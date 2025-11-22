Advertisement
संजू सैमसन को डबल खुशखबरी, SA के खिलाफ ODI सीरीज से पहले बने कप्तान, टीम में बड़े भाई की भी एंट्री

संजू सैमसन को आगामी घरेलू टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए कप्तान बनाया गया है. केरल ने टीम का ऐलान करते हुए इसपर मुहर लगा दी. आईपीएल 2026 से पहले संजू T20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में धमाल मचाने के लिए तैयार हैं. टीम में उनके बड़े भाई को भी जगह मिली है.

Nov 22, 2025
Sanju Samson: साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली लिमिटेड ओवर सीरीज से पहले स्टार खिलाड़ी संजू सैमसन और उनके फैंस को खुशखबरी मिली है. संजू को आगामी घरेलू टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए कप्तान बनाया गया है. केरल ने टीम का ऐलान करते हुए इसपर मुहर लगा दी. आईपीएल 2026 से पहले संजू सैमसन T20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में धमाल मचाने के लिए तैयार हैं. साथ ही फैंस की नजर उनकी कप्तानी पर भी रहेगी.

SMAT 2025-26 का आगाज 26 नवंबर से होगा. आईपीएल 2026 से पहले दिसंबर में होने वाले मिनी ऑक्शन की लिहाज से देखें तो ये घरेलू टूर्नामेंट भारतीय खिलाड़ियों के लिए काफी अहम है. बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स ने संजू सैमसन को ट्रेड डील के जरिए राजस्थान रॉयल्स से 18 करोड़ में खरीदा है. 

IPL 2026 से पहले संजू सैमसन बने कप्तान 

आगामी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में संजू सैमसन केरल की कप्तानी करेंगे. खुशी की बात ये है कि उनके बड़े भाई सैली सैमसन को भी टीम में जगह मिली है. बता दें कि दोनों भाई केरल क्रिकेट लीग (केसीएल) में एक साथ खेल चुके हैं. सैली ने इस वर्ष के शुरू में केसीएल सीजन 2 में कोच्चि ब्लू टाइगर्स की कप्तानी भी की थी और टीम को जीत दिलाई थी।

विग्नेश पुथुर भी टीम में शामिल

सैमसन बंधुओं के अलावा, युवा बल्लेबाज अहमद इमरान को भी उप-कप्तान बनाया गया है, जिन्होंने त्रिशूर टाइटन्स के साथ केसीएल में शानदार प्रदर्शन किया था। टीम में मुंबई इंडियंस (MI) के पूर्व खिलाड़ी विग्नेश पुथुर और विष्णु विनोद भी शामिल हैं, जबकि सलमान निजार को टीम में शामिल किए जाने के बावजूद फिटनेस क्लियरेंस का इंतजार है। पिछले दो केसीएल सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले अखिल स्कारिया भी केरल टीम का हिस्सा हैं। वहीं, अनुभवी सचिन बेबी को टीम से बाहर रखा गया है।

