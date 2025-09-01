Video: संजू सैमसन ने ठोका No-Look Six, एशिया कप से पहले दुश्मन टीमों के लिए बजी खतरे की घंटी
Asia Cup 2025: भारत के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने एशिया कप 2025 से पहले अपने बल्ले से जमकर आग उगली है. संजू सैमसन ने विरोधी टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए अपना रौद्र रूप दिखाया है. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की धरती पर 9 सितंबर से एशिया कप 2025 टूर्नामेंट का आगाज होगा, जो टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. भारत 8 बार एशिया कप का खिताब जीत चुका है और अब उसकी नजरें 9वीं बार चैंपियन बनने पर है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 01, 2025, 08:08 AM IST
Asia Cup 2025: भारत के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने एशिया कप 2025 से पहले अपने बल्ले से जमकर आग उगली है. संजू सैमसन ने विरोधी टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए अपना रौद्र रूप दिखाया है. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की धरती पर 9 सितंबर से एशिया कप 2025 टूर्नामेंट का आगाज होगा, जो टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. भारत 8 बार एशिया कप का खिताब जीत चुका है और अब उसकी नजरें 9वीं बार चैंपियन बनने पर है.

दुश्मन टीमों के लिए बजी खतरे की घंटी

संजू सैमसन ने केरल क्रिकेट लीग (KCL) में एक और शानदार प्रदर्शन करते हुए तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में कोच्चि ब्लू टाइगर्स के लिए 41 गेंदों पर 83 रन बनाए. यह टूर्नामेंट में उनका लगातार चौथा अर्धशतक है, जो एशिया कप 2025 से पहले समय पर आया है. एशिया कप 2025 में विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन और उपकप्तान शुभमन गिल के बीच ओपनिंग पोजीशन को लेकर कड़ी टक्कर है. ऐसे में संजू सैमसन ने अपना पलड़ा थोड़ा भारी करने का काम किया है.

संजू सैमसन ने ठोका No-Look Six

केरल क्रिकेट लीग (KCL) के 22वें मैच में कोच्चि ब्लू टाइगर्स के लिए खेलते हुए ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में संजू सैमसन ने अपनी पारी में 9 छक्के और 2 चौके उड़ाए. संजू सैमसन ने इस दौरान No-Look Six जड़कर सनसनी मचा दी. संजू सैमसन ने यह छक्का बिना देखे लगाया था, जिसमें उन्होंने बस अपना सिर नीचे किया और गेंद को मैदान के बाहर मार दिया. संजू सैमसन के इस No-Look Six का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

टूर्नामेंट में लगातार चौथा अर्धशतक

केरल क्रिकेट लीग (KCL) में संजू सैमसन ने अपनी शानदार फॉर्म बरकरार रखी है. संजू सैमसन ने केरल क्रिकेट लीग (KCL) में अभी तक 121(51), 89(46), 62(37) और 83(41) रन के स्कोर बनाए हैं. केरल क्रिकेट लीग (KCL) में संजू सैमसन ने 5 पारियों में 186.80 के स्ट्राइक रेट से 368 रन बनाए हैं. संजू सैमसन ने 42 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 861 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं. संजू सैमसन ने इसके अलावा 16 वनडे मैचों में 56.67 की बेहतरीन औसत से 510 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल है. संजू सैमसन का जन्म 11 नवंबर 1994 को तिरुवनंतपुरम में हुआ था. संजू सैमसन दाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज हैं और वह शातिर विकेटकीपिंग में भी माहिर हैं. संजू सैमसन घरेलू मैचों में केरल के लिए खेलते हैं. संजू सैमसन 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे.

