनाए. दूसरे मुकाबले में उन्होंने 46 गेंद खेलकर 55 रन बनाए. उनका स्ट्राइक रेट 119.57 था. बड़ा सवाल ये है कि अचानक ये दोनों बल्लेबाज गेम प्लान में बदलाव क्यों कर रहे हैं?
ऐसा नहीं है कि संजू सैमसन और तिलक वर्मा हमेशा से ऐसे ही खेलते हैं. इसी साल हुए टी20 वर्ल्ड कप में दोनों तूफानी अंदाज में खेल रहे थे. संजू का करियर स्ट्राइक रेट 155 का है, वहीं तिलक का T20I करियर स्ट्राइक रेट 143 का है. हालांकि, पिछले 3 मैचों से दोनों कछुए की रफ्तार से चल रहे हैं.
भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टी20 मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया. अब दोनों टीमों के बीच अगला मुकाबला 4 जुलाई (शनिवार) को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जाएगा. संजू सैमसन फॉर्म में लौटना चाहेंगे, वहीं तिलक वर्मा स्ट्राइक रेट में सुधार करने की कोशिश करेंगे. अगर ऐसा नहीं हुआ तो दोनों की प्लेइंग इलेवन से छुट्टी हो सकती है. बेंच पर 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी बैठे हैं, जिन्हें अभी तक मौका नहीं मिला है. वहीं, तिलक की जगह युवा ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे को आजमाया जा सकता है.
इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारत का स्क्वॉड
संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (WK), श्रेयस अय्यर (C), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वाशिंगटन सुंदर, वैभव सूर्यवंशी, प्रसिद्ध कृष्णा, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई