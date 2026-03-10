T20 वर्ल्ड कप 2026 में विराट कोहली के पीछे हाथ धोकर पड़े संजू सैमसन, तोड़ डाले ये 10 रिकॉर्ड्स

Sanju Samson Records: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भले ही संजू सैमसन की शुरुआत बेंच पर बैठने के साथ हुई थी, लेकिन अंजाम 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' बनने से हुई है. दाएं हाथ के स्टाइलिश बल्लेबाज टूर्नामेंट में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने. संजू ने 5 पारियों में 80.25 की औसत और 199.38 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 321 रन बनाए. वो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे अधिक छक्के (24) जड़ने वाले खिलाड़ी भी बने.

भारत को टी20 विश्व चैंपियन बनाने में संजू सैमसन का सबसे अहम रोल रहा. उन्होंने लगातार तीन नॉकआउट मुकाबले में अर्धशतक जड़कर सनसनी मचा दी. इस टूर्नामेंट में संजू टीम इंडिया के पूर्व स्टार T20I बल्लेबाज विराट कोहली के पीछे हाथ धोकर पड़े और उनके 1-2 नहीं बल्कि 10 रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया.

सैमसन ने ने तोड़े 10 'विराट' रिकॉर्ड्स

Add Zee News as a Preferred Source

टी20 विश्व कप टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज

टी20 विश्व कप के नॉकआउट मैचों में सर्वोच्च रन

टी20 विश्व कप फाइनल में भारत की तरफ से उच्चतम स्कोर

टी20 विश्व कप में लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की तरफ से उच्चतम स्कोर

टी20 वर्ल्ड कप मैच में भारत के लिए सबसे अधिक चौके

लगातार पारियों में भारत के लिए सबसे अधिक रन

टी20 विश्व कप नॉकआउट में सबसे ज्यादा छक्के

टी20 विश्व कप में भारत बनाम वेस्टइंडीज मैच में सर्वाधिक रन

टी20 विश्व कप मैच में भारत के लिए सबसे अधिक मिनट बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी

कोलकाता में किसी भारतीय द्वारा बनाया गया टी20 विश्व कप का उच्चतम स्कोर

T20 वर्ल्ड कप 2026 में कोहली के कई रिकॉडस ध्वस्त

T20 वर्ल्ड कप 2026 में सिर्फ संजू सैमसन नहीं बल्कि कई और खिलाड़ियों ने टीम इंडिया के सुपरस्टार विराट कोहली के रिकॉर्ड्स को ध्वस्त किया. इसमें सबसे बड़ा रिकॉर्ड पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान ने तोड़ा. कोहली के नाम टी20 विश्व कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड था. उन्होंने 2014 में 319 रन बनाए थे. 2026 संस्करण में पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने 6 पारियों में 383 रन बनाकर ये बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. इसके अलावा कोहली का T20 वर्ल्ड कप में सबसे अधिक एवरेज का रिकॉर्ड भी टूट गया. जिम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट ने 146.00 की शानदार औसत से 292 रन बनाए और कोहली का 'विराट' रिकॉर्ड तोड़ दिया.

ये भी पढ़ें: शिवम दुबे के साथ 'नाइंसाफी' क्यों? दमदार प्रदर्शन के बावजूद T20 टीम से बाहर, आगबबूला हुए फैंस