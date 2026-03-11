सैमसन का करियर बेस्ट... टी20 रैंकिंग में लगाई 43 पायदान की छलांग, ईशान ने भी मचाया धमाल

ICC T20I Rankings: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अंत के बाद ताजा आईसीसी टी20 रैंकिंग्स का ऐलान हो गया हैं. यहां भी संजू सैमसन का जलवा देखने को मिल रहा है. टीम इंडिया को फाइनल तक पहुंचाने के बाद खिताबी जीत में अपना बड़ा योगदान देने वाले संजू सैमसन ने 43 पायदान की छलांग लगाई है. वहीं, ईशान किशन ने भी साथ में धमाल मचाया. सैमसन देर में पुराने टच में नजर आए लेकिन ईशान किशन ने एक के बाद एक धुआंधार पारियां खेलीं.

सैमसन की लगातार तीन फिफ्टी

संजू सैमसन आखिरी के तीन नॉकआउट मुकाबलों में जबरदस्त फॉर्म में दिखे. उन्होंने पहले सुपर-8 के 'डू और डाई' मुकाबले में 97 नाबाद की पारी खेली. इसके बाद सेमीफाइनल में 89 और फाइनल में भी इतने ही रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर हीरो साबित हुए. उन्हें 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' के अवॉर्ड से नवाजा गया. शुरू में सैमसन लगातार ड्रॉप होते दिख रहे थे. अब उनके इस प्रदर्शन का असर आईसीसी रैंकिंग्स में देखने को मिला है.

सैमसन ने लगाई लंबी छलांग

सैमसन ने 43 पायदान की छलांग लगाई. वहीं ईशान किशन को भी फायदा मिला है. किशन दो पायदान ऊपर चढ़कर अब दूसरे नंबर पर हैं. पहले नंबर पर विस्फोटक अभिषेक शर्मा ने कब्जा जमा रखा है. उन्होंने फाइनल में 52 रन की जोरदार पारी खेली थी. पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं और उनके 848 रेटिंग पॉइंट्स हैं. इसके अलावा, इंग्लैंड के फिल साल्ट और श्रीलंका के पथुम निसांका क्रमशः चौथे और पांचवें नंबर पर काबिज हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ं.. ट्रॉफी को मंदिर-मस्जिद से जोड़ने पर भड़के गंभीर, कीर्ति आजाद को दिया करारा जवाब

चक्रवर्ती को भारी घाटा

अपडेट के साथ बॉलर रैंकिंग में भी बदलाव हुआ है. T20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया के लिए कई विकेट लेने के बावजूद, किफायती न होने की वजह से, स्टार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने T20I बॉलर रैंकिंग में अपनी नंबर 1 जगह खो दी है. एक जगह नीचे खिसककर, चक्रवर्ती अब 740 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं. अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान पहले नंबर पर आ गए हैं और उनके नाम 753 रेटिंग पॉइंट्स हैं.