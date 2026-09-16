IND vs AFG: सैमसन की आतिशी फिफ्टी ने उलझाई गुत्थी, तीसरे T20I में भी वैभव पर सस्पेंस, संजू की दो टूक

IND vs AFG: 15 साल के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का प्लेइंग-XI में न होना फैंस को हर रोज चुभ रहा है. अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में उन्हें देखने के लिए सभी बेताब हैं. वैभव की फैमिली भी अरुण जेटली स्टेडियम में नजर आई, लेकिन उन्हें दोनों टी20 में मौका नहीं मिला. पहले मैच में संजू सैमसन फ्लॉप थे, लेकिन दूसरे टी20 में महज 22 गेंद में ताबड़तोड़ 57 रन की पारी से उन्होंने गुत्थी उलझा दी है. वैभव के सामने अब संजू रोड़ा बने हुए हैं, मैच के बाद खुद सैमसन ने इस मुद्दे पर खुलकर बात की.
संजू सैमसन जब खराब फॉर्म से गुजर रहे थे, तो वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू कराया गया था. जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में सैमसन रेस्ट पर थे, उन्होंने 151 रन टोक 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया था. लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ एक बार फिर सूर्यवंशी की जगह सैमसन को मौका मिला. अब सैमसन की फिफ्टी के बाद तीसरे मैच में भी सूर्यवंशी के खेलने पर सस्पेंस नजर आ रहा है.
सैमसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे पर कहा, "मुझे लगता है कि बाहरी दुनिया के लिए सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन हम एक टीम हैं और देश के लिए खेल रहे हैं. हम पहले मैच जीतना चाहते हैं और उसके बाद ही दूसरे खिलाड़ियों की बात आती है. हम यह सोचकर उदास नहीं हो सकते या निगेटिव सोच नहीं रख सकते कि 'यार, मुझे मौका नहीं मिला, उसे क्यों दिया गया.' ऐसी सोच यहां काम नहीं करती."
सैमसन ने आगे कहा, "जैसा कि मैंने पहले कहा, भारतीय टीम के लिए खेलना और रन बनाना आसान काम नहीं है. आप एक 15 साल के लड़के को देख रहे हैं जो 700-800 रन बनाकर आया है. उससे पहले मैं 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' था. उसके बाद, उनका प्रदर्शन इतना अच्छा रहा कि उन्हें किसी और तरह से टीम में आना पड़ा. मैं दो-तीन मैचों में अच्छा नहीं खेल पाया और वह फॉर्म में थे. हम उस सीरीज में मैच जीतना चाहते थे और लीडरशिप के नजरिए से यह बात पूरी तरह समझ में आती थी."
ये भी पढे़ं..
दूसरे मुकाबले में भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज की. अभिषेक शर्मा ने 19 गेंद में 39 रन की पार खेली, जिसमें 2 चौके और 4 छक्के देखने को मिले. वहीं, ईशान किशन ने 23 गेंद में 38 रन ठोके. भारत ने 160 रन के लक्ष्य को एकतरफा अंदाज में हासिल कर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. अब आखिरी मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा.