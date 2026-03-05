घर में टूटा रोहित शर्मा का प्रचंड रिकॉर्ड, संजू सैमसन ने इंग्लैंड को जमकर धोया, T20 वर्ल्ड कप में रचा इतिहास

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटघर में टूटा रोहित शर्मा का प्रचंड रिकॉर्ड, संजू सैमसन ने इंग्लैंड को जमकर धोया, T20 वर्ल्ड कप में रचा इतिहास

भारत और इंग्लैंड के बीच जबरदस्त मुकाबला है. इस मैच के हीरो रहे हैं संजू सैमसन उन्होंने 42 गेंदों में 89 रनों की पारी खेली . इस पारी की बदौलत उन्होंने भारत के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा का रिकॉर्ड उन्हीं के होम ग्राउंड में तोड़ने का काम किया है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 05, 2026, 10:05 PM IST
Image credit- X/ Sanju Samson/ICT
भारत और इंग्लैंड के बीच वानखेड़े में जबरदस्त भिड़ंत है. मुंबई के इस ऐतिहासिक मैदान में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 253 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए. टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन ने आज मैदान पर गजब का जौहर दिखाते हुए जबरदस्त बल्लेबाजी की है. सैमसन शुरुआत से एकदम अलग अंदाज में नजर आ रहे थे. ऐसा लग रहा था मानो वेस्टइंडीज के खिलाफ 97 रन बनाकर वह सीधे वानखेड़े में बल्लेबाजी करने आए हों. पारी की शुरुआत से ही सेट नजर आ रहे संजू ने 42 गेंदों में 89 रनों की तूफानी पारी खेली. सेमीफाइनल मुकाबले ऐसी धुआंधार पारी खेलकर उन्होंने इतिहास में सुनहरे अक्षरों से अपना नाम दर्ज करा लिया. इसी के साथ उन्होंने भारत के विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा का रिकॉर्ड उनके सामने ही ध्वस्त कर दिया. अब वह ऐसा करने वाले नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं.

टूट गया हिटमैन का रिकॉर्ड

संजू सैमसन ने इस टी20 वर्ल्ड कप में खेले 4 मैचों की 4 ही पारियों में भारत के महान बल्लेबाज रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. खास बात ये है कि संजू ने यह रिकॉर्ड खुद रोहित के सामने उन्हीं के होम ग्राउंड पर तोड़ा है.दरअसल, हम बात कर रहे हैं एक टी20 वर्ल्ड कप एडिसन में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने के रिकॉर्ड के बारे में. जो कि अभी तक पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के नाम पर था. रोहित ने साल 2024 में 15 छक्के लगाए थे. अब यह कीर्तिमान संजू सैमसन ने 16 छक्के लगाकर अपने नाम पर स्थापित कर लिया है.

ऐसे मिली हुई थी वापसी

गौरतलब है कि संजू सैमसन ने मौजूदा टी20 विश्व कप में महज 4 मुकाबले खेले हैं. तिलक वर्मा के एक मुकाबले में स्लो बल्लेबाजी करने की वजह से और अभिषेक के साथ दाएं-बाएं हाथ की जुगलबंदी बिठाने के लिए उन्हें मौका दिया गया था. इस मौके को उन्होंने बखूबी निभाते हुए जोरदार वापसी की है.उन्होंने बीते दोनों मुकाबलों में बैक टू बैक अर्धशतक जड़ते हुए जोरदार वापसी की है.

कोहली की बराबरी

संजू सैमसन ने आज इंग्लैंड के खिलाफ वानखेड़े में 89 रनों की धमाकेदार पारी खेलते हुए टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. दरअसल, विराट कोहली ने साल 2016 में वेस्टइंडीज के खिलाफ नॉकआउट मैच में 89 रन बनाए थे. सैमसन ने आज उनके रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए एक और कीर्तिमान स्थापित कर दिया. वह शतक से मात्र 11 रनों से चूक गए.

