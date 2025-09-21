IND vs PAK: संजू सैमसन के पास बड़ा मौका, पाकिस्तान के खिलाफ इतने रन बनाते ही हासिल करेंगे ये मुकाम

भारतीय टीम रविवार (21 सितंबर) को दुबई में अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ हाई-वोल्टेज सुपर-4 मुकाबले में उतरेगी. यह दोनों देशों के बीच हफ्तेभर में दूसरा मुकाबला है. ग्रुप स्टेज में पिछले मुकाबले में भारत ने एकतरफा जीत हासिल की थी, जिसमें 128 रनों का आसान लक्ष्य 7 विकेट से हासिल कर लिया गया था. मैच में स्पिनर कुलदीप यादव ने 'प्लेयर ऑफ द मैच' का खिताब जीता था. उन्होंने 3/18 के अपने शानदार स्पेल से पाकिस्तान को 127/9 के स्कोर पर रोक दिया था. अब सुपर-4 में टीम इंडिया पाकिस्तान को धूल चटाने को उतरेगी. ओमान के खिलाफ शानदार अर्धशतक ठोकने वाले संजू सैमसन के पास इस मुकाबले में एक बड़ा मुकाम हासिल करने का मौका है.

सैमसन के पास बड़ा मौका

दरअसल, भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन T20I क्रिकेट में भारत के लिए 1000 रन बनाने वाले 12वें बल्लेबाज बनने की कगार पर हैं. इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए उन्हें 83 रनों की जरूरत है. संजू यह उपलब्धि पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 स्टेज के मैच के दौरान हासिल कर सकते हैं. ओमान के खिलाफ पिछले मैच में 45 गेंदों पर 56 रन की शानदार पारी खेलने वाले सैमसन का आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ होगा. अब तक खेले 45 T20I और 39 पारियों में सैमसन ने 26.20 की औसत और 150.32 की स्ट्राइक रेट से 917 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 111 है.

सैमसन का हालिया प्रदर्शन

पिछले साल बांग्लादेश के खिलाफ T20I सीरीज के बाद से सैमसन को एक सलामी बल्लेबाज के रूप में एक नई पहचान मिली है. तब से 14 मैचों और 14 पारियों में, उन्होंने 40.36 की औसत और 175 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से 444 रन बनाए हैं, जिसमें तीन शतक और एक अर्धशतक शामिल है. हालांकि, उन्होंने एशिया कप में अब तक ओपनिंग नहीं की है. वे ओमान के खिलाफ तीसरे नंबर पर खेले थे.

इस साल आठ T20I और 6 पारियों में सैमसन ने केवल 17.83 की औसत और 121.59 की स्ट्राइक रेट से 107 रन बनाए हैं, जिसमें सिर्फ एक अर्धशतक शामिल है. इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में उन्हें शॉर्ट गेंदों के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा था, जिसमें उन्होंने 5 पारियों में 26 के सर्वश्रेष्ठ स्कोर के साथ 51 रन बनाए थे.

भारत के लिए T20I में टॉप रन स्कोरर

रोहित शर्मा भारत के लिए इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. रोहित ने 159 पारियों में 32.05 की औसत और 140.89 की स्ट्राइक रेट से 4231 रन बनाए, जिसमें 5 शतक और 32 अर्धशतक शामिल हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 121* है. विराट कोहली दूसरे नंबर पर हैं. कोहली ने 125 मैचों में 4188 रन बनाए, जिसमें एक शतक और 38 अर्धशतक शामिल हैं. सूर्यकुमार यादव तीसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 86 T20I में चार शतक और 21 अर्धशतक के साथ 2652 रन बनाए हैं.

दोनों टीमों के स्क्वॉड

भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती.

पाकिस्तान: सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), खुशदिल शाह, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद, हुसैन तलत, फहीम अशरफ, हसन अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, सूफियान मुकीम.