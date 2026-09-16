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IND vs AFG: सैमसन की आतिशी फिफ्टी ने उलझाई गुत्थी, तीसरे T20I में भी वैभव पर सस्पेंस, संजू की दो टूक

भारत के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में फैंस देखने को बेताब थे. 2 टी20 बीत चुके हैं और प्लेइंग-XI में वैभव को मौका नहीं मिला. दूसरे टी20 मैच में संजू सैमसन की फिफ्टी ने गुत्थी और भी उलझा दी है. अब इस कॉम्पटीशन पर सैमसन ने खुद अपना रुख साफ कर दिया है.

Written ByKavya Yadav
Published: Sep 16, 2026, 12:16 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 12:16 PM IST
IND vs AFG: सैमसन की आतिशी फिफ्टी ने उलझाई गुत्थी, तीसरे T20I में भी वैभव पर सस्पेंस, संजू की दो टूक
Image Credit: PIC-BCCI

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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