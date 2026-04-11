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Hindi Newsक्रिकेटआप हर मैच देखने आओ प्लीज... शतक जड़ते ही संजू सैमसन ने किसे कहा लकी चार्म? बीच मैदान पर किया ऐलान

आप हर मैच देखने आओ प्लीज... शतक जड़ते ही संजू सैमसन ने किसे कहा 'लकी चार्म'? बीच मैदान पर किया ऐलान

Sanju Samson Century: CSK की जर्सी में पहला शतक ठोकने के बाद संजू सैमसन ने राहत की सांस ली. मिड इनिंग ब्रेक के दौरान ब्रॉडकास्टर से बातचीत करते हुए उनके चेहरे पर खुशी साफ तौर से दिखाई दे रही थी. इसी बातचीत के दौरान संजू ने बड़ा खुलासा कर दिया. उन्होंने उस शख्स का नाम बता दिया, जो उनके लिए लकी चार्म है. दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उन्होंने 115 रनों की शानदार पारी खेली.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 11, 2026, 10:17 PM IST
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संजू सैमसन ने किसको कहा लकी चार्म? (PHOTO- IPLT20.COM)
संजू सैमसन ने किसको कहा लकी चार्म? (PHOTO- IPLT20.COM)

Sanju Samson Century: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में गदर मचाने के बाद संजू सैमसन का बल्ला कुछ दिनों के लिए उनसे रूठ गया था. आईपीएल 2026 में उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी तो पहनी, लेकिन शुरुआती तीन मैचों में बुरी तरह फ्लॉप हुए. आलोचकों के सुर बुलंद हो ही रहे थे कि संजू ने बल्ले से धमाका कर उनकी बोलती बंद कर दी. दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ने 56 गेंदों पर 115 रनों की शानदार पारी खेली. दिलचस्प बात ये है कि जिस खिलाड़ी के खराब फॉर्म की बात होने लगी थी, वो आईपीएल 2026 का पहला शतकवीर बन गया.

CSK की जर्सी में पहला शतक ठोकने के बाद संजू सैमसन ने राहत की सांस ली. मिड इनिंग ब्रेक के दौरान ब्रॉडकास्टर से बातचीत करते हुए उनके चेहरे पर खुशी साफ तौर से दिखाई दे रही थी. इसी बातचीत के दौरान संजू ने बड़ा खुलासा कर दिया. उन्होंने उस शख्स का नाम बता दिया, जो उनके लिए लकी चार्म है.

संजू सैमसन ने रवि शास्त्री से की ये गुजारिश

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ शानदार शतक जड़कर संजू सैमसन ने मिड इनिंग ब्रेक में ब्रॉडकास्टर से बातचीत की. जब मशहूर कमेंटेटर और पूर्व भारतीय हेड कोच रवि शास्त्री ने पूछा कि इस सीजन CSK के लिए पहली बड़ी पारी खेलकर कैसा लग रहा है तो संजू ने दिल जीतने वाला जवाब दिया.

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संजू सैमसन ने कहा, ''आपका शुक्रिया, आप (रवि शास्त्री) मेरे लिए लकी चार्म हो. मैच से पहले जब भी आपसे मुलाकात होती है तो अच्छा होता है. आपसे गुजारिश है कि हर मैच में आया करो.''

 

सैमसन ने की केएल राहुल की बराबरी

आईपीएल 2026 के पहले शतकवीर बनते ही संजू सैमसन ने एक स्पेशल उपलब्धि अपने नाम कर ली है. वो आईपीएल के 19 सालों के इतिहास में केएल राहुल के बाद दूसरे ऐसे खिलाड़ी बने हैं, जिन्होंने 3 फ्रेंचाइजी की तरफ से खेलते हुए शतक जड़ा है. संजू ने CSK के लिए ये कारनामा करने से पहले राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के लिए शतक ठोका था. आईपीएल में उनके नाम अब 4 शतक है.

(यह भी पढ़ें: 0 ट्रॉफी वाली पंजाब किंग्स ने असंभव को किया संभव, इस रिकॉर्ड के लिए सालों से तरस रही CSK और मुंबई इंडियंस)

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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