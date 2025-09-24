बांग्लादेश के खिलाफ संजू रचेंगे इतिहास? बनेंगे ऐसा करने वाले भारत के 12वें खिलाड़ी, जानें क्या है पूरा मामला
Advertisement
trendingNow12935301
Hindi Newsक्रिकेट

बांग्लादेश के खिलाफ संजू रचेंगे इतिहास? बनेंगे ऐसा करने वाले भारत के 12वें खिलाड़ी, जानें क्या है पूरा मामला

एशिया कप 2025 की शुरुआत के पहले संजू सैमसन को टीम में शामिल करने के बाद कई सवाल खड़े हो गए थे. भारतीय टीम के उप कप्तान शुभमन गिल के टी20 टीम में आने के बाद संजू की बैटिंग पोजिशन पर चर्चा तेज हो गई थी.इसी बीच सैसमन एशिया कप के दौरान टी20 क्रिकेट में एक बड़ा रिकॉर्ड हासिल करने की दहलीज पर खड़े हैं. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 24, 2025, 07:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sanju Samson
Sanju Samson

एशिया कप 2025 की शुरुआत के पहले संजू सैमसन को टीम में शामिल करने के बाद कई सवाल खड़े हो गए थे. भारतीय टीम के उप कप्तान शुभमन गिल के टी20 टीम में आने के बाद संजू की बैटिंग पोजिशन पर चर्चा तेज हो गई थी. पहले संजू सलामी बल्लेबाज के रूप में खेलते थे. ऐसे में क्रिकेट फैंस उनकी बैटिंग पोजीशन को लेकर काफी उत्साहित थे. मैनेजमेंट ने उन्हें मीडिल ऑर्डर में खेलने को कहा. इसी बीच सैसमन एशिया कप के दौरान टी20 क्रिकेट में एक बड़ा रिकॉर्ड हासिल करने की दहलीज पर खड़े हैं. 

टी20I में बना लेंगे 1000 रन
भारत के विस्फोटक बल्लेबाज अपनी तेज-तर्रार पारियों से विरोधी टीम के परखच्चे उड़ाने वाले संजू सैमसन के पास इतिहास रचने का बेहतरीन मौका है. दरअसल, संजू ने अभी अपने टी20 करियर में 930 रन बनाए हैं. अगर वो आज भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले सुपर 4 राउंड के चौथे मैच 70 रन बना देते हैं, तो वो ये आंकड़ा पूरा कर लेंगे. अभी तक टी20 इंटरनेशनल में भारत के 11 बल्लेबाजों ने ये कीर्तिमान रचा है. संजू ऐसा करने वाले 12वें खिलाड़ी बन जाएंगे.

मौके की तलाश में संजू
एशिया कप में भारतीय टीम ने अभी 5 मैच खेले हैं. ज्यादातर मैच में संजू को खेलने का मौका नहीं मिल पाया. टीम इंडिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करने उतरते हैं. कई बार दोनों अकेले ही शानदार प्रदर्शन कर भारत को जीत के करीब ले जाते हैं, जिससे बाकी बल्लेबाजों की जरूरत नहीं पड़ती है. ऐसे में संजू के सामने बड़ी चुनौती होगी मौका मिलने पर शानदार पारी खेलने की.

Add Zee News as a Preferred Source

संजू का टी20 करियर 
संजू सैमसन ने अपने टी20 करियर की शुरुआत साल 2025 में की थी. उन्होंने अपने टी20 करियर में अभी तक 46 मैचों की 40 पारियों में 148.90 के स्ट्राइक रेट से 930 रन बनाए हैं. संजू ने अपने करियर में 3 शतक और 3 अर्धशतक जमाए हैं. उनके सामने आज 1000 रन बनाने का एक बड़ा मौका होगा. 

ये भी पढ़ें:हारिस की जोकरपंती में शामिल शाहीन अफरीदी, सपोर्ट में पढ़े कसीदे, बोले- सबको बोलने का..

 

 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Sanju Samson

Trending news

'कश्मीर तब अफगानिस्तान का हिस्सा था...महाराजा रणजीत सिंह ने इस मस्जिद को दिया सोना'
Former MP Tarlochan Singh
'कश्मीर तब अफगानिस्तान का हिस्सा था...महाराजा रणजीत सिंह ने इस मस्जिद को दिया सोना'
खत्म हुआ इंतजार, CBSE ने जारी की टेंटेटिव डेटशीट, कब से होगी 10वीं-12वीं की परीक्षा?
CBSE Exam 2026
खत्म हुआ इंतजार, CBSE ने जारी की टेंटेटिव डेटशीट, कब से होगी 10वीं-12वीं की परीक्षा?
पहले तो खूब जश्न मनाया था... लद्दाख में छात्रों के हिंसक प्रदर्शन पर आया CM का जवाब
Ladakh Protest
पहले तो खूब जश्न मनाया था... लद्दाख में छात्रों के हिंसक प्रदर्शन पर आया CM का जवाब
पहलगाम हमले में मिली बड़ी कामयाबी, आतंकियों के मददगार को पुलिस ने दबोचा
Pahalgam attack
पहलगाम हमले में मिली बड़ी कामयाबी, आतंकियों के मददगार को पुलिस ने दबोचा
भारतीय कानून का पालन करना पड़ेगा..एलन मस्क के X को HC से बड़ा झटका, क्या थी मांग?
Karnataka High Court
भारतीय कानून का पालन करना पड़ेगा..एलन मस्क के X को HC से बड़ा झटका, क्या थी मांग?
लेह में 4 की मौत, 70 जख्मी: हिंसा में बदला युवाओं का गुस्सा, क्यों भड़की आग?
Ladakh Protests
लेह में 4 की मौत, 70 जख्मी: हिंसा में बदला युवाओं का गुस्सा, क्यों भड़की आग?
R. G. Kar आंदोलन से जुड़े डॉ. अनिकेत का तबादला रद्द, कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
RG Kar Medical College
R. G. Kar आंदोलन से जुड़े डॉ. अनिकेत का तबादला रद्द, कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
PM मोदी को मिले उपहारों को ला सकते हैं अपने घर, बस करना होगा ये काम
PM Modi
PM मोदी को मिले उपहारों को ला सकते हैं अपने घर, बस करना होगा ये काम
J&K: जम्मू-कश्मीर का 4 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख घोषित, जानिए कब होगी गिनती
Jammu and Kashmir
J&K: जम्मू-कश्मीर का 4 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख घोषित, जानिए कब होगी गिनती
लेह में छात्रों का प्रदर्शन हुआ हिंसक, पथराव के बीच BJP दफ्तर, पुलिस वैन को लगाई आग
Leh
लेह में छात्रों का प्रदर्शन हुआ हिंसक, पथराव के बीच BJP दफ्तर, पुलिस वैन को लगाई आग
;