T20 वर्ल्ड कप 2026 में विराट कोहली के पीछे हाथ धोकर पड़े संजू सैमसन, तोड़ डाले ये 10 रिकॉर्ड्स

Hindi Newsक्रिकेटT20 वर्ल्ड कप 2026 में विराट कोहली के पीछे हाथ धोकर पड़े संजू सैमसन, तोड़ डाले ये 10 रिकॉर्ड्स

T20 वर्ल्ड कप 2026 में विराट कोहली के पीछे हाथ धोकर पड़े संजू सैमसन, तोड़ डाले ये 10 रिकॉर्ड्स

Sanju Samson Records: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में संजू सैमसन ने शानदार प्रदर्शन किया. 4 मैचों में नहीं खेलने के बावजूद वो 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' बने. संजू ने 5 पारियों में 80.25 की औसत और 199.38 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 321 रन बनाए. वो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे अधिक छक्के (24) जड़ने वाले खिलाड़ी भी बने.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 10, 2026, 07:16 AM IST
सैमसन ने ध्वस्त किए 10 'विराट' रिकॉर्ड्स (PHOTO- BCCI/ANI)
सैमसन ने ध्वस्त किए 10 'विराट' रिकॉर्ड्स (PHOTO- BCCI/ANI)

Sanju Samson Records: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भले ही संजू सैमसन की शुरुआत बेंच पर बैठने के साथ हुई थी, लेकिन अंजाम 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' बनने से हुई है. दाएं हाथ के स्टाइलिश बल्लेबाज टूर्नामेंट में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने. संजू ने 5 पारियों में 80.25 की औसत और 199.38 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 321 रन बनाए. वो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे अधिक छक्के (24) जड़ने वाले खिलाड़ी भी बने.

भारत को टी20 विश्व चैंपियन बनाने में संजू सैमसन का सबसे अहम रोल रहा. उन्होंने लगातार तीन नॉकआउट मुकाबले में अर्धशतक जड़कर सनसनी मचा दी. इस टूर्नामेंट में संजू टीम इंडिया के पूर्व स्टार T20I बल्लेबाज विराट कोहली के पीछे हाथ धोकर पड़े और उनके 1-2 नहीं बल्कि 10 रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया.

सैमसन ने ने तोड़े 10 'विराट' रिकॉर्ड्स

टी20 विश्व कप टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज
टी20 विश्व कप के नॉकआउट मैचों में सर्वोच्च रन
टी20 विश्व कप फाइनल में भारत की तरफ से उच्चतम स्कोर
टी20 विश्व कप में लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की तरफ से उच्चतम स्कोर
टी20 वर्ल्ड कप मैच में भारत के लिए सबसे अधिक चौके
लगातार पारियों में भारत के लिए सबसे अधिक रन
टी20 विश्व कप नॉकआउट में सबसे ज्यादा छक्के
टी20 विश्व कप में भारत बनाम वेस्टइंडीज मैच में सर्वाधिक रन
टी20 विश्व कप मैच में भारत के लिए सबसे अधिक मिनट बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी
कोलकाता में किसी भारतीय द्वारा बनाया गया टी20 विश्व कप का उच्चतम स्कोर

T20 वर्ल्ड कप 2026 में कोहली के कई रिकॉडस ध्वस्त

T20 वर्ल्ड कप 2026 में सिर्फ संजू सैमसन नहीं बल्कि कई और खिलाड़ियों ने टीम इंडिया के सुपरस्टार विराट कोहली के रिकॉर्ड्स को ध्वस्त किया. इसमें सबसे  बड़ा रिकॉर्ड पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान ने तोड़ा. कोहली के नाम टी20 विश्व कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड था. उन्होंने 2014 में 319 रन बनाए थे. 2026 संस्करण में पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने 6 पारियों में 383 रन बनाकर ये बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. इसके अलावा कोहली का T20 वर्ल्ड कप में सबसे अधिक एवरेज का रिकॉर्ड भी टूट गया. जिम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट ने 146.00 की शानदार औसत से 292 रन बनाए और कोहली का 'विराट' रिकॉर्ड तोड़ दिया.

ये भी पढ़ें: शिवम दुबे के साथ 'नाइंसाफी' क्यों? दमदार प्रदर्शन के बावजूद T20 टीम से बाहर, आगबबूला हुए फैंस

 

