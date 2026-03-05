वानखेड़े में मार-मार...संजू के तूफान में उड़ा इंग्लैंड, बैक टू बैक फिफ्टी ठोक काटा गदर

भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया की शानदार शुरुआत हुई है. अभिषेक का विकेट जल्द गवाने के बाद पारी को एक छोर पर संभालते हुए संजू सैमसन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है. संजू शुरुआत से ही गजब की लय में नजर आ रहे थे और फिर देखते ही देखते उन्होंने धमाकेदार अर्धशतक जड़ दिया. इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने उनका कैच काफी कम रनों के योग पर छोड़ा था. जिसका खामियाजा अब पूरी टीम को भुगतना पड़ रहा है. संजू बेहद ही खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे हैं. उन्होंने इंग्लैंड के हर एक गेंदबाज को निशाना बनाते हुए प्रहार किया है. संजू ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 42 गेदों में 8 चौके और 7 छक्कों की मदद से 89 रनों की धुआंदार पारी खेलकर आउट हो गए. वह अपने शतक से मात्र 11 रनों से चूक गए.

वेस्टइंडीज के खिलाफ ठोकी थी फिफ्टी

संजू सैमसन ने पिछले मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ जिसे क्वॉर्टर फाइनल भी माना जा रहा था उस मुकाबले में उन्होंने शानदार पारी खेली थी. उस मुकाबले में सैमसन ने सिंगल हैंडली टीम इंडिया को मुकाबला जीताने का काम किया था. जिसमें उन्होंने 12 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के लगाए थे. साथ ही वह भारत के लिए वह नाबाद लौटे थे. इस पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से भी नवाजा गया था.

किशन-संजू की जुगलबंदी

ईशान किशन और संजू सैमसन की बीच तकरीबन 100 रनों की पार्टनरशिप देखने को मिली. अभिषेक शर्मा के जल्दी आउट होने के बाद संजू का किशन ने बखूबी साथ दिया. जिसमें किशन ने 18 गेंदों में 19 रन बनाए और 4 चौके 2 छक्के लगाए. उनके आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए शिवम दुबे ने संजू का जमकर साथ दिया.

संजू का यादगार पारी

संजू सैमसन ने भारतीय टीम के लिए बतौर सलामी बल्लेबाज सेमीफाइनल जैसे हाईवोल्टेज मुकाबले में बेहद ही यादगार पारी खेली है. उन्होंने 42 गेंदों में 89 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 7 हवाई फायर शामिल रहे. इस दौरान संजू का स्ट्राइक रेट 211.89 रनों का रहा. संजू ने मुंबई के वानखेड़े में आज जो पारी खेली है. इसे सदियों तक याद किया जाएगा. उनकी पारी की बदौलत भारत एक बेगद ही उम्दा स्कोर तक बेहद ही असानी से पहुंच जाएगी.

