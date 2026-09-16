IND vs AFG: सैमसन की आतिशी फिफ्टी ने उलझाई गुत्थी, तीसरे T20I में भी वैभव पर सस्पेंस, संजू की दो टूक

IND vs AFG: 15 साल के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का प्लेइंग-XI में न होना फैंस को हर रोज चुभ रहा है. अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में उन्हें देखने के लिए सभी बेताब हैं. वैभव की फैमिली भी अरुण जेटली स्टेडियम में नजर आई, लेकिन उन्हें दोनों टी20 में मौका नहीं मिला. पहले मैच में संजू सैमसन फ्लॉप थे, लेकिन दूसरे टी20 में महज 22 गेंद में ताबड़तोड़ 57 रन की पारी से उन्होंने गुत्थी उलझा दी है. वैभव के सामने अब संजू रोड़ा बने हुए हैं, मैच के बाद खुद सैमसन ने इस मुद्दे पर खुलकर बात की.